L’épidémie de covid, c’est de la faute des enseignants !

La sottise, le déni des réalités et l'ignominie sont hélas compatibles avec les fonctions de directeur académique de l'éducation nationale. Café pédagogique du 9 novembre 2020 nous en apporte la démonstration en publiant le courrier envoyé par le DASEN de Savoie suite à la semi-fermeture d'un collège où la plupart des professeurs sont "cas contacts" au covid, quand ils ne sont pas malades.

Sans prendre les gants ni formule de politesse, ce colonel en couleur s'indigne de cette situation dont il renvoie la responsabilité aux enseignants, coupables de boire leur café dans la salle commune et de prendre un repas dans le réfectoire du bahut. Il rappelle les règles draconiennes du protocole sanitaire censées être appliquées à la lettre dans les établissements scolaires. Pas un mot pour souhaiter un bon rétablissement aux adultes comme aux élèves tombés malades, uniquement une mise en accusation claire et net : ceux et celles qui sont positifs au covid l'ont bien cherché...

Incroyable de sinisme, la démarche de ce haut-fonctionnaire payé à faire travailler les autres tout en restant à l'abri dans son bureau, ou chez lui en télétravail, est autant stupide que malvenue par l'effet boomerang qu'elle aura à son encontre. Si le covid se propage dans les établissements scolaires, c'est d'abord à cause des couloirs saturés de monde, des salles de classe surchargées et des cours de récréation bondées. La faute en revient au ministère qui refuse de dédoubler les cours et de pratiquer le présentiel en alternance. Après les surveillants (AED) incités à garder leurs distances car étudiants de fac pour beaucoup, ce sont les profs qui sont chargés de mettre leur vie en danger tout en étant priés d'appliquer des précautions recommandées par ceux qui restent planqués. Un peu comme une armée où les officiers enverraient la troupe au casse-pipe sans commandement tout en restant à l'arrière...

Pour les enseignants, condamnés à faire cours puis à rentrer chez eux en rasant les murs, la salle commune est en principe adaptée, sans tables ni chaises, et peu nombreux sont ceux qui mangent à la cantine (même en temps normal). Concernant le cas du collège savoyard, c'est durant une formation imposée aux enseignants, en dehors des préconisations officielles, que la contamination a éventuellement été effective. Ne pouvant sortir durant la pause méridienne, les profs sont restés pour manger sur place : la responsabilité de cette situation revient donc à la hiérarchie qui a fait preuve de légéreté. Le plus inquiétant de cette histoire, c'est qu'un seul groupement de quelques individus engendrerait un cluster, donc que le virus est encore plus virulent que ne le laisse penser les médias. En ce cas, le seul fait de sortir pour envoyer ses enfants à l'école présente un risque, de même que la sortie groupée en fin d'après-midi.

Charmante époque, où enseigner devient aussi dangereux que faire carrière dans la légion étrangère, salaire et perspectives de reconversion en moins. Risquer de se faire couper la tête ou simplement tabasser, puis maintenant de se faire "covider", ce n'est pas de nature à attirer les diplômés vers l'enseignement et sa charmante hiérarchie pyramidale. Ajoutons que le bon sens aurait été de profiter de ce nouveau confinement pour développer l'enseignement à distances via les réseaux numériques et préparer l'école du futur. Mais innover et faire de la perpective n'est pas dans les habitudes des administrations françaises dont l'EN, simples machines à exécuter les consignes des démagogues et à contrôler ses "agents" par la soumission, la carrièrisme et le conformisme. Le DASEN de Savoie n'est que le produit de cette triste logique...

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/13112020Article637408483139320528.aspx

DASEN= Directeur académique des services de l'éducation nationale, nommé par le ministère dans une circonscription scolaire (en général, un département).