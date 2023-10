Plutôt que de faire des progrès significatifs pour confirmer ou réfuter les soupçons occidentaux concernant la disparition d’Evgueni Prigojine, le chef du groupe russe Wagner, qui aurait connu plusieurs « morts » dans des accidents d’avion récents pour réapparaître ensuite, le président Poutine a effectivement confondu les évaluations occidentales. Cette situation a captivé l’attention des milieux du renseignement occidentaux, qui se penchent sur le mystère entourant le sort de son ami proche, tout en essayant de déchiffrer les intentions futures du président russe.

Ce qui reste certain dans toute cette affaire, c’est que l’intérêt actuel de Poutine réside dans l’absence de Prigojine et dans la restauration de la perception publique du système dirigeant russe. Cet intérêt découle des rumeurs persistantes d’une tentative de coup d’Etat qui, à mon avis, constitue une énigme plus importante que le sort de Prigojine ou son improbable survie.

L’histoire de Prigojine, de sa création à sa conclusion, regorge d’énigmes qui défient l’intellect et nous invitent à approfondir notre quête de compréhension. De ses débuts en tant que « criminel » à son ascension en tant que propriétaire de la plus grande société de sécurité privée au monde, une pléthore de récits et de comptes rendus incitent les agences de renseignement occidentales à découvrir la vérité. Leur objectif : reconstituer le puzzle et mieux comprendre les activités secrètes menées à l’intérieur des murs du Kremlin.

En l’absence de Prigojine, que ce soit en raison de son décès ou d’autres circonstances, il est devenu l’une des plus grandes légendes dans le domaine des entreprises de sécurité privée du monde entier. Il est le personnage qui, selon l’histoire, a osé défier l’autorité de l’une des plus grandes puissances mondiales. Il est aussi celui qui, comme le raconte l’histoire, s’est retrouvé pris au piège d’un voyage en avion qui a rassemblé tous ses dirigeants et adjoints, tirant officiellement le rideau sur un récit captivant qui a retenu l’attention du monde entier pendant plusieurs mois.

Son absence suscite également une discussion plus urgente sur le sort de Wagner et ses stratégies pour l’avenir prévisible, compte tenu de son nouveau statut en tant que l’un des principaux atouts de la Russie dans le monde. L’importance de cette question ne se limite pas au parcours personnel de Prigojine, mais s’articule plutôt autour des rôles stratégiques cruciaux assumés par le groupe Wagner. Ces rôles vont au-delà du conflit ukrainien et couvrent plusieurs pays et continents, notamment l’Afrique, où le groupe s’est fermement établi comme l’avant-garde de la Russie dans la compétition géopolitique avec l’Occident pour l’influence sur le continent africain.

Ces dernières années, Wagner a joué un rôle primordial dans l’expansion stratégique mondiale de la Russie.

Les médias ont récemment fait état d’un processus de restructuration globale en cours au sein du groupe, qui s’est traduit par une réduction d’environ un quart de ses effectifs militaires. Cette réduction implique l’élimination de nombreux individus dont la loyauté envers l’ancien chef était inébranlable.

Wagner n’est plus seulement associé à Prigojine en tant que « marque », en particulier depuis que l’État russe a ouvertement reconnu ses véritables sources de financement. Du début à la fin, il est évident que Wagner est une création purement russe et non une société appartenant exclusivement à l’associé du président, comme on l’a prétendu précédemment. Par conséquent, le groupe continue d’exceller dans ses missions, grâce à son professionnalisme et à sa remarquable capacité à s’adapter, à se mobiliser, à se transformer et à opérer efficacement dans divers environnements conflictuels. Ce sont des qualités que l’on ne trouve pas couramment dans les armées conventionnelles habituées à des protocoles stricts, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre des décisions sur le terrain, un trait qui prévaut souvent dans les groupes semi-militaires exemptés des règlements traditionnels. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que Wagner continue d’opérer et même de se développer, mais sous la supervision directe des généraux russes. Prigojine avait exprimé des doutes quant à leur compétence et à leur efficacité, visant en particulier le ministre de la défense Sergei Shoigu et le chef de l’état-major général Valery Gerasimov.

Ce scepticisme a conduit à des affrontements directs avec diverses personnes. Le président Poutine lui-même a identifié ces affrontements comme des erreurs commises par l’ancien chef du groupe, et il est peu probable qu’ils restent sans répercussions.

Wagner n’est pas seulement une unité de combat ; elle constitue un système complet au service des objectifs de la politique étrangère russe. Ses engagements militaires ne sont qu’une facette de ses activités, et non la totalité. Le groupe mène également de vastes campagnes médiatiques internationales pour façonner l’opinion publique dans les pays africains où il est impliqué dans l’exploitation minière, la prospection aurifère et le commerce de diamants dans plusieurs pays africains. En outre, il s’est transformé en une institution de promotion de la culture russe, en établissant des centres culturels et des stations de radio russes dans certains pays africains.

Le président Poutine a fait preuve d’habileté en déjouant les manœuvres de ses homologues occidentaux, laissant les milieux du renseignement antirusse dans l’incertitude quant à la trajectoire de l’histoire de Wagner. Ce mouvement stratégique lui a permis de reprendre le dessus dans la gestion du conflit géostratégique plus large, qui s’étend au-delà de l’Ukraine et semble s’étendre à d’autres régions du monde dans un avenir proche.