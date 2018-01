L’Epiphanie ou le retour de la lumière...

Comment ne pas célébrer le retour de la lumière, ces jours qui grandissent peu à peu, en ce début d'année ?

Voici revenu le temps de l'Epiphanie !

Le jour qui se lève et fait surgir la lumière, le soleil qui s'attarde de plus en plus : on va guetter au fil du temps la croissance des jours...

Et dès le mois de janvier, on prend conscience de cette progression de la lumière.

On connaît l'alternance des saisons, le printemps n'est pas encore là mais on le pressent et on l'espère.

Bientôt, les longs jours ! Bientôt des soleils plus rayonnants !

L'Epiphanie est aussi l'occasion d'un partage, celui de la couronne ou de la galette des Rois, un rituel qui se perpétue dans les familles... l'Epiphanie évoquant dans la religion chrétienne la visite des Rois mages venus célébrer la naissance du Messie et lui offrir des cadeaux somptueux : l'or, la myrrhe et l'encens.

Et ce sont les enfants qui deviennent les rois de la fête : ils décident du sort des adultes en désignant quelle part de gâteau revient à chacun.

Couronne ou galette ? Peu importe...

Ces deux mots rayonnent : la galette, avec son suffixe de diminutif suggère bien le monde de l'enfance, une certaine tendresse.

La couronne, quant à elle, évoque le cercle des saisons qui reviennent inlassablement... c'est une guirlande, une récompense, un signe de distinction et d'élégance...

L'Epiphanie est ainsi l'occasion de se réunir autour d'un dessert festif, l'occasion de couronner un roi ou une reine, celui ou celle qui a découvert la fève ou la petite figurine cachée dans la brioche...

Une tradition faite de partages, avec un cérémonial amusant et immuable : la dégustation de la galette se fait dans la bonne humeur et une ambiance chaleureuse...

Nous avons besoin de ces rituels qui ponctuent l'année, qui marquent la progression des saisons, qui permettent de rassembler les gens, les familles.

Gardons nos traditions, préservons ces habitudes, elles font partie de notre culture, de notre patrimoine...

Nos parents, nos grands-parents nous ont transmis ces rituels, ils méritent d'être perpétués.

C'est un héritage précieux qui remonte aux origines du monde : la lumière se doit d'être célébrée...

http://rosemar.over-blog.com/2018/01/l-epiphanie-ou-le-retour-de-la-lumiere.html