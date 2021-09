L’enterrement de la devise de la République

Notre société n'existe que si elle respecte ce qui la distingue et la rend distincte : liberté, égalité, fraternité. La ruche, la fourmilière, la termitière n'ont besoin que de l'égalité et de la fraternité.

La liberté fait notre différence. Nous ne chassons pas en meute et quand l'homme le fait, il meurt à la guerre. Certains pourtant acceptent de la perdre et ils défilent au pas cadencé, s'enrôlent dans des milices, s'inscrivent à un parti, se réunissent dans des temples, des églises, des mosquées, des synagogues pour psalmodier, se prosterner, prier. Ils se rassemblent et ne ressemblent plus à l'être libre qu'ils étaient en entrant.

Notre égalité n'est pas la même que celle de la termite, de l'abeille, de la fourmi. Nous en avons besoin pour vivre en paix avec les autres qui nous sont inférieurs ou supérieurs. Cela est difficile car ils sont plus intelligents, plus grands, plus forts ou plus bêtes, plus faibles, plus petits. Les plus deviennent riches, puissants, indépendants, les moins pauvres, faibles, dépendants. La seule égalité que peut revendiquer le paresseux, le peureux, l'idiot face à tous ses opposés qui sont travailleurs, courageux, futés est l'égalité que lui donne la légalité.

La fraternité suppose que l'on se sente responsable de l'autre comme on le serait de son frère. Le vœux est beau mais comment faire quand il se conduit en irresponsable, fait tout pour se nuire, n'accepte pas les conseils ou est votre ennemi ?

La société devient incontrôlable et sombrera dans le chaos car elle refuse la liberté de penser au nom de l'égalitarisme. Elle veut l'égalité pour tous en créant un communautarisme généralisé qui détruit la fraternité et met dans des ghettos qui se font la guerre au nom de leur différence.