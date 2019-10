L’enfance sacrifiée de la malbouffe

Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que les enfants sont innocents par essence, et que plus ils sont jeunes, et plus cela est vrai.

Au détour de mes pérégrinations internetiesques, je me suis retrouvé devant un article RFI, relayant les résultats d'un rapport de l'UNICEF concernant la malnutrition infantile.

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/sant%c3%a9-un-jeune-enfant-sur-trois-est-mal-nourri-ou-en-surpoids-selon-lunicef/ar-AAIMATZ

Je dénonce régulièrement la misère que subissent les enfants du monde entier, et qui selon moi, devrait être la priorité des priorités pour tous, car l'enfance d'aujourd'hui sera le monde de demain, et que dans tous les cas, leurs souffrances abjectes sont absolument insoutenables. Et encore une fois, les chiffres sont alarmants et semblent ne pas intéresser outre mesure nos « chers » médias mainstream, préférant focaliser leurs programmes sur l'arrestation d'un criminel qui n'en était pas un.

« Un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition dans le monde, et ne grandissent pas correctement... » Nous rapporte le journal.

En effet, cette fois l'UNICEF met le doigt sur un problème que j'ai également souvent évoqué, qui est que la malnutrition ne s'arrête pas simplement au manque de nourriture, mais également à la piètre qualité de celle-ci. Pour exemple, on nous rapporte également qu'un enfant sur deux, âgés de six mois à deux ans, ne mange pas de légume.

C'est ce que j'appelle, l'illusion de l'abondance, et ce phénomène frappe aussi beaucoup de familles françaises. Pour pallier le manque de moyens, les supermarchés offrent une gamme de produits à faible coût, permettant aux plus démunis d'avoir une certaine quantité dans l'assiette. Malheureusement, cela se fait aussi au détriment de la qualité. Non seulement les valeurs nutritives et les apports énergétiques de ces aliments sont bien maigres, mais il faut se rendre compte également qu'ils sont souvent remplis de merde en tous genres (je n'ai pas d'autres mots), blindés de sucre raffiné, de glutamate (pour faire passer le goût) et pire encore ! Amusez-vous à décortiquer un nugget ou un knacki et venez me dire si vous arrivez encore à les avaler...

https://www.francetvinfo.fr/sante/video-et-mon-nugget-c-est-du-poulet_610065.html

https://www.consoglobe.com/saucisses-knackis-danger-cg

Il serait possible de rédiger une encyclopédie en plusieurs tomes pour dénombrer toutes les saloperies qu'il est possible d'avaler grâce aux produits des supermarchés. Une pollution alimentaire pourtant dénoncée, mais que faire quand les moyens manquent. Crever de faim, ou crever de malbouffe, le choix est souvent vite fait, mais les conséquences se voient à l’œil nu. En effet, ces aliments pauvres en énergies essentielles et riches en gras et autres substances, appellent indubitablement à « avaler plus »et donc à faire rapidement face à des problèmes de surpoids et plus généralement de santé, et les enfants, bien sûr, ne sont pas épargnés.

Il n'est pas rare que j'entende çà et là, qu'un tel ou un tel ne doit pas être si pauvre que cela, justement parce qu'il présente un poids excessif, mais c'est trompeur, car leur surpoids est bien le résultat d'une mauvaise, très mauvaise nutrition. Au-delà des pesticides, et autres substances nocives en tous genres. Au-delà des problèmes dus aux transports de marchandises qui pourraient tout à fait être produites localement, il y a un problème majeur de qualité nutritive dans ce que nous avons l'habitude de consommer. Les enfants dépendent des adultes et sont les premières victimes.

Alors oui, différentes campagnes pour apprendre à mieux se nourrir ont été mises en place ces dernières années, mais ce ne sera jamais suffisant, car si les gens consomment ces produits, c'est certes par ignorance, mais c'est aussi et beaucoup par fatalité. La misère incite à viser plus bas dans les rayons, la peur du manque fera toujours privilégier la qualité à la quantité. Précisons que les « grandes marques » sont tout sauf un gage de qualité, bien au contraire.

Pourtant elles existent les solutions, surtout en France, elles sont autrement plus difficiles à mettre en place en plein désert j'en conviens, mais outre le fait qu'il faudrait aider les Français à améliorer leur qualité de vie, en libérant, par exemple, l'entrepreneuriat de ses lourdeurs administratives et de ses contraintes en tous genres, en assurant une meilleure éducation et en favorisant l'accès à la terre et donc à la culture, je pense que chaque mairie devrait faire l'effort de promouvoir des lieux de cultures gratuits et ouverts à tous. Il faut multiplier les jardins partagés, comme le fait notamment la ville de Lyon, planter des arbres fruitiers en lieu et place des platanes qui ne nourrissent personne. L'éducation devrait mettre l'accent sur l'éducation nutritive et obliger les fournisseurs à appeler un chat, un chat. Par exemple, José Bové dénonce, je cite : « ...des produits qui entrent dans la composition de ces friandises mais aussi de nombreux plats préparés." Là-dedans, on ne le voit pas marqué, E171, ce sont des nanoparticules, le dioxyde de titane. Pour rendre ça plus blanc, plus brillant, l'agro-industrie, Mars, cette entreprise énorme, a rajouté ce produit"

https://www.huffingtonpost.fr/2015/03/17/jose-bove-appelle-boycott-mms-chewing-gum-hollywood_n_6884062.html

Évidemment, les plus chanceux peuvent aussi faire des efforts, je pense à tous ceux (et j'ai pu le constater), qui ont sur leurs terrains des arbres fruitiers, qu'ils laissent pourrir sans vergogne, là où ils pourraient simplement les mettre en sac, et les partager. Bref, des solutions ? il y en a, encore faut-il que chacun fasse l'effort d'aller dans le bon sens. N'oublions pas que les leaders de ce monde pensent profit, et que tant que nous compterons sur eux pour que la situation s'améliore, nous continuerons de nous enfoncer dans les abîmes obscurs d'un monde en perpétuelle déliquescence.

Nous devons tous militer pour que chacun prenne conscience des dangers et apprenne à manger moins pour manger mieux. La rééducation des masses passe avant tout le reste, car c'est là qu'est la clef pour empêcher les industriels de produire et vendre leurs saloperies sans avoir à se mobiliser face à une rangée de CRS, il faut boycotter. Ce qui implique une meilleure connaissance des produits, mais aussi un effort de chacun pour inciter et se débrouiller pour produire individuellement et collectivement de meilleurs produits, et si possible localement.

Voici quelques liens qui pourraient aider certains à s'intéresser au sujet, ou à approfondir les connaissances sur la question, en commençant par cet article très complet trouvé dans l'express sur l'étiquetage des produits. À lire et à partager de toute urgence :

https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/les-10-choses-a-verifier-sur-les-etiquettes-alimentaires-au-supermarche_1848944.html

Le site : « bon coin santé », nous établit ici une grille des additifs selon leur dangerosité :

http://www.bon-coin-sante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/alimentation-nutrition/liste-des-additifs-alimentaires-dangereux-pour-la-sante/

Si vous êtes adeptes des pétitions, en voici une qui entend imposer un étiquetage : « nutriscore » sur les produits alimentaires, un peu à la façon des étiquetages énergétiques sur l'électroménager :

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/une-p%c3%a9tition-europ%c3%a9enne-appelle-%c3%a0-rendre-obligatoire-le-nutri-score/ar-AAINvRt

Et en attendant, n'oublions pas que ce ne sont pas moins de 18000 enfants par jour, qui meurent de malnutrition dans le monde...par jour.

