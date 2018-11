A l’approche du 17 Novembre,

quelques réflexions…

L’ennemi du genre humain… Qui est-il ?

L’humain est-il en guerre contre la nature ?

L’humain est lui même le produit d’une évolution de la nature sur Terre.

Avant lui de nombreuses espèces sont apparues et disparues, en fonction des évolutions de la planète.

Les facteurs de destruction d’espèces, sont multiples, parmi d’autres facteurs d’évolution de la planète.

L’humain, en tant qu’espèce invasive, est un facteur incontournable de destruction d’autres espèces.

L’humain consomme davantage de ressources naturelles que la Terre ne peut en renouveler.

Les humains sont trop nombreux sur Terre.

Arrêtons nous un instant sur ces deux dernières considérations.

Elles indiquent deux solutions :

__consommer moins.

__être moins nombreux.

>>> consommer moins : un très grand nombre d’humains sur Terre vivent dans des conditions misérables et ont naturellement besoin de consommer plus et non pas moins, pour simplement survivre décemment.

>>>être moins nombreux : les populations qui ont tendance à se stabiliser sont précisément celles qui atteignent un niveau de vie moyen que l’on peut caractériser comme « décent ».

>>>un niveau de vie « moyen » ne l’est actuellement qu’en considération des extrêmes : extrême pauvreté, extrême richesse.

>>>ce niveau « moyen » peut paraître être un état naturel souhaitable, mais ce n’est pas actuellement le cas : il n’est qu’un accident de parcours entre l’extrême pauvreté et l’extrême richesse.

>>>Le pauvre, qui n’a déjà pas toujours de quoi simplement survivre, n’est pas responsable, et encore moins coupable, de la surconsommation.

>>>l’humain « moyen », qui se contente de défendre son niveau de vie « moyen » et éventuellement sa petite famille équilibrée, n’est pas non plus coupable ni responsable du désastre écologique en gestation.

>>>l’humain riche, qui ne se contente pas de l’être « un peu », mais veut toujours l’être davantage, ne peut l’être que grâce aux inégalités qu’il génère.

>>>Il ne peut l’être qu’en encourageant la surconsommation dont il tire profit financier.

>>>Il ne peut l’être qu’en accaparant la part des ressources naturelles qui reviendraient de droit aux plus pauvres et leur permettrait d’accéder également à un développement démographique stabilisé, à une consommation raisonnée et en équilibre avec les ressources de la planète.

>>>Cet « humain riche » qui est le véritable coupable, est donc aussi le véritable ennemi du genre humain, et le véritable destructeur de l’environnement et des ressources.

>>>Qui est-il, dans notre société actuelle, sinon le capitaliste financier dont la raison même d’exister est l’accumulation sans limite ?

>>>L’accumulation sans limite du capital ne peut aller sans une société de surconsommation, sans la production toujours renouvelée d’objets nécessairement conçus pour être rapidement obsolètes, sans toutes les dérives du productivisme actuel qui ne répond en rien aux besoins de l’humanité mais simplement aux besoins de l’accumulation du capital.

>>>Établir une correspondance entre production et besoins réels, tout en tenant compte des ressources naturelles disponibles, c’est la solution évidente et elle n’est pas possible sans planification.

>>>Elle n’est pas non plus possible sans mettre fin à l’accumulation du capital, et donc au pouvoir du capital lui-même.

>>>Le partage des ressources, l‘équilibre entre production et besoins, cela implique la participation de tous, y compris à l’élaboration démocratique de la planification.

>>>La mécanisation et la robotisation de la production peuvent éventuellement encore progresser, dans la limite des ressources disponibles. Tant que le travail humain reste nécessaire pour compléter celui des machines déjà construites, il doit aussi être partagé en fonction de la planification, de façon à supprimer le fléau du chômage.

>>>La répartition du travail et de la production, en fonction des besoins réels, sont deux démarches évidemment liées et rendues possible par une planification démocratique.

(>>> Cf. Karl Marx, Critique du Programme de Gotha et autres œuvres…)

Luniterre

*******************

