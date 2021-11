L’égo et la névrose

Descartes n’est pas un exemple vu qu’il a finit ROSE-CROIX. Et dans Roses-CROIX il y a rose.... en fait, vous critiquez sur la névrose obsessionnelle qui est lexcat inverse de l’hystérie. Les sorcières (voir Charcot) n’était-elles pas des prêtresses de la nature. Mais dans les deux cas, il s’agit bien de NEVROSES... En ralité névrosés hystériques (et phobiques) détestent les névrosés obsessionnels et ceux-ci (la religion catholique avec ses tocs et ses rites détestètent les hystériques. Donc le problème se situent bien entre névroses. Bon précisons : le névrosé obsessionnel est fixé aux fécès et au stade anal (en majorité masculin-les tocs sont bien liés à la salté). L’hystérique au stade oral (fréquence de l’alcoolisme,...). L’obsessionnel sera architecte, l’hystérique : artiste. j’espère Alinéa que vous comprenez le nuance... Lire Jean Bergeret qui dit clairement que la névrose hystérique est plus évoluée que l’obsessionnelle (propre au signe de la vierge. L’hystérique serait plutôt du signe du scorpion ou du taureau...