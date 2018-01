L'épidémie de grippe est au maximum, c'est une bonne raison d'utiliser ces moyens naturels assez facile à se procurer : ail, oignon, miel !

Je ne vous apprends rien, l'épidémie de grippe touche l'ensemble de la France, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la carte qui illustre mon article et qui a été prise sur le Réseau Sentinelles.

Sur Agoravox et sur mon blog, fait plusieurs articles qui évoquaient les bienfaits de l'ail, de l'oignon , donc celui-ci sera assez court, car vu les circonstances, son principe est de faire une information qui soit rapidement disponible !

Autre astuce et « remède » assez efficace : Contre le mal de gorge sucez des bonbons !' pour les diabétiques, pas d'affolement, sucer un noyau de d'olive, de dattes ou des pruneaux à le même effet, .. puisque le remède, ben comme dit Lisa dans sa réponse, c'est tout simplement votre salive qui fait le travail. CQFD !

Quelle quantité d'ail faut-il manger, quelles sont ses vertus, ses contre-indications, ses effets indésirables ?

D'après le site Passeport Santé, il faut manger une à deux gousses par jour pour que ses propriétés soient efficaces, l'ail cuit en possède environ trois fois moins. Il faut quand même noter que l'ail à quelques contre indications. Tous ces renseignements : propriétés, vertus, contre indications sont bien indiquées sur la page que le site consacre à : l'ail, … et certains disent que l'ail est déconseillé aux insomniaques : ici, ...et sur le web, vous pouvez trouvez d'autres infos dans ce sens, ... mais comme dit l'autre, c'est à chacun de voir !

J'ai également trouvé sur le web, ce site assez intéressant qui finalement résume bien ma « médecine naturelle personnelle » : Immunité : 20 moyens naturels pour renforcer le système immunitaire.

Pour un certain nombre de personnes, le principal défaut de l'ail est l'odeur qu'il donne à l'haleine !

Heureusement qu'il existe quelques astuces pour enlever du moins atténuer le goût d'ail dans l’expiration de ceux qui en consomme : ici , autres résultat : Google.

Mon article n'est absolument pas contre le vaccin anti-grippe ( je suis moi-même vacciné depuis deux ans avant c'était vaccin homéopathie ) .. mais le vaccin n'étant pas une garantie à 100%, ... alors avec cet article j'indique simplement que l'utilisation de l'ail peut être un « renfort » au vaccin anti-grippe !

De plus, j'aurais également la possibilité de rajouter dans un de mes commentaire ceci :

Autre info trouvée le:08 sur le site Futura Santé : Votre première grippe influence votre immunité pour la vie. Pour résumer, selon votre année de naissance ( avant 1968, ou après 1968, ) votre immunité aux différents types du virus de la grippe serait différence. A la fin de cet article, il y a cette vidéo : Interview 2/5 : la grippe, un risque pandémique ? La grippe est une maladie infectieuse qui touche chaque année une grande partie de la population. Issue de souches virales d'origine animale, elle peut être dans de rares cas mortelle. Nous avons interviewé Jean-François Saluzzo, virologiste auprès de l’OMS, afin qu’il nous parle plus en détail des particularités du virus. : Futura Santé.,,, et aussi celui-ci:Je dis que ceux qui conseillent les non vaccinations sont dangereux, par exemple en France pour le tétanos, dans les vaccins « préventifs » je veux évoquer ici ce cas dramatique de cet enfant français mort de la rage : résultats Google.

