L'effondrement du viaduc de Gênes : la mafia a-t-elle une part de responsabilité ?

La vieille tige que je suis ( 80 balais depuis le 04 ) a eu connaissance de moult malversations, tricheries sur les marchés publics etc qui mettaient en cause la mafia italienne. Citons par exemple le scandale de la gestion des ordures : sources,

..et voir également celle-ci. Vous pouvez également dans votre moteur de recherches taper simplement : Italie mafia déchets toxiques. Pour les salopard qui se sont livrés à ces trafics, le pognon à gagner était bien plus important que la santé de leurs concitoyens : les sources web de cet immonde trafic.

Le système ( extra simple ) qu'utilise la mafia pour gagner de l'argent sur les travaux publics ?

Ben, il suffit juste de ne pas respecter le pourcentage ciment/gravier sable lors du mélange qui sert à fabriquer le béton armé, et ensuite faire des économie sur la ferraille qui sert pour confectionner l'armature de renforcement en utilisant moins de des barres de métalliques et ayant une section plus petite que celle qu'il est est recommandée d'utiliser. Au final avec une une quantité de ciment et de ferraille moindre que celle qui était prévue dans les contrats, cela permet de réaliser une certaine économie,... mais comme dans toutes les « malfaçons » la résultante hélas et grave c’est une qualité de résistance de l’œuvre bien moindre , .. avec les conséquence qu'il est facile d'imaginer. Pour plus d'infos, j'ai trouvé sur le web un article qui évoque ce « système » !

( Je ne suis pas un spécialiste en génie civil, mais d'après les images ( presse et télés ) et en regardant la photo de cet :rticle., ...et notamment toutes les tiges que l'on aperçoit sortir de la structure béton et qui normalement servent à confectionner les « armatures de renforcement » : 1 – 2 ,autres photos de Google images. ,... toutes bien rikiki exemple je n'aperçois pas la présence de « restes » de structures cages :1 – 2 - 3 )

« Dans des situations d’urgence comme pour les tremblements de terre, les gens veulent être vite relogés. Par exemple, quand les entreprises reconstruisent, elles déclarent utiliser du béton solide mais ont recours en fait à du médiocre. Or, contrôler prend du temps », détaille Clothilde Champeyrache.

Elle est d’ailleurs pessimiste quant à ces catastrophes : « On peut malheureusement s’attendre à encore à beaucoup de désastres … » source.

La construction de ce viaduc date des années 1960, époque où la mafia régnait en maître en Italie, voir l'article sur la mafia rubrique : La mafia depuis 1943 ,.. alors pour ce qui concerne cet horrible drame, « la pieuvre » a-t-elle une part de responsabilité, la réponse dans les jours qui suivront ! Pour info cet article de Sud-Est :

Viaduc effrondré de Gênes : Le Pont Morandini, un ouvrage des années 1960 truffé de problèmes.,.. autres résultats web sur la conception du pont : là.

En France, dans quel état sont nos ponts ?

Je veux faire court, le constat n'est hélas pas brillant, car il est dit que 7% d'entre eux sont menacés d’effondrement : sources.

L'image qui illustre mon article, a été prie sur ce site.

Gilbert Spagnolo dit P@py

P.S.

Une pensée pour les innocentes victimes.