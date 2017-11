L’esclavage des temps modernes

Comment se fait-il que des africains soient vendus en Afrique