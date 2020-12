L’Empire honni

Il est une évidence de constater, qu’une vie de civilisés admet, exige, des règles, des données communes, des lois, mais aussi, normalement, la leçon des épreuves ou réussites passées.

On peut avoir en tête que les peuples soumis étaient des peuples peu ou pas instruits, en butte aux peurs diverses que Nature sait si bien provoquer. Face à ces peurs et ces dangers, notre animalité nous dicte encore de faire confiance aux dominants, mais qui, hélas, ne sont plus les charismatiques loups alpha, étalons ou chefs de tribu, mais les plus gravement atteints au niveau psychologique, les mégalos, paranos, narcissiques manipulateurs. C’est évidemment très grave. C’est bien entendu le seul problème.

Les animaux sociaux sont tous organisés autour d’une puissance incarnée, de manière à ce que, en période de disette, de dangers, une cohésion s’installe pour y faire face. Quand tout va bien, il n’y a besoin de rien ! Ceci pour les mammifères, les insectes sociaux ne fonctionnent pas de cette façon, et les autres, je ne sais pas.

L’expérience est une source évidente d’évolution, mais de manière primaire, cause à effet immédiat. Les humains réfléchissent, pèsent, soupèsent, attendent et comparent… les autres mettent des générations, de manière inconscience intuitive, pour améliorer les défenses ou les performances.

Il ne faut pas qu’on oublie cette façon naturelle d’évoluer, l’évolution étant, comme chacun sait, une adaptation, pour survivre. L’ évolution qui s’inscrit dans les mémoires primitives, dans les gènes, mettent des siècles pour y transformer une réponse, une attitude, face aux disettes, aux dangers, face aux aléas de la Vie .

En ce qui concerne notre situation épouvantable actuelle, que d’aucuns s’efforcent de nier, il nous en faut à nous autres éveillés bien connaître le passé, au moins immédiat et en reproduire les bonnes façons.

Nous avons tous en tête les essais ( je sais que je fais ici un anachronisme) de la grippe aviaire, de H1N1 et sans doute des Sars…

Je vais vous donner à écouter une vidéo en anglais sous-titré, ce qui fait que pour beaucoup d’entre nous, cela nous rive à l’écran plutôt qu’en profiter pour donner un coup de balai, pétrir une pâte à pain ou faire du repassage, et, j’en conviens, c’est un moins.

Néanmoins, il ne faut pas louper le passage qui commence à 10’ 38 où elle accuse un certain Pr Bruno Lina de l'INSERM à Lyon, affilié à l'OMS, d'avoir essayé de rendre le virus H1N1 plus mortel en le combinant avec la grippe aviaire... ! , Monsieur Lina qui, oui, fait partie du conseil scientifique aujourd'hui ! ; mais bien sûr tout le reste est également éclairant… et a pourtant… dix ans !

J’ai envie de crier, aux bien-pensants qui me jugent « complotiste » d’ouvrir les yeux avant qu’il ne soit trop tard pour eux !

Tirer les leçons du passé n’est pas seulement éviter de se brûler les mains sur un feu, c’est aussi considérer la force spontanée et saine d’une population encore éveillée qui voit venir l’entourloupe. Les vaccins de Bachelot sont partis à l’eau ; certes payés par nous quand même, mais sans nous faire de mal.

Il s’agit aujourd’hui, malgré la plus méticuleuse préparation de notre mental par de plus expérimentés manipulateurs, que nous réagissions avec la même force, spontanée, oui, malgré l’overdose de discours en tous sens ; certes, notre spontanéité a été mise à rude épreuve, entre la propagande bien ajustée, et la controverse tous azimuts bien présente sur les sites. Mais le but est le même : restons maîtres de nos destinées et de notre santé.

Et puis, sortons plus vite que prévu habituellement, des schémas de pensées ancestraux : non, personne ne nous veut du bien ; non, la Vie n’est pas sacrée pour une bonne partie des dominants, il nous suffit d’ouvrir les yeux ; oui, nous sommes encore libres de désobéir, c’est du reste notre seule force qui fait peur : il est temps d’en user.

Je vous souhaite une bonne écoute attentive de cette vidéo, qu’on dirait aujourd’hui historique, quand dix ans sont devenus un siècle !!!

Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur un fait qui ne m’interroge plus, mais me parle :

Une contradiction ; nous vivons dans un monde où l’humain se fait fort de tout maîtriser : la Nature, bien sûr, mais ses « créations » : chimie, nucléaire, etc, les créations humaines qui rivalisent de force ( de destruction ?) avec la Nature elle-même. Aussi vos loisirs : les voies vertes sont noires de goudron, pour que vous ne vous salissiez pas les pieds par temps de pluie, ou que votre roue de vélo ne tombe pas dans une ornière ; c’est si désagréable. La seule activité de l’homme depuis des décennies est de sortir des pouvoirs de dame Nature. Mais ces victoires n’offrent pas de liberté puisque, les caprices de dame nature sont remplacés par ceux des humains qui sont assez fous pour vouloir maîtriser le monde, et, finalement, la remplacer.

Le commun des mortels, aussi intelligent soit-il, et, surtout s’il est décrété intelligent en son domaine, ne voit pas la différence entre la loi naturelle et la loi de l’humain malade. Aussi, celui-ci a-t-il un boulevard pour avancer dans sa folie.

Je vous enjoins de faire comme moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne : je n’obéis qu’aux caprices de la Nature. Quant à l’homme mon égal, n’est-ce-pas, je le laisse à ses rêves, ses fantasmes, ses folies, et tente de m’en défendre sans provoquer ses foudres. J’imagine que, quand il sera toujours face au vide, il s’arrêtera ; ne dit-on pas : le combat cessa faute de combattants ?

PS : et puisque je vous ai, là, sous la main : il ne reste que quelques jours pour voir dans le ciel, au sud à la tombée de la nuit, sud sud-ouest, Jupiter conjoint Saturne ; la Lune en Poissons un peu plus à l’est qui s’en ira très vite du tableau) et Mars en bélier à l’Est.

Cette conjonction visible dans le ciel a eu lieu la dernière fois dans les années 1300 !!!!