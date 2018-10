L’ère des manigances politicardes

Quel spectacle !!

Ces derniers jours font apparaître une fois de plus des manœuvres ou des combines politicardes en vue de garder ou prendre le pouvoir du pays. Cette offensive vicieuse contre le parti de gauche et des insoumis ressemble étrangement à celle fomentée contre Fillon lors des dernières élections présidentielles.

Pour la clique au pouvoir ce scandale arrive à point nommé et éclate à grand coup de presse et de ce fait passe sous silence le remaniement ministériel. Du même coup tente de discréditer le parti gauche et de la France Insoumise juste avant les élections européennes.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le rôle de la justice mais de dénoncer les méthodes utilisées. Bien évidemment il ne s’agit pas de cautionner tel ou tel comportement ou telle ou telle fraude de tel homme ou telle femme politique, mais utiliser des méthodes comme si il s’agissait d’un vulgaire voyou récidiviste porte atteinte à la fonction d’élu de la république. Au travers de Mélenchon, c’est à l’opposition de gauche que le pouvoir, qui actuellement dirige la France, tente par des méthodes malhonnêtes de discréditer une des composantes de l’opposition de gauche.

Toute la droite et extrême droite crie au scandale avec pour support toute la presse capitaliste. Si un élu de la république est soupçonné d’indélicatesse dans sa mission, laissons agir la justice, sans pour autant déclencher un tel tintamarre médiatique avant que l’enquête soit terminée. Rappelons que souvent dans les enquêtes criminelles, lorsque la grande presse se mobilise, elle vient gêner voire fausser le travail des enquêteurs.

Ces manières d’agir ressemblent à des pratiques maffieuses ne laissant aucun doute sur les objectifs du pouvoir en place : « ils flinguent d’abord et analysent après » dans l’espoir que la calomnie laissera des traces. Ils nous enfument pour mieux nous trognonner.

Agir ainsi ce n’est pas cela la politique, c’est de la magouille politicarde, c’est faire offense et injure aux vrais fondements de la république.

La réalité c’est que notre république est piétinée, violée par un système gangréné par le fric. Aussi pour assurer d’accroitre la corne d’abondance, alors ces politicards s’acharnent à prendre ou à garder le pouvoir par tous les moyens. Le but de cette nomenklatura c’est de mettre la police et la justice aux ordres du gouvernement et de ce fait les soumettre aux exigences des nantis. Ou en est l’affaire Benalla-Crasse ?? Comme par hasard, la grande presse n’en parle pratiquement plus.

Le vieux rêve des riches faire une police qui les protègerait des pauvres, faire une justice à deux vitesses qui condamnerait ceux qui s’opposeraient à leur dictature.

21/10/2018