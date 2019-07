L’Egotisme, dynamique des croyants au dieu unique

Un raisonnement psychique potentiellement aigü, difficile, radical, quant à la nature du dieu unique, cultivant l'ego, égotiste, c'est-à-dire la complaisance quant à soi et tout ce qui nous touche seulement. Entre parenté poupine, poupinette et pimpante, d'une beauté fatale dans sa tendresse manifeste non moins intransigeante. Son simplisme est bien trop convaincant.



Source 2001, l'Odyssée de l'espace (Stanley Kubrick) :

la pierre de l'omphale (omphalos, nombril),

symbole artistique du dieu unique,

entre arche d'alliance, croix et kaaba.

Une seule attention à soi

Quand on y pense bien, "Dieu", c'est foncièrement égotiste. A ce titre le Tanakh (Bible hébraïque) est le long déploiement de l'égotisme yahvite depuis une création du monde jusqu'à ses sentences de sagesse, en passant par plusieurs relances historico-légendaires aventureuses, jusqu'au cataclysmique (Babel, le Déluge, l'Exode, l'Invasion, la Diaspora, etc.). C'est que ce dieu s'attentionne en propre, et par lui ceux qui y croient envers lui comme eux-mêmes. Comme un nombril.

C'est patent dans le Tanakh autant que dans l’Évangile (par quoi je désigne l'ensemble du Nouveau Testament, pour faire joli), néanmoins l’Évangile contient quelque chose d'inquiétante étrangeté, puisque c'est en y renonçant à s'attentionner qu'on sera attentionné. L'imitatio christi c'est cela qu'on prend attention de soi à ne pas le prendre, par quoi on sera attentionné. "Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dit seulement une parole et je serai guéri." L'amour rend aveugle, jamais cet adage n'a été plus juste.

Le Coran alors, revient ou plutôt reste nettement hébraïque, devant l’Évangile : les allahites ont l'attention d'eux-mêmes en attentionnant ce dieu qui s'attentionne d'abord (qui instaure sa tension attentionnelle ès soumission). C'est plus radiciel que chez les yahvites, donc évidemment plus manifeste que chez les emmanuelites (Emmanuel : le "dieu parmi nous" chrétiens, devenu "ami"), emmanuelites qui étaient déjà moins manifestes que les yahvites.

Ainsi yahvites, emmanuelites et allahites, de s'entendre en attentionnement unithéiste, égotisme sublime et ... nombriliste, quoique confraternel. C'est humain, trop humain.

L'Unique et sa propriété (Max Stirner) divinisé

Dans l'unithéisme (ou monothéisme, peu importe) le dieu est une personne, un ego caractérisé, en tant qu'il entre en relation messianique-prophétique-sainte avec ses créatures humaines créées à sa ressemblance. Cette ressemblance est manifeste en termes d'ego.

Mais ce n'est pas qu'une affaire d'ego, puisque ça court à l'égotisme dans la mesure où les Écritures Saintes (Tanakh, Évangile, Coran) témoignent de cette complaisance à soi, y compris par les détours historico-légendaires et magico-miraculeux puisqu'ils permettent - selon - de l'attester par le déboire aussi, c'est-à-dire par l'obstacle que lui oppose le non-ego, c'est-à-dire le restant de la Création qui - pour autant qu'elle provient de l'ego divin - a depuis sa genèse sécrété des oppositions intrinsèques, à commencer par la révolte de Lucifer quant aux anges, à continuer par l’expulsion de l’Éden quant aux hommes, etc. par exemples encore, emblématiquement : la passion de Jésus avant la croix qui au fond déploie l'obstacle de l'homme original devant le groupe mimétique, ou bien l'insoumission non-islamique appelant aléatoirement des malversations conflictuelles et diplomatiques (djihad géopolitique et taqyia communautaire islamiques ... Pour dire : les allahites y sont de bouture ismaélite sur la répudiation de leur mère Ajar par le père Abraham, vécue sur le mode d'une bénédiction digne de Saint Paul : là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, à moins que pragmatiquement ils justifient ainsi la possibilité du divorce - le Coran est proto-progressiste sur ce point).



Même quand l'unithéisme domine massivement, ça se présente toujours sous l'angle de l'homme original contre les groupes mimétiques, et pour ainsi dire une sublimation de l'Unique et sa propriété de Max Stirner, en divinité (Max Stirner étant alors paradoxalement hyper-théiste sous cet angle, dans son solipsisme).

Le narcissisme à l'oeuvre

L'égoïsme, c'est généralement péjoratif, cette tendance à faire pour soi malgré autrui. Opposé positivement à l'altruisme, tendance à faire pour autrui malgré soi, on peut aléatoirement répéter que l'altruisme serait un égoïsme par procuration : n'empêche qu'à la fin, l'altruiste a plus de chances d'avoir succombé avant l'égoïste, sauf maladresse de l'égoïste repéré subissant retour de bâton. Ce que d'ailleurs espère souvent l'unithéisme (ou le monothéisme) par-devers tout égotisme assignable : la vengeance des faits contre l'égoïste en faveur de l'altruiste, par la grâce du dieu, et que l'altruiste ainsi soit sauvé en tant qu'il est posé comme Juste. Cette identification à la Justice grand J, est égotiste.

Seules les modalités opérationnelles diffèrent : le yahvite ne rechigne pas à l'empowerment matérialiste, c'est même ainsi que Jacob-Israël fut encouragé à vivre, cela se lit encore dans le livre de Job qui croit fermement malgré Lucifer, que Yahvé l'exaucera matériellement et malgré son pari ludique avec Lucifer aussi - ou plutôt à cause de son pari ludique, puisque Yahvé premièrement croit en Job, confiance mutuelle admirable jusqu'au narcissisme (ultimement introjectif, dans l'égotisme). A la fin, tout est bien qui fini bien, puisque Job est à nouveau matériellement empowered (Lucifer ayant perdu et se sachant perdant si seulement il tuait Job - car alors il ne pourrait plus lui infliger des malheurs ... Pour dire : la mort est au dieu, il est très important d'y penser, puisque la mort est elle-même égotiste : la preuve par le Dasein heideggerien qui trouve son authenticité dans son être-vers-la-mort, et encore qu'Heidegger élude le point de l'ego). Pour l'anecdote, la sagesse de l'Ecclésiaste (vanité de vanité, tout est vanité) est une sagesse d'homme blasé par l'opulence : la tradition l'identifie à Salomon, Hébreu pour ainsi dire pharaonique.

Bref : le yahvite ne rechignait pas à l'empowerment matérialiste, ce dont l'emmanuelite - quant à lui - n'a cure, quoiqu'il soit plus dur à un riche d'entrer au paradis, qu'à un chameau de passer par le chas d'une aiguille. Néanmoins, laïquement, laissons à César ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui revient. A partir de là voici l'imitation de Jésus en sainteté, et notamment le catholique, par le baptême, n'est-il pas messie, roi, prophète et saint ? tout comme Jésus envoya ses apôtres en son nom à travers tout le territoire occupé. Ce qui revient à un narcissisme (ultimement introjectif : Christ intérieur, encore cultivé par cet analyste du livre de Job, Carl G. Jung, quand il fait du Ressuscité une image du Soi - égotisme dans l'absolu).

Enfin, l'allahite, dans sa consécration de Mahomet comme irreprésentable, réalise ce coup de maître d'élever son prophète à la dignité du dieu irreprésentable, véritable culte de la (de l'im)personnalité (impersonnalité, de ce que le dieu est particulièrement principiel là, contrairement aux cultures religieuses yahvites et surtout, évidemment, emmanuelites). C'est une extraction radicielle de l'ego, d'autant plus égotiste toutefois qu'elle reprend à son compte l'Histoire Sainte depuis Abraham comme Heidegger reprenait à son compte l'Histoire Métaphysique depuis Parménide : la rétorsion est absolue, par exemple d'inventer cette bouture d’Ismaël fils d'Ajar, répudiée par Abraham au profit de Sarah engendrant Jacob-Israël. Vraiment, c'est un coup de maître complotiste puisque rien n'atteste Mahomet auparavant, même dans les apocryphes : mais il faut bien protéger Mère Ajar du répudiateur Père Abraham, encore qu'on s'en réclame : c'est arrangeant qu'il l'ait répudiée, car il nous l'a laissée pour nous seuls, à la gloire de notre égotisme !

Dieu est une mère

Reste, qu'on l'appelle Yahvé, Emmanuel ou Allah, que le Créateur absolu n'a pas de sexe apparent - il est encore plus psychorégressif, avant le constat biologique exclusif membré ou vulvaire (en dehors des exceptions qui confirment la règle). Seul, il crée le monde, inséminateur sans incubation/incubateur pré-éternel sans insémination. Le monde, l'univers, "sa Création", est symboliquement ou bien son sperme pur ... ou bien son enfantement pur. Outre que cette insexualité reste égotiste, narcissique, nombriliste, le dieu unique appert dans un état de grâce.

"Il" est est bien plus mère, femme, "mère juive" pour commencer. Au nom de Allah "le Bon, le Clément, le Miséricordieux, le Matriciel" : autant de qualités fortement genrées. Emmanuel de même, est d'une intransigeante bienveillance ainsi genrée. L'intransigeance n'en est pas moins une qualité mêmement genrée. L'identification introjective d'idéal du Moi, est totale. Soi incorporé, "Christ intérieur".

L'unité des trois unithéismes est flagrante. Aussi flagrante que l'égotisme qu'elle cultive, et dont l'altruisme est intrinsèquement animicentrique. C'est sa beauté fatale, pour ainsi dire digne d'une séduction incestuelle, contemporaine, "enfin advenue", sans quoi l'époque n'en serait pas à sur-estimer médiatiquement le féminin, gynocratiquement.

Les patriarches ou prophètes barbus, ne sont autre que des pères usurpateurs du versant maternel (la barbe, symbole pubien autour de la bouche, récupéré dans le verbe législateur de Moïse - cf. Otto Rank, le Traumatisme de la naissance). Non, ça ne cache pas un matriarcat originel impossible à prouver scientifiquement, mais ça montre à quel point l'unithéisme est simpliste, et convainquant à cause de son simplisme. On a tous une mère évidente.

