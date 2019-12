L’école républicaine : une complète inversion des valeurs...

Tout a changé sous Mittérand ; les enseignants se sont vus imposer de faire l’éducation des élèves, et non plus l’instruction... donc en quelque sorte de se substituer aux parents et quand on entend nos gouvernants ou chroniqueurs dire « il faut de la pédagogie, et que les enseignants..... » pour bcp de problématiques du registre de l’éducation à la maison, on se dit que les enseignants n’ont de toutes façons pas le temps nécessaire pour instruire ; surtout avec les vacances après deux mois de travail, hop 15 jours de congés. Il ne faut donc pas s’étonner que le QI des gamins, avec en plus le gavage par l’iphone et ses applications, diminue de façon inquiétante. MAIS ne dit-on pas qu’il vaut mieux gouverner un peuple inculte, et que c’est plus facile que gouverner un peuple instruit ?