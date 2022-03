L’économie russe plonge et son feu nucléaire menace, autant de bonnes raisons pour l’Occident de repenser son modèle économique

je doute fort que la Chine se dise que tout ça est mauvais pour son économie. Stratégiquement c’est la grande gagnante de cette crise, nous avons poussé la russie dans ses bras, elle qui aurait bien aimé avoir une alternative a cet ogre surpuissant .

Pour les EU, c’est pas mal non plus, ils sont en train de nous interdire le pétrole russe .Ils ont d’ailleurs repris contact avec maduro, et vont lui proposer un gros deal a mon avis : du genre on laisse ta population avoir accés aux medocs et tu nous livres ton pétrole .De la négociation musclée quoi