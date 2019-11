L’ENFANT dans le Projet de Loi « Autorité Partagée et Résidence Alternée »

La justice est une profession majoritairement féminine, et surtout la justice familiale. Dans ce contexte, et même en cas de divorce à l’amiable, le père est toujours considéré comme responsable de ce divorce, il doit être puni directement ou indirectement. Les femmes magistrates estiment que si la femme ne se plaint pas, c’est parce qu’elle est menacée.



De plus, ce dames avocates ou juges estiment, comme il a été dit, que seule les femmes sont aptes à s’occuper d’un enfant, estimation qui ne repose sur aucune enquête de quelque nature que ce soit.

Le résultat est simple : les pères sont presque toujours éloignés de leurs enfants, et des sondages ont montré qu’ils perdent contact avec ceux ci en moyenne au bout de quatre, et pas de leur fait.

Qu’est ce pour un enfant et surtout un pré-ado que cet homme qui n’est jamais là, qui ne s’occupe pas d’eux, mais que l’on est ’obligé’ de voir tous les quinze jours ? Réponse ? Une contrainte et rien d’autre ... De plus la femme divorcée dit souvent du mal de son ex mari à ses enfants pour se venger.



Le père n’existe pour la justice que comme un carnet de chèques vivant, pour payer la pension alimentaire destinées à l’enfant, ce qui est normal (mais décidée sans aucun barème justificatif et universel), et aussi pour payer la ’compensation’ à Madame, même si elle travaille, car les hommes sont là pour fournir un niveau de vie à leur épouse, et comme chacun le sait, si une femme gagne moins qu’un homme, c’est parce qu’elle est victime !

L’égalité des femmes et des hommes n’a pour finalité que de donner plus de droits aux femmes et pas plus, et dans le cas précis moins, aux hommes.

Il faut qu’un homme soit fou pour se marier de nos jours ...