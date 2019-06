L’erreur historique du PS. Dieu est communiste

Dans un récent article j'expliquais en quoi les Socialiste du PS ne l'étaient plus, statut à l'appui.

Non pour blâmer leur choix politique qui est respectable au même titre que d'autres tant qu'ils ne développent pas la Haine de l'Autre.

Nous oublions toujours que ce cycle qui nous sort de l'Animalité c'est la conscience de soi à qui les autres donnent un nom individuel, quand ils nous Nomment,

Les autres espèces si elles se reconnaissent et communiquent ne se nomment pas.

Nous nommons toutes choses.

C'est ainsi qu'en observant l'organisation humaine, des penseurs en ont convenu qu'il y avait des maîtres et des serviteurs.

Ce que nous qualifions de Classe. Ce que le PS a abandonné au nom du ni/ni, croyant qu'en ne les nommant plus, elles disparaitraient de l'organisation sociale.

Croyant que les patrons et les salariés allaient convoler vers des noces Économiques.

Croyant qu'ils étaient les seuls à être Humaniste.

Des humanistes il y en a eu et il y en a dans la Droite libérale.

Certes ils soutiennent un Capitalisme sans âme, sans spiritualité, sans lois, pire que les comportements instinctifs en comptabilisant la vie et ils n'osent s'y opposer, laissant la place à la Droite décomplexée qui rêve une alliance avec le RN.

Ce qui les relie, ce sont des valeurs fascisantes. (60% des citoyens en développent)

Je reconnais volontiers, qu'au PS comme au MoDem il n'y a aucun fasciste dans ses rangs et fascisme dans sa volonté d'émanciper l'Humain.

L'entrepreneur a toute sa place, c'est même la première.

Qu'il y ait des employeurs ce n'est pas un handicap, c'est même la preuve qu'ils ne peuvent pas réussir seul.

Heureusement que tous les citoyens ne sont pas employeurs, sinon ils n'auraient aucun citoyen pour les aider.

Il en découlerait la pratique d'une autre organisation du travail.

Lentement elle se développe autour d'une arnaque fiscale, mais c'est une voie. L'auto entrepreneur, ceux nommés Mandataires dans les années 70/80 qui étaient un attrape nigaud.

Ce processus pourrait venir remplacer le statut de salarié. Nous n'en sommes pas encore là, mais ce sont les prémisses d'un paradigme des scoops. (À développer un jour.)

À ce jour l'entreprise n'a pas pour mission sociale de Créer des emplois.

Comprenant cela, s'enchaîne le recours à la croissance qui nous a conduit au tout jetable que nous ingérons à petite dose.

Cette croissance qui fut longtemps le leitmotiv des syndicats pour créer des emplois, ne touche pas à sa fin.

Elle doit s'orienter vers d'autres besoins humains que celui de créer du capital.

Comment, c'est un choix politique

Mais là, ce n'est plus l'objectif des syndicats qui sont un contre poids et non une opposition aux choix politiques des citoyens tant qu'ils restent attachés à la république, à la liberté, à la démocratie, à la solidarité.

Bref à des valeurs humanistes. Les dictatures et le fascisme ne sont pas des valeurs humanistes.

L'intérêt de Classe.

Ils défendent les intérêts d'une classe de 26 millions de citoyens salariés qui vivent dans une contradiction.

Ils votent majoritairement pour les partis qui soutiennent le capitalisme, les Sociaux Démocrates de toutes nuances, PS, Moden, LR, LREM, UCI, UPR, RN etc. qui gèrent le capitalisme qui les exploite.

Que ces partis se regroupent par affinité ne changent pas l'organisation fondamentale de la société.

Ils se divisent seulement sur les moyens à mettre en oeuvre pour effectuer le transvasement permanent de la pauvreté qui découle du capitalisme d'une stratification sociale à une autre, classe moyenne, classe pauvre, classe riche.

(cela mériterait une trop longue explication).

