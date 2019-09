L’enfer des poules pondeuses

Chaque année, 45 à 50 millions de poules pondeuses sont élevées en France. La plupart d'entre elles sont issues de systèmes intensifs ...

Des machines à pondre

Alors que les poules vivent un peu plus de 10 ans dans la nature, leur durée de vie moyenne en élevage n'est que de 484 jours. Après une période de croissance d'environ 124 jours (1), elles sont mises en production intensive pendant à peu près un an, période au bout de laquelle devenant moins rentables, elles sont généralement envoyées à l'abattoir (2)(3). En élevage, le taux de ponte est généralement très élevé : 300 oeufs par poule et par an en moyenne, soit cinq fois plus que dans la nature et deux fois plus qu'il y a 50 ans. En cause, la mise en place de programmes de sélection génétique poussés (on sélectionne les meilleures pondeuses pour la reproduction), et un résultat obtenu sur plusieurs décennies de croisements.

Le broyage des poussins mâles

Si les poulets de chair et les poules pondeuses appartiennent bien à la même espèce, Gallus gallus domesticus, ils ne proviennent pas des mêmes souches. Les premiers sont issus de souches sélectionnées pour une prise de poids rapide (4), tandis que les secondes appartiennent à des souches privilégiant un taux de ponte élevé (5). De fait, les mâles de souches pondeuses, considérés comme non suffisamment rentables, sont éliminés peu après la naissance. Dans l'Union européenne, la réglementation (directive 93/119/CE (6), règlement 1099/2009 (7)) autorise plusieurs méthodes d'abattage : le gazage au dioxyde de carbone, le broyage (jusqu'à 72 heures d'âge) et la dislocation du cou (pour les volailles de moins de 5 kg). En France, c'est généralement la deuxième méthode qui est utilisée (8)(9) : elle concerne chaque année 40 à 50 millions de poussins (les mâles, auxquels s'ajoutent les poussins faibles et/ou malformés).

Des espaces de vie ultra-réduits

Si l'usage des cages en batterie (dites "conventionnelles") est désormais interdit au sein de l'UE (10), les améliorations apportées par la directive 1999/74/CE (11) ne sont pas pour autant révolutionnaires. En ce qui concerne les cages, on est passé d'un espace minimal réglementaire de 550 cm2 par poule (soit la surface d'une feuille de papier A4), à un espace minimal de 750 cm2 par poule (soit un gain d'espace équivalant à la surface d'une carte postale)(12). Par ailleurs, si la possibilité de logements alternatifs/hors-cage (au sol, en volière) est désormais évoquée, les densités prévues ne sont guère plus satisfaisantes : 9 poules/m2 dans les systèmes au sol, 18 lorsque l'espace est aménagé en volière. Notons que l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation / FAO (qui est pourtant loin de faire du bien-être animal l'une de ses priorités) recommande une densité maximale de 3-4 poules par m2 (13).

Un déni des besoins de l'espèce

Les poules actuellement utilisées en élevage proviennent de la domestication d’une poule de la jungle du sud-est asiatique : la poule Bankiva (14). Des milliers d'années plus tard, ces poules présentent toujours une multitude de besoins comportementaux hérités de leur ancêtre sauvage (15) : se regrouper au sein de groupes sociaux "cohérents", se déplacer et/ou partir se mettre à l'abri (marcher, courir, se percher), fouiller le sol (gratter, picorer) à la recherche de nourriture, communiquer (par des contacts physiques, des manifestations visuelles ou sonores (16)), se toiletter (lissage & ébouriffage de plumes, étirement d'ailes, bains de poussières & de soleil), nidifier (au sein d'un endroit calme et confortable), pondre et couver. Des besoins bien difficiles à exprimer dans l'univers artificiel et surpeuplé des élevages réglementaires actuels (17)(18) ...

Le picage & le cannibalisme

Conséquence logique de tout ça : l'ennui, le stress, la frustration. L'une des manifestations les plus visibles de ce mal-être chronique est probablement le comportement de "picage" (i.e. les poules se donnent des coups de becs entre elles (19)(20)). Les traces de saignements, notamment celles générées par un picage antérieur, ainsi que la zone cloacale, rouge et humide au moment de la ponte, peuvent typiquement devenir la cible de ces coups de becs répétés. Un comportement fréquent (il concerne une majorité de poules (21)) autant que grave : l'infection des blessures, tout comme l'acharnement des coups de becs (qui évolue parfois en cannibalisme), sont en effet la source d'une mortalité importante (22). Les poules qui en sont victimes deviennent généralement apathiques (posture couchée, tête rentrée)(23), mangent moins et pondent moins d'oeufs.

