L’élite russe en vacances à Courchevel...

@Zolko

Et aussi :

« Ils veulent la fin de l’Occident « décadent » mais ils envoient leurs enfants étudier et vivre à l’Ouest. On apprend tout cela dans une remarquable enquête d’Agnieszka Legucka et Bartosz Bieliszczuk intitulée : « Kremlin Kids : The Second Generation of the Russian Elite »

Par exemple, Ekaterina Vinokourova, la fille du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qu’on voit régulièrement dans les médias ces jours-ci, a reçu la majeure partie de son éducation à l’étranger. Lorsque Lavrov était ambassadeur de la Russie auprès de l’ONU, Ekaterina a fréquenté la Dwight School à New York. Elle a ensuite étudié les sciences politiques à l’Université de Columbia et l’économie à la London School of Economics. »

https://fr.irefeurope.org/publications/les-pendules-a-lheure/article/les-oligarques-russes-proches-de-poutine-envoient-leurs-enfants-dans-les-pays-de-loccident-decadent/