L’économie mondiale risque de s’effondrer à cause de la pandémie

Les conséquences de la pandémie de coronavirus et l'apparition de nouveaux variants pourraient littéralement faire éclater l'économie mondiale. C'est la conclusion faite par les analystes du Forum économique mondial. La poursuite de la crise de Covid provoquera une pénurie de matières premières, une inflation galopante, une inégalité sociale grandissante, des conflits géopolitiques et une hausse dangereuse de la dette.

Vaccination et investissements

Des experts de l'ONG suisse Forum économique mondial ont publié une étude sur les risques principaux pour l'économie mondiale en 2022 et dans les années à venir. Après avoir interrogé plus de 12.000 personnes de 124 pays, les économistes ont déterminé les problèmes à court terme et ceux qu'il faut craindre à l'avenir. Ils sont tous liés aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

"La vaccination et la numérisation accélérée ont permis à certains pays de s'engager déjà sur la voie d'une reprise post-crise rapide, tandis que d'autres continuent encore de lutter contre les pires des conséquences. La moitié de la population de la planète n'a toujours pas été vaccinée", constatent les experts du Forum.

Selon eux, le monde sera divisé en "vainqueurs" et "vaincus", à tel point la reprise économique ne sera pas homogène.

Inflation, pénurie de matières premières, crise d'approvisionnement

Le confinement dans des pays clés, notamment en Chine, a fait pratiquement cesser la production, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire économique mondiale. L'arrêt de la production a entraîné une hausse du chômage, notamment dans le secteur des petites entreprises (presque la moitié du PIB dans les pays ayant des traditions d'économie de marché), une hausse des prestations sociales, de la dette et, évidemment, de l'inflation.

Comme le souligne le rapport du Forum, une sortie inégale de la crise promet de nouveaux problèmes : une augmentation du prix des hydrocarbures, un nouveau cycle de crise logistique et une flambée de l'inflation.

"Depuis début 2020, les prix des marchandises ont augmenté de presque 30% et continuent de grandir, notamment à cause des tensions accrues entre l'Europe et la Russie, la Chine, du manque d'hydrocarbures et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement", indiquent les analystes du Forum. Selon leurs prévisions, l'inflation continuera de croître dans le monde, elle sera alimentée par les perturbations logistiques couplées à la reprise de la demande de consommation et aux marchandises dont le prix a déjà augmenté.

Ainsi, l'inflation a atteint un niveau record aux États-Unis depuis 40 ans.

Étant donné qu'il s'agit de la plus grande économie mondiale et que le dollar est une monnaie de réserve internationale, la hausse continue de l'inflation aux États-Unis provoquera un effet domino : elle s'accélérera également dans d'autres pays.

Problèmes de la dette

L'inflation élevée forcera les banques centrales des pays développés et émergents à augmenter les taux directeurs, alors que l'économie n'y est pas du tout prête. Cela engendrera des risques de défauts de paiement.

Les économistes avaient déjà mis en garde que la "bombe de la dette" pourrait exploser après la pandémie. Pratiquement la moitié de la hausse de la dette pendant la pandémie concernait les économies avancées. Avec en tête les États-Unis, le Royaume-Uni, la zone euro, le Japon et la Corée du Sud.

La crise des moyens de subsistance et les migrants

Il sera de plus en plus difficile pour beaucoup de pays de gérer les conséquences économiques du Covid-19 et de financier les dépenses sociales à cause des dettes démesurées et de la hausse de leur remboursement, met en garde le Forum. Ce qui ne fera que grandir le fossé social et l'inégalité des revenus.

La situation des emplois n'est pas non plus optimiste. Selon les prévisions de l'Organisation internationale du travail (OIT), le rétablissement du nombre d'emplois durera jusqu'en 2023. Cela affectera avant tout les jeunes, les femmes et le personnel peu qualifiée.

L'inégalité grandissante des revenus pourrait au final provoquer une crise des moyens de subsistance. Selon le Forum, il s'agit d'une menace réelle pour 97 pays, dont 16 États du G20. Ce qui aura pour effet une hausse du nombre de réfugiés. Les experts qualifient la migration économique forcée d'un des risques principaux de la décennie à venir. Tout cela entraînera très probablement des conflits géopolitiques et des tensions sociales intérieures.

Échec climatique

Enfin, l'impact économique de la pandémie pourrait anéantir les efforts visant à lutter contre les changements climatiques et reporter la transition verte pour une durée indéterminée.

Malgré une réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant la pandémie, le problème du réchauffement climatique se pose tout aussi sérieusement qu'auparavant. Les phénomènes climatiques extrêmes provoquent une pénurie d'eau, de mauvaises récoltes et, en conséquence, une hausse des prix des produits alimentaires et des perturbations d'approvisionnement dans le monde.

Les experts indiquent que les risques écologiques sont capables d'infliger le plus grand préjudice à l'échelle mondiale au cours de la décennie à venir.

Alexandre Lemoine

