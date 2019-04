L’auteur de l’article nous rappelle que Nelson Mandela disait : « L’éducation est l’arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde... »

Je ne pense pas.

Je pense que l’Amour (Sacré) est bien plus puissant encore.

Jiddu Krishnamurti disait : « Sans amour, vous aurez beau faire, courir après tous les dieux de la terre, prendre part à toutes les activités sociales, tenter de remédier à la pauvreté, entrer en politique, écrire des livres, écrire des poèmes, vous ne serez qu’un être mort. Sans amour, vos problèmes iront croissant et se multipliant à l’infini. Mais avec l’amour, quoi que vous fassiez, il n’y a plus de risque, il n’y a plus de conflits. L’amour, alors, est l’essence de la vertu. »