L’Equipe américaine de Guerre

Le cercle de Trump est purement belliciste. Les responsables autour du président américain détestent le régime des mollahs. Herbert McMaster a été remplacé par John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale.

Bolton préconise une politique guerrière contre les ennemis des États-Unis, à savoir la Corée du Nord et l'Iran. Il a récemment rejoint le cabinet de guerre de Trump aux côtés du ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo.

Après les deux administrations Bush (père et fils), Bolton a été un partisan de l'utilisation du pouvoir contre l'Iran. La présence de Bolton dans l'administration Trump ramènera la tendance belliciste néoconservatrice à la tête de la politique étrangère américaine. Mais la mise en œuvre de la politique étrangère sera gérée par Trump lui-même. Les positions finales de Trump sont souvent inattendues jusqu'à leur heure de mise en œuvre.

La nomination de Bolton était un indicateur que les escalades avec l'Iran sont allées si loin. L'homme a toujours dénigré l'accord nucléaire signé par l'administration Obama avec Téhéran.

Bolton n'a peut-être pas besoin de beaucoup d'efforts pour convaincre Trump de se retirer de l’accord. Trump a déjà promis de prendre une décision importante sur l'accord en mai prochain. Bob Corker, l'actuel président du Comité sénatorial des relations étrangères, s'attendait à ce que le président américain se retire de l’accord iranien en mai. « L'accord avec l'Iran sera une autre question qui sera soulevée en mai, et pour le moment, il ne semble pas que cela va être prolongé », a déclaré M. Corker à CBS.

Bolton a promis de renverser le régime iranien. « Nous célébrerons avec vous à Téhéran en 2019 », a déclaré John Bolton lors de la cérémonie d'opposition iranienne. La phrase n'a pas retenu l'attention car son conférencier n'était qu'un ancien ambassadeur. Mais l'homme est de retour sur la scène de la prise de décision et peut avoir de l'influence en tant que conseiller en sécurité nationale. Il est maintenant l'homme qui conseille le président américain pour garantir la sécurité des alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Bolton avait écrit l'article « To Bomb Tehran » (Bombarder Téhéran).

Les experts appellent l'administration Trump comme « le gouvernement de guerre » parce qu'il inclut des généraux radicaux. Est-ce que cela signifie que la guerre contre l'Iran aura lieu de sitôt ? Washington est très préoccupé par les pourparlers nord-coréens de Trump. L'administration Trump agira en fonction des résultats et des conclusions du sommet attendu.

Si Trump parvient à extraire de grandes concessions nord-coréennes, les mollahs devront alors être subjugués par la force. Les Etats-Unis veulent se débarrasser de ces petits défis pour avoir le temps de faire face aux défis stratégiques les plus sérieux à son hégémonie sur l'ordre mondial, en particulier la Chine et la Russie.

Le mois de mai prochain sera une étape décisive pour le régime des mollahs. Ce que Trump a appelé « la pire affaire de tous les temps » ne sera qu'un souvenir. Téhéran doit trouver un moyen sûr de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le régime des mollahs.

Le régime des mollahs est basé sur la crise et coexiste avec les guerres et les conflits parce qu'il n'a pas de projet de développement ou de plans économiques. Depuis 1979, le régime iranien a gaspillé les revenus pétroliers et gaziers à promouvoir des projets idéologiques et des interventions extérieures. Téhéran ne prendra aucune mesure pour contenir toute confrontation militaire avec les États-Unis ou Israël.

Le président Trump ne veut pas mener de nouvelles guerres et ne fait que brandir des bâtons pour gagner des gains stratégiques. Il est un homme d'affaires. Mais il est également conscient que les guerres peuvent détruire le développement économique des États-Unis. Les mollahs devraient être sages et éviter une confrontation militaire avec les Etats-Unis. En tant qu'homme politique, Trump pourrait attaquer l'Iran afin de garantir un second mandat en tant que président américain.