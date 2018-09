L’Education n’est plus une priorité : 1800 postes seront supprimés dans les lycées et les collèges...

Bah dites donc quelle affaire !!!

1800 postes sur 954.000 !!! 0,19%

D’autant que si les résultats étaient là, je pourrais comprendre la critique mais ce n’est même pas le cas. Rassurez-vous ça ne changera pas grand chose à ces résultats catastrophiques !!! Quand on est on fond, on est au fond, à moins que vous ne soyez disposés à saisir la pioche et la pelle

Sinon heu... il suffit aux 952.500 restants de faire juste 4 minutes de plus par semaine et le tour est joué. Sur une semaine de 30 h, on doit pouvoir, sans trop bousculer ces chérubins, trouver une solution Rosemar non ?

Et pour bcp maintenant, ce n’est pas « l’éducation » qui ne serait plus une priorité, c’est plutôt « l’éducation nationale ». Je vois que ’l’estime de soi", la propension à se considérer indispensables reste décidément intacte dans vos rangs. Il y en a qui ne doutent de rien...

L’éducation nationale est une vieille machine qui montre son incapacité à se renouveler et suivre les évolutions du monde, comment voudriez-vous attendre des résultats satisfaisants quand le fossé se creuse chaque jour davantage...Un décalage abyssale que les entreprises ont le devoir de combler.

L’enseignement via l’EN en France est inopérant, et juste bon à enseigner la lecture et le calcul mental, juste cela !!! le reste n’est plus de son ressort, et pour cause, enseigner les outils nécessaires à la vie active sans même avoir y avoir mis les pieds n’est plutôt pas banal, c’est décidément hilarant !!!

Ha si je me trompe, son enseignement est tout juste bon à produire d’autres fonctionnaires, ...la technocratie bureaucratique qui elle aura trouvé l’art et la manière de s’auto-alimenter à travers la création d’une montagne de paperasse qui, nous le savons que trop font le bonheur du secteur marchand.

Enfin une fourberie ubuesque dont nous percevons les stigmates au plus haut niveau mais qui malheureusement, pèse lourd dans le bas...

La nature, par nature, détruit ce qui ne sert à rien et comble les vides, j’espère qu’elle reprendra vite ses droits...