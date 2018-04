L’entraînement à la rédaction devrait être un aspect essentiel de l’enseignement de notre langue...

@rosemar : s’il vous plait arrêtez de nous débiter les lamentations de Jérémie !

Mon fils ainé professe les mathématiques dans un CFA. Les jeunes dont il s’occupe ont au minimum 16 ans, c’est la loi, et ils ont été scolarisés jusqu’à cet age là parce que c’est la loi aussi. Et il faut leur apprendre ce qu’est une fraction : prend un camembert, coupe le en trois parties égales ... etc etc ... Quatre tiers ? C’est pas possib’Msieur, il n’y en a que trois ! Prends deux camemberts .... Eh-oh : trop facil’M’sieu, c’est de la triche .....

Ils ont fait quoi depuis la maternelle ces garçons la ? On leur a expliqué combien de fois dans leur vie le « délicat problème » des fractions ? On peut leur mettre dix fois plus de profs et ça ne changera rien, ils ne vont pas en classe pour apprendre ! Il faut leur faire refaire les classes de primaire autant de fois qu’il le faudra pour ne les accepter en 6eme que lorsqu’ils sauront lire écrire et compter à peu près correctement.