L'épointage

Pour éviter le picage, la littérature regorge de propositions : augmenter l'espace disponible, enrichir le milieu (paille, bains de poussières ...), veiller aux apports alimentaires (protéines, minéraux ...) ou encore prévenir le parasitisme (meilleure hygiène ...). Mais pour des questions de rentabilité, on préfère généralement ... couper le bec des oiseaux. Trois techniques existent : le sécateur, la lame chauffante ou l'infra-rouge (technique la plus fréquente et la moins douloureuse à priori)(24)(25). Depuis la directive 1999/74/CE, la réglementation impose un épointage précoce (avant 10 jours) et (normalement) limité à un tiers du bec. Des dispositions censées limiter la douleur et prévenir la formation de névromes (26).

La douleur

En réalité, plusieurs études ont montré que la douleur était présente, et même conséquente, quels que soient la technique employée et l'âge des poussins (27)(28) : douleur aigüe au moment de l'opération (montrée par une élévation significative du rythme cardiaque) et douleur post-opératoire les semaines suivantes (montrée par une réduction de l'activité physique et de la prise alimentaire)(29). Le bec est doté d'une multitude de nocicepteurs (mécano & thermorécepteurs), lesquels lui confèrent une sensibilité comparable à la peau des mammifères. Par ailleurs, impliqué dans une grande variété d'activités (exploration de l'environnement, sélection alimentaire, toilettage-lissage des plumes, défense sociale), le bec constitue pour la poule un outil fonctionnel majeur (comparable à la main pour l'homme). Le lui couper est donc non seulement très douloureux, mais aussi très handicapant.

Lunettes, couvre-becs, anneaux anti-picage

Autres pratiques permettant d'éviter (ou de limiter) le phénomène de picage, la pose de lunettes, de couvre-becs ou encore d'anneaux anti-picage. Explications : les lunettes occultent complètement la vision frontale (les poules n'ont alors pas d'autre choix que celui de s'ignorer), les couvre-becs recouvrent complètement le bec et les anneaux anti-picage empêchent sa fermeture. Les deux premiers dispositifs sont fixés au moyen d’une tige traversant le septum nasal ; quant aux anneaux, plus élastiques, ils se positionnent sur le bord des narines. Curieusement, ces pratiques mutilantes et/ou handicapantes ne semblent faire l'objet d'aucun frein réglementaire (30)(31). Plutôt prévues pour des systèmes hors-cages, elles trouvent généralement leurs adeptes parmi les petits éleveurs (32)(33).

Ecrêtage, déphalangeage et désonglage

Dans la filière "pondeuses", on trouve aussi des coqs. Sélectionnés pour la reproduction (c'est à dire pour permettre le renouvellement des pondeuses), ceux-ci sont communément désignés sous le vocable de "reproducteurs". Problème : très vigoureux, ces mâles, peuvent parfois se blesser entre eux (en période de croissance) et/ou blesser les femelles (lors de l'accouplement). Seule solution pour ces animaux interdits de fuite : la mutilation. Ou plutôt les mutilations : ablation d'une partie de la crête (écrêtage), de certaines phalanges (déphalangeage), ou (moins douloureux) de certaines griffes (dégriffage)(34). Des pratiques, qui, bien que faisant l'objet de recommandations spécifiques (le comité permanent européen préconisant par exemple de les réaliser "au cours des 72 premières heures de vie"), échappent là encore à toute réglementation.

Ostéoporose et fractures

Revenons à nos poules. A cause du manque d'exercice et du rythme de ponte élevé (35), beaucoup d'entre elles souffrent d'ostéoporose (36). Une affection qui n'est pas directement douloureuse, mais qui est associée à un risque élevé de fractures. Avec les conséquences que l'on peut imaginer. Dans les systèmes cages (où la fragilité osseuse est particulièrement importante), la "casse", souvent localisée au niveau des membres, produit des situations extrêmes : oiseaux dépérissant au milieu de leurs congénères, hurlant de douleur au moment de leur ramassage, voire succombant à une hémorragie suite à une rupture du fémur (37). Mais le problème des fractures n'est pas spécifique aux cages ; ainsi les systèmes alternatifs (volières notamment) sont-ils quant à eux associés à un fort taux de fractures au niveau du bréchet (oiseaux se cognant entre eux et/ou contre le sol)(38).

Maladies

A cela s'ajoute les maladies. Maladies pulmonaires, hépatiques, digestives, rénales ..., d'origine virale, bactérienne ou parasitaire (39), et qui ont en commun les ravages qu'elles produisent au sein des élevages. Il faut dire que ces derniers leur offrent un terrain particulièrement favorable. Entre l'insalubrité ambiante, la promiscuité des animaux, le manque de diversité génétique, l'alimentation chimique et les antibiotiques utilisés de façon massive, les oiseaux deviennent non seulement plus vulnérables aux maladies, mais se les transmettent ensuite plus facilement. Tous les types d'élevage sont concernés. Les systèmes-cages bien sûr, dont les espaces restreints et surpeuplés semblent particulièrement stressants ; mais aussi les systèmes alternatifs, souvent très insalubres (litières humides et sales, air chargé en poussières, ammoniac) ; et même le plein air, où les maladies parasitaires font parfois des ravages.

Du bâtiment au plein air

En France, 75 % des élevages sont entièrement intérieurs (68 % en cage et 7 % au sol). Ces élevages sont régis par la directive 99/74/CE, laquelle autorise des densités de population élevées (13 poules/m2 en cage, 9 au sol) et n'impose aucune limitation quant à la taille des élevages (les plus grands peuvent abriter jusqu'à 500.000 poules). Question attention et soins apportés aux oiseaux, il n'y a donc pas grand-chose à attendre. Qu'en est-il des autres types d'élevage ? Le plein air (13 % des pondeuses) apporte une relative amélioration : la taille des élevages reste illimitée (sauf si mention "fermier(s)" (40)) et les densités de population toujours élevées (9 poules/m2), mais les poules disposent désormais d'un parcours extérieur pendant la journée (avec un espace minimum de 4 m2 chacune).

Bio, Label rouge … : les élevages labellisés

En Bio (8% des poules), la taille des bâtiments est limitée à 3000 poules (24.000 pour toute l'exploitation) et la densité à 6 poules/m2 à l'intérieur et 4 à l'extérieur (41)(42). Le Label Rouge (5 % des pondeuses) limite la taille des bâtiments à 6000 poules (12.000 en tout) et impose des densités de 9 poules/m2 à l'intérieur et 5 à l'extérieur (43)(44). Il faut toutefois noter que ces deux labels n'interdisent pas les pratiques mutilantes (épointage, lunettes ...), même si celles-ci sont à priori moins systématiques qu'ailleurs. Moins connu, le label Demeter Nature & Progrès les bannit lui explicitement. Mais qu'advient-il des poules, une fois leur pic de productivité passé ? Elles sont abattues, purement et simplement. La société PouleHouse fait figure d'exception : en continuant à exploiter les poules vieillissantes (moins productives), elle garantit "un oeuf qui ne tue pas la poule".

Le ramassage et le transport

Chaque année, des dizaines de millions de poules sont envoyées à l'abattoir. Un épisode "fin de vie" qui n'est pas de tout repos. Premier problème : le ramassage. Attrapées sans ménagement, puis tenues à plusieurs dans une main, souvent par une seule patte, les poules paniquent, se débattent, et il n'est pas rare que cela se termine mal. Fractures, luxations et hémorragies sont ainsi le lot de 10 à 30 % d'entre elles (45), déjà fragilisées par une année de ponte intensive (et de manque d'exercice physique). Second problème : le transport. Entassées dans des caisses puis chargées dans des camions, les poules doivent généralement supporter de longs trajets (plus de 12, voire 24 heures)(46), dans des conditions particulièrement pénibles (faim, soif (47), températures inadaptées (48)). Des conditions responsables d'un important taux de mortalité (49)(50).

L'abattage

Si la législation européenne (directive 93/119/CE (51), règlement 1099/2009 (52)) prévoie que les animaux soient étourdis avant d'être abattus, elle autorise dans le même temps des dérogations pour les rituels juif et musulman. Soit en pratique, le fait que des animaux soient égorgés en pleine conscience, avec tout ce que cela implique de douleur physique et psychologique (transmission du stress sur la chaîne d'abattage, etc.)(53)(54). Plus troublant encore, la compatibilité de cette pratique avec le label Bio (55) ! Mais l'abattage classique (avec étourdissement (56)) ne garantit pas pour autant l'absence de souffrance. En témoigne la posture douloureuse des oiseaux sur la chaîne d'abattage (suspension par les pattes, tête en bas (57)), comme le fait que certains d'entre eux sont parfois mal étourdis (bain électrique mal réglé, oiseaux relevant la tête ... (58)) et/ou mal tués (reprise de conscience pendant la saignée (59)).

La sentience des poules

Si les volailles ont longtemps été peu étudiées, on sait aujourd'hui qu'elles disposent de capacités cérébrales avancées. D'un point de vue sensoriel, la mise en évidence de nombreux nocicepteurs sur certaines parties du corps (bec, pattes, articulations, peau écailleuse) a pu indiquer que ces oiseaux ressentaient la douleur au même titre que les mammifères (60). D'un point de vue cognitif, l'étude comportementale a quant à elle pu mettre en évidence d'étonnantes facultés : mémoriser des positions, compter, catégoriser des objets, reconnaître des individus, communiquer ... (61)(62)(63) D'un point de vue émotionnel enfin, nombre d'observations ont pu faire état de sentiments évolués : amitié, affection, et même empathie (64)(65)(66)(67).

Vers un changement de modèle ?

Notre rapport aux animaux est-il en train de changer ? Ces dernières années ont vu apparaître une petite évolution au niveau des habitudes de consommation. Ainsi la proportion de poules élevées en cages est-elle passée de 96 % en 1990 à 80 % en 2012 et 68 % aujourd'hui (68). En cause notamment, la préoccupation croissance des consommateurs vis à vis du bien-être animal. Une tendance que l’on retrouve au niveau des sondages : aujourd'hui, plus de trois quart des français se déclarent prêts à payer plus chers leurs oeufs, si ces derniers ne proviennent pas de poules élevées en cage (69). Parallèlement, le secteur agroalimentraire a dû commencer à s'adapter. Quelques enseignes ont d'ores et déjà banni les oeufs-cages de leur commerce et beaucoup d'autres se sont engagés à le faire dans les années qui viennent (70).

Respectueux du bien-être animal ?

Les cages vont-elles finir par disparaître ? On peut l'espérer. Se dirige-t-on pour autant vers une prise en compte, disons ... "acceptable" du bien-être animal ? Rien n'est moins sûr. Qu'ils soient Plein air, Bio ou Label Rouge, la grande majorité des élevages labellisés restent de type intensif (plusieurs milliers de tête), avec tout ce que cela implique de néfaste pour les oiseaux : surpopulation, manque de soins, etc. Pire, des études ont montré que le taux de mortalité dans les élevages labellisés était 3 à 4 fois supérieur à celui des élevages classiques (71)(72) ; en cause, une augmentation du picage (curieusement favorisé par le plein air) et une susceptibilité accrue à certaines maladies (73)(rappelons que les cages ont au départ été conçues pour des raisons d'hygiène (74)). Remarquons enfin que les élevages Bio/Label Rouge sont eux aussi concernés par le broyage des poussins mâles, la pratique de l'épointage, et l'abattage "à la chaine" des oiseaux.

Les produits transformés

Autre problème : la traçabilité. Aujourd'hui, seulement un tiers de la production d’œufs est vendue en coquille aux consommateurs ; le deuxième tiers est destiné au secteur de la restauration et le troisième à l’industrie agroalimentaire (pour la fabrication de produits transformés)(75). Or, ces derniers ne sont pas obligés d'indiquer la provenance de leurs oeufs ; la plupart ne le font pas, ce qui laisse bien évidemment deviner le type d'oeufs qu'ils utilisent ... (76). Biscuits, pâtes, gâteaux, glaces, sandwichs ..., comment gérer la provenance de ce que l'on mange au quotidien ? Au travail, au restaurant, chez des amis ... comment s'assurer de manger "éthique" ? Le plus simple est peut-être de tracer une ligne rouge et de ... renoncer aux produits contenant des oeufs.

Remplacer les oeufs

En cuisine, les oeufs sont souvent utilisés comme liant/épaississant (dans les gâteaux, biscuits, quiches ...) ou comme agent levant (pour faire gonfler brioches & gâteaux, leur donner une texture plus aérienne). En tant que liant, on peut les remplacer par de la fécule (de maïs ou de pommes de terre), de la compote de fruits (pommes, etc.) ou encore de l'agar-agar (gélifiant idéal pour les flancs, crèmes ...) ; quant au pouvoir levant, le tofu soyeux constitue un excellent substitut. Quoi d'autre ? Du tofu ferme pour des recettes nécessitant une grande quantité d'oeufs (omelettes, mascarpone ...), du jus de pois-chiche pour remplacer le blanc en neige (meringues, macarons ...), du tofu soyeux (encore) pour les mayonnaises, ou encore des bananes pour remplacer le jaune d'oeuf dans les crèmes glacées (77)(78)(79)(80). Et pour les plus fainéants (comme moi), il existe aujourd'hui un tas de solutions "toutes faites" dans le commerce. Essayez, vous serez surpris (81).

Notes & références

