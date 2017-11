L'écriture inclusive, le mariage avec soi-même Deux concepts abscons que veulent nous imposer certains « bobos gauchos chichonniques »

Il n'y a pas à dire, nous vivons bien dans une époque formidable, où tout est fait pour que les hommes vivent en toute sérénité.

Nous sommes bien dans une société de panses repues, ( je vous invite à écouter les paroles de cette chanson légèrement paillarde « j'ai la panse bien tendue merci petit jésus »

Nous vivons dans un monde où des millions d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent malheureusement de la faim, d'autres millions vivent dans des pays ou dans des zones qui sont ravagés par les guerres, et dans notre belle France quelques nantis qui appartiennent à cette classe de « bobos gauchos, et accessoirement peut-être un peu chichonniques » ces derniers se sont auto déclarés être les « nouveaux réformateurs sociétaux ». Ces « zozos » ont gambergés un max, pour nous sortir au final leurs deux concepts abscons. Nous noterons qu'actuellement, ces « nouveaux réformateurs sociaux » remuent ciel et terre pour à tout prix nous imposer la vision de leur monde à eux, à savoir :

1 : l'utilisation exclusive de l'écriture inclusive.

2 : Nous proposer le mariage avec soi-même.

L'écriture inclusive !

Attention P@py, en début de ton article , tu as écrits hommes, pense alors maintenant, il te faut penser à l'écriture inclusive, dit aussi le : langage épicène. ( il faut néanmoins noter que l’Académie Française est vent debout contre cette méthode que je trouve complètement abscons : source.) Je pense qu'il est également bon de noter que le Ministre de l’Éducation National Jean Michel Blanquer qui est plutôt contre a déclaré en autre « l'écriture inclusive c'est très laid » vidéo. Alors partant de son logique raisonnement, arrêtons de « tortiller du luc pour chier droit, et interdisons fermement cette méthode, et basta c'est quand même le Ministre qui décide merle !!

Cette nouvelle façon d'écrire pour faire progresser soi-disant l'égalité homme / femme est au final un immense patacaisse des féministes de tout poils,... tiens marrant des féministes de tout poils, … non non, je n'évoque pas la pilosité portugaise mais bien l'expression tout poils !!! Le HCE ( le haut Conseil sur l’Égalité entre les Femmes et le Hommes a publié ce guide pratique qui est intitulé : Pour une communication publique sans stéréotype de sexe : document.

A noter que dans Google nous pouvons trouver cette source : Là, ainsi que bien d'autres.

Nos réformateurs ( trices ) ont inventés ( ées ) .. le point milieu ou point médian !

Le point milieu ou point médian : kézako ?

Pour faire simple, comme son nom l'indique c'est tout simplement un point, un minuscule point de forme carré, et il vous faut une vue d'épervier pour que dans une page d'écriture inclusive pour que vous puisiez le distinguer du point classique qui lui est rond !

D'abord voyons ce que dit Wikipédia sur ce point milieu ou point médian, sa définition est : celle-ci, sur cette page, vous constaterez que ce dernier est très ancien et qu'il a été découvert grâce à l’étude des inscriptions réalisées sur des matières non putrescible : l'épigraphie.

Si vous regardez dans Google images comment se présente ce point, à part cette : photo, eh bien vous constaterez que sur ce « fameux point », au final il n'y a pas grand chose !

Nous noterons que ce fameux point n'existe par sur la plupart des claviers d'ordinateurs, ( à part peut-être sur le ordis grecques) la page de Wikipédia indique également que ce point est utilisé en grec ancien et moderne, et aussi en occitan gascon, en franco-provencal et en gallo. Comme il est assez rare de le trouver sur nos ordis, dans Google il y a plusieurs sites qui proposent la façon de marquer celui-ci : Là,... tout comme sur ce site… ben comme je ne suis pas doué je n'y arrive pas,... pas grave car alors.... « je m'en fous complètement » !! »

On dit souvent un petit croquis faut bien mieux qu'un long discours, alors , je vous livre ce court exemple d'écriture inclusive :« Les instituteur·rice·s conseillent à leurs nouveau·elle·x·s élèves d’être travailleur·euse·s » source.

Regardez également dans la page que Wikipédia consacre à l'écriture inclusive dans son paragraphe : Utilisation dans le langage non sexiste (écriture inclusive)

En français, le point médian peut être utilisé pour inclure féminin et masculin dans un même mot. Ainsi « les salariés et les salariées » peut s'écrire de façon raccourcie « les salarié·e·s ». C’est alors une variante du trait d’union. Le point médian a l’avantage d’être neutre typographiquement, de prendre moins d’espace et de ne pas diviser les mots en fin de ligne. Il est également utilisé pour indiquer la présence de filles et de garçons ou d’hommes et de femmes dans l’énonciation. Exemple : « Des élèves appliqué·e·s. ». En économie linguistique, il permet la simultanéité de l’alternance des suffixes féminin et masculin à l’écrit : « Un·e directeur·trice » énoncé à l’oral par « un directeur ou une directrice » ..... Ben pour les lecteurs acharnés de romans et autres bouquins, dorénavant la lecture inclusives de ces derniers sera je n'en doute pas « une vraie partie de plaisir » !!

Maxime bien française : pourquoi faire simple, lorsque l'on peut faire com...pliqué.

Des études ont démontré que les français ne lisaient pas assez de livres, ben mon colon, sur que ce n'est pas avec cette nouvelle méthode d'écriture que le nombre de lecteurs risque d'augmenter !

Le mariage avec soi-même !

Voilatipa qu'après le mariage « classique » homme/femme,avec la monogamie, et la bigamie , le mariage entre deux personnes du même sexe « mariage pour tous »,... voici maintenant que nos « réformateurs sociaux » nous proposent le « mariage avec soi-même » et ici, un nouveau terme est employé, c'est celui de la sologamie .... donc logiquement au train où vont les choses, ben dans un futur proche attendons-nous à bien d'autres unions ( je vous laisse le soin de trouver des unions possibles j'me marre d'avance !! ) !

Avec le mariage avec soi-même, pour rire un peu avec cette situation assez cocasse, ben il est légitime de se poser quelques questions, comme par exemple quid des rapports sexuels, .. ou bien quid du divorce, là aussi, je vous laisse réfléchir tranquilos !

Conclusion !

Allez zou la France est quand même un pays formidables ou quelques « zigotos » sont capables de foutre un bordel monstre avec une espèce de message subliminale dans le style, « si vous nous suivez pas, c'est que tout simplement vous n'êtes que de pauvres attardés » !

Le petit dessin humoristique qui illustre mon article à été pris sur cette page.

Savez-vous pourquoi les fous sont représentés avec un entonnoir posé à l'envers sur leur tête ? là, et une autre réponse : ici !

Gilbert Spagnolo dit P@py