Les serviteurs.



Un exemple, hier le serviteur marchait à pied, le maître à cheval. Aujourd'hui le serviteur roule à bicyclette (la moyenne entre ceux qui ont un engin motorisé et ceux qui prennent les transports en commun), le maître se déplace en jet.

La moyenne des salaires est de 2900 €, la richesse des Gafa est 3000 milliards.

La pauvreté tient et se développe du fait que ceux qui produisent peuvent de moins en moins accéder à la richesse qu'ils créent.

Si bien que j'explique régulièrement que cet écart faramineux est maintenu par l'organisation capitaliste du travail ou l'employeur revend son salaire à son employé plus sa marge et le coût de l'emprunt qu'il aura dû faire pour acheter son travail.

Est-ce que l'abandon de la notion de Classe a changé cela ?

Certainement pas sauf qu'une relation étroite existait entre le Socialisme politiques défendant la classe exploitée par le capitalisme, et certaines organisations syndicales CGT, CFDT. La position des uns a rejailli sur les autres. En ayant aboli la référence de Classe qui les distinguait des Sociaux démocrates dit libéraux, face aux difficultés persistantes et au désenchantement des promesses politiques, les citoyens ont mis dans le même sac les partis et les syndicats.

Ils ont rejeté de fait ce qui constitue l'ossature de la démocratie, les lieux où l'on débat.

Sans parti et sans syndicat il ne peut y avoir ni de démocratie ni de république pleine et entière. (Jusqu'en 1944 nous avons vécu dans une démocratie et république amputées).

La démocratie directe est un leurre, celle par tirage au sort une stupidité absolue, à moins que nous mettions tous les citoyens sur les bancs des grandes écoles. Ce que personnellement je souhaite en les rémunérant en plus.

Ainsi, il est courant d'entendre dire que les Socialistes en prise avec la gestion du pays ont pris contact avec la réalité.

Si la réalité était devenir capitaliste, c'est bien triste de sacrifier 180 ans de socialisme pour 14 ans de mandat présidentiel.

La déconfiture dans laquelle nous sommes nous la leur devons.

La chute du communisme ne sonnait pas la fin des classes, sociales.

Les Socialistes au nom d'un réalisme se sont rangés du côté des vainqueurs, le capital, en expliquant leurs ralliements au marché, comme si c'était le libéralisme et le marché qui avaient gagné.

Cette illusion du vainqueur entretenue par la désinformation, est aujourd'hui battue en brèche par la Chine qui avec le même style de marché que l'ex URSS s'est ouverte au Capitalisme et nous fabrique des milliardaires à la pelle.

Alors il faut appeler un chat un chat.

La lutte pour la liberté et le marché ne concourt pas à libérer les hommes, mais à installer l'exploitation de l'homme par l'homme qui est le fondement du capitalisme.

Les salariés ont encore à s'approprier le libéralisme.

La lutte pour l'Egalité Economique reste encore à faire, ou à continuer si l'on veut ne pas être le terrain d'un affrontement entre le capitalisme en déclin des USA et celui montant de la Chine, Dollars, contre le Yen que la Chine veut installer comme référence.

Moi c'est le Joule que je préconise car c'est la seule valeur commune aux hommes et est irréductible, mais c'est une autre histoire.

Pour rester dans la métaphore.

Le PS a éteint le phare qui donnait et éclairait la direction à suivre pour les salariés.

Nombres d'électeurs communistes ont rejoint les voix du FN/RN, de nombreux Socialistes grossissent l'abstenion ou LREM.

D'autres ne trouvent même plus d'espérance dans le seul parti qui essaie de le ressussiter le Socialisme sur d'autres basses humanistes.

La solidarité a toujours été la source du socialisme, dans les syndicats et les partis socialisants les militants s'appelaient camarade avec un C ou un K.

Nous n'entendrons jamais ce mot dans la bouche d'un militant politique des Sociaux démocrates dit libéraux.

C'est bien le seul lien qu'il reste au PS en souvenir de ce qu'ils ont été.

Si mon analyse est succincte autour de symboles, elle n'est en rien un jugement.

Ce qui font des Choix le font rarement pour se tromper. Cela vaut pour tous les hommes, même quand ils dirigent quoi que ce soit.

Malheureusement nous ne sommes jamais instruit qu'il y aura toujours une erreur au bout, bien que nous le sachions depuis 2019 ans.

Il ne faut donc pas cracher, comme nous y invite le FN/RN sur ceux qui ne pourront que se tromper en finalité, même eux.

NON parce que leurs idéaux sont discutables, comme le mien, mais parce que cela tient à notre nature humaine et notre besoin de certitudes qui nous rend immobiliste et inhumain.

Comprenons que ce n'est pas dans un plan comptable que nous apprendrons cela.

Lui fera des humains une planche à billets.

C'est à cet état que nous a conduit l'abandon de la lutte des classes.

Puissions nous le comprendre, non pour avilir, haïr mais pour chercher d'autres voies qui existent en germe, n'attendant que de trouver un lieu où se développer.

Nous comprenons dés lors que nous ne pouvons la trouver dans le capitalisme.

D'une autre manière il existe des voies et des voix qui ont besoin d'un attracteur pour s'agréger. Le seul qui offre cette possibilité est la France Insoumise, mais elle est d'une maladresse incommensurable dans la communication choisie.

Les capitalistes diraient, il a un bon produit qui il ne sait pas Vendre.

Rien ne venant sans rien, nous sommes tous nés judéo-chrétien.

La bible nous conte que Dieu donna la liberté à son peuple en le sortant de l'esclavage.

Cela n'a duré qu'un temps, car il se sont donnés un roi.

Un penseur juif au nom de Jésus devant leurs excès, leurs expliqua que le Maître devait instruire son Serviteur, et qu'un Bon Maître faisait un Bon Serviteur.

Chacun a compris qu'il ne s'agit pas d'instruction mais de relations Sociales Economiques.(convoler en noce)

Depuis 2019 ans les Chrétiens Savent cela. Ce sont eux qui ont dominé et instruit les populations.

Les hommes avaient parfaitement conscience que certains d'entre eux était des maîtres que servaient les autres.

Ce qu'un autre penseur a Nommé au 18 siècle les Classes Sociales, et a donné corps à la lutte des classes, K. Marx

Ce même Jésus disait : il faut rendre à César ce qui lui appartient.

Alors comparons Marx à Dieu et nom à Jésus.

Car Dieu a libéré les hébreux des Maîtres Égyptiens propriétaires des chantiers, comme Marx voulait libérer les travailleurs de leurs Maîtres Propriétaires des moyens de production. Dieu leur a donné la démocratie, il se sont choisi un Roi.

Marx leur a donné la démocratie ils se sont choisi un dictateur.

Jésus lui demandait aux maîtres de redistribuer une part de leurs richesses.

Les Socialistes réformistes au nom du keynésianisme demandait au Capitalisme de redistribuer aux travailleurs.

Ainsi, Dieu serait plutôt communiste, imaginons la gifle que cela représente pour les athées.

Et Jésus Christ serait aujourd'hui un Social démocrate.

Un humaniste qui voudrait rendre "le Capitalisme Social".

K. Marx a fait lui aussi une erreur en tenant pour nulle la spiritualité humaine.

La même d'une république qui s'en est séparé en 1905 avec raison, tant étaient distordus et parfois immondes les interprétations, les actions, les applications de ceux qui se croyaient les dépositaires de l'interprétation des évangiles.

Sauf que la spiritualité ne disparaît pas parce que on s'oppose aux Schémas Politiques à laquelle elle a donné corps, la Religion.

Je veux bien que l'on dise supprimer la lutte des classes, la spiritualité.

Changerons-nous pour autant nos instincts qui y conduisent ?