L’épreuve de force

L’enjeu dans la situation actuelle se caractérise par l’affrontement entre les forces patronales et les forces du travail.

Les patrons veulent s’accaparer les droits qui défendent les salariés et devenir de ce fait les maîtres absolus en régnant sur les conditions de travail, et les conditions de vie : rythmes effrénés, baisse des effectifs, réductions des coûts de la main d’œuvre.

Pour arriver à leurs desseins le patronat utilise les ordonnances à l’aide de leurs hommes politiques qu’ils ont imposés lors des élections présidentielles et législatives à savoir « La République En Marche » ou Macron et son équipe. La méthode utilisée s’axe sur 3 points :

Légiférer par ordonnances pour aller très vite en refusant le débat démocratique. Imposer, par le mépris, aux opposants en montrant à grand coup de spectacle télévisé que c’est lui qui décide qu’il est le maître décisionnaire. Avec l’aide de la majorité des médias, transformer ses exactions en nécessitée politique et sociales comme le remède indispensable pour relever la France et tenter ainsi de diviser le peuple.

L’opposition marquée, par les manifestants, par les opposants à cet abus de pouvoir, ne le concerne pas il préfère utiliser l’invective ou l’insulte en traitant ceux qui ne lui obéissent pas de « fainéants ou d’extrémistes ». Les salariés sont habitués à ce genre de comportement quand dans les entreprises des travailleurs sont mis à l’index parce qu’ils remettent en cause les abus des patrons ou de leurs « faisant fonction ». On comprend mieux alors qui dicte le comportement de Macron ! A ce propos, Gattaz président du MEDEF précisait « Le gouvernement doit tenir bon » cette attitude ressemble à de la provocation, faut-il qu’ils soient surs d’eux !!

Pour les salariés, faire grève ce n’est pas si facile car la pression gouvernementale que ce soit par la presse télévisée ou écrite, par la perte de salaire que cela occasionne, pèse sur l’engagement des travailleurs pour la participation aux manifestations. Mais au regard de la mobilisation de ces derniers si Macron et son équipe devaient se présenter à des élections ce n’est plus une minorité qu’ils obtiendraient, mais un dégagement pur et simple. Le peuple ne peut pas cautionner de tels agissements c’est un coup d’état social et politique qui pourrait être le prélude à une dictature patronale qui confisquerait tous les leviers de commandes et qui dirigerait le pays selon ses intérêts, ses profits.

L’ambition du patronat et de Macron c’est de faire de la France un pays ou la main d’œuvre ne serait plus protégée par des lois et ainsi le peuple serait corvéable à merci.

Honte à ceux qui par conscience ou inconscience laisseraient ces usurpateurs agir en toute impunité. Rassemblons-nous et refusons ensemble de payer pour engraisser les grosses fortunes.

Pour l’avenir de nos droits, pour que nos enfants n’aient pas honte plus tard de leurs parents, agissons comme nos anciens ont su le faire.

23/09/2017