L’économie de guerre en marche

Ceux qui, depuis dix-huit mois, sèment la terreur et la panique pandémique parmi la population (Big pharma et Big Tech, adoubé par l’industrie de l’armement, l’industrie des communications et de l’information (sic) et par les politiciens larbins) sont ceux qui voient leurs profits et la valeur de leurs actifs s’envoler dans une bulle boursière éphémère. Inflation en 2021 et explosion du Système en 2022 – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/264039.

Une condition nécessaire à la guerre virale

Ceux qui, depuis dix-huit mois, sèment la terreur et la panique pandémique parmi la population (Big pharma et Big Tech, adoubé par l’industrie de l’armement, l’industrie des communications et de l’information (sic) et par les politiciens larbins) sont ceux qui voient leurs profits et la valeur de leurs actifs s’envoler dans une bulle boursière éphémère. Inflation en 2021 et explosion du Système en 2022 – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/264039 .

Par ailleurs, cette supercherie de pandémie bidon constitue une phase expérimentale nécessaire à la guerre bactériologique mondiale qui se prépare, d'où la mise en place de l’État totalitaire à travers diverses mesures juridiques, politiques, sociales, carcérales, policières, militaires, au final d'une économie de guerre totale (confinement, couvre-feu, restrictions des déplacements, contrôle de la population, masques et isolement, et distribution de monnaies de singe, etc.). Évidemment, dans une guerre - même d'un genre nouveau - il y a des secteurs industriels perdants et des secteurs économiques gagnants... mais toujours la piétaille prolétarienne est appelée à servir de chair à canon, de chair à patron et de chair à payer.

This article is available in 5 languages on this webmagazine : https://les7duquebec.net/archives/264224

Prenez garde, la tactique de la terreur pandémique ne signifie pas qu’ils mèneront la « guerre sans faire de destruction et de tuerie ». La terreur sanitaire est tout simplement un nouveau mode de guerre mettant en oeuvre de nouvelles armes létales biologiques, dont les États-majors des grandes puissances impériales (É.-U., Chine, Russie, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, etc.) ne maîtrisent pas bien les effets collatéraux, d'où la nécessité d'un vaste camp d’entraînement, grandeur nature, dont l'opportunité fut offerte par l'échappée du virus SARS-COV-2 du laboratoire de recherche militaire de WUHAN. Échappée accidentelle ou intentionnelle, peu importe, les effets sont les mêmes sur la plèbe prolétarienne. Faisons le point après dix-huit mois de guerre virale expérimentale – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/264204

En complément d’information sur l'économie de guerre

Nous apprenions récemment que le CAC 40 a été relancé par l’industrie du luxe en France (1). Une partie des riches bénéficient ainsi de l’économie de guerre pendant qu'une autre partie des capitalistes-investisseurs, notamment la moyenne et la petite bourgeoisie nationale, perd ses épargnes, plonge et boit la tasse. C'est ainsi que le capital se redistribue tendant toujours vers une plus grande concentration au sommet de la pyramide sociale (2). Un exemple probant : la guerre que se mènent les entreprises pharmaceutiques milliardaires pour accaparer le lucratif marché des vaccins généré par la guerre bactériologique mondialisée (une-deux-trois doses ?) : Entre La Plume et l'Enclume - Le casier judiciaire de Pfizer et son "vaccin" tueur (plumenclume.org) https://plumenclume.org/blog/693-le-casier-judiciaire-de-pfizer-et-son-vaccin-tueur

C'est pourquoi il est du devoir de tout militant prolétarien de démasquer la logique guerrière intrinsèque au système capitaliste moribond et de s'opposer farouchement à l'ensemble des préparatifs de guerre bactériologique, biologique, virologique, technologique, sanitaire, politique, idéologique, médiatique, commerciale, et en définitive économique, car tout se résume toujours aux intérêts économiques de classes sous le mode de production capitaliste décadent. https://les7duquebec.net/archives/263570

NOTES