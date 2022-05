L’Éducation nationale aux abois, la nomination de Pap Ndiaye comme ministre est peut-être une bonne opportunité !

L’EN est une administration, et donc elle est laissée à l’abandon comme toutes les administration et services publiques.C’est demandé par l’UE qui nous met en concurrence fiscale et salariale... donc plus d’impôts, plus d’administrations.

Ceux qui veulent que leurs enfants étudient, ils vont dans le privé. Les autres, on s’en tape, ce sont des pauvres.

Plus personne ne veut être prof bien qu’ils existent encore des gens qui ont la foi dans ce métier (et il y en a, il faut le reconnaitre) mais bon, d’une manière générale, plus personne ne veut se faire chier dans un tel métier peu reconnu.

Un ministre de l’EN, c’est juste un comptable qui doit faire moins... donc on enlève les maths et les sciences parce qu’on manque de candidats, on enlève l’histoire, on supprime les redoublements, on allège les programmes, on donne les diplômes avec des épreuves bidons. Et surtout, les services publiques étant devenus des entreprises, elles doivent satisfaire leurs clients. Pour l’école, ce sont les parents...or ceux ci veulent que leur engeance aient de bonnes notes pour accéder aux bonnes écoles, donc les profs auront l’obligeance de ne plus être très exigeant et de mettre 16 à tous les devoirs, et donc pour cela, filer des devoirs ultras bidons à base de QCM.



J’ai rencontré une prof le mois dernier, elle met deux notes sur les copies, la note officielle, et la vraie note qu’elle estime si on était au siècle dernier. Et donc note officielle = vraie note + 4 ou 5. Dans la note réelle, elle retire des points pour l’orthographe approximative, les fautes de français ... mais elles les remet ensuite pour ne pas froisser les parents et l’administration.

Bref, c’est n’importe quoi...