L’empire chinois : le business d’abord...

"Les Chinois surnomment le Président français le Président "Macaron" : les Chinois adorent les macarons parce que les macarons, ils adorent les croquer, c'est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur..." révèle David Baverez, spécialiste de la Chine...

Voilà qui n'est guère flatteur pour Emmanuel Macron...

Et il rajoute :

"Le Président Macron visite un pays au moment où nous donnons moins de de 2 % des armes à l'Ukraine et nous avons 50 milliards de déficit avec la Chine.

Penser que le Président Macron est en position de force pour changer la position de la Chine, c'est un leurre.

Si vous voulez cesser une guerre, il ne faut pas parler à ceux qui en profitent.

L'originalité de ce dossier, c'est que c'est sans doute le seul thème sur lequel à la fois les Etats-Unis et la Chine ont une communauté d'intérêts. La Chine et les Etats-Unis pillent l'Europe. La Chine pille la Russie de ses hydrocarbures, et les Etats-Unis nous vendent du gaz naturel liquéfié à des prix démentiels... le parapluie énergétique pour l'Europe de l'ouest, c'est 750 milliards de dollars cette année, c'est 3,5% de PNB. Cela n'est jamais arrivé depuis 1973.

Tout cet argent va au Moyen Orient et aux Etats-Unis, et c'est avec cela que les Etats-Unis peuvent financer un plan de 375 milliards pour déplacer l'industrie européenne aux Etats-Unis.

Donc, si vous voulez faire cesser cette guerre, il faut parler aux victimes de cette guerre, pas seulement à ceux qui en profitent. Et les victimes de la guerre, ce sont le peuple russe, le peuple ukrainien et ça va devenir de plus en plus le peuple européen, parce que ce coût de la guerre que pour l'instant nous ne supportons pas parce que c'est l'état qui paye, nous allons devoir le payer.

Donc, il y a une erreur de casting : il ne faut parler ni aux Etats-Unis ni à la Chine qui en profitent."

Pourtant, la Chine a présenté son plan de paix.

"On ne peut pas appeler cela un plan de paix, ce sont douze points, douze principes généraux qui sont des principes qu'on connaît depuis longtemps dans le discours chinois...", commente Ursula Gauthier, journaliste à l'obs.

Et elle précise :

"Nous sommes pour la paix, nous sommes contre la guerre, disent les Chinois, mais ils renvoient dos à dos les deux partis : par exemple, ils parlent du principe de souveraineté mais sans préciser la souveraineté de qui a été violée, par qui."

"Ce que subit l'Ukraine n'est même pas nommé. Et il n'y a pas d'agresseur nommé. C'est un texte vide qui est juste fait pour donner à Xi Jinping la stature de quelqu'un qui veut se poser en homme de paix.

Xi Jinping vient d'obtenir par la force son troisième mandat, en contradiction avec la constitution du parti communiste chinois. Donc c'est un régime illégal et qu'est-ce qui se passe ?

Il y a les leaders du monde entier qui se succèdent, qui vont comme à Canossa, pour reconnaître le nouvel empereur. Il y avait un délai de décence à respecter, ce délai de décence, c'était de ne pas se précipiter à Pékin tout de suite après. C'est une façon d'apporter de l'eau au moulin de Xi Jinping.

La presse chinoise, les JT chinois sont pleins de ces chefs d'état qui viennent, la Chine, c'est le principe impérial, ce sont les états tributaires... ce sont ces états tributaires, états clients, états vassaux qui viennent déposer leur tribut devant l'empereur et qui demandent à l'empereur quoi ? La possibilité de commercer avec l'empire...

Que fait Macron ? Il va en Chine avec 60 hommes d'affaires pour faire quoi ? Du business avec la Chine...

Nous nous retrouvons devant ce topos de l'histoire chinoise qui parle immédiatement à la population chinoise et qui est utilisé à mille pour cent par la presse d'état chinoise. On apporte de l'eau au moulin de la construction de Xi Jinping comme empereur tout puissant."

Encore une fois, le commerce, le business, l'argent d'abord... comme s'il n'y avait pas eu le Covid, comme s'il n'y avait pas eu la reprise en mains très brutale de Hong Kong, et des pressions autour de Taiwan. Des pressions qui s'accentuent de plus en plus, ces jours-ci...

Les affaires continuent, envers et contre tout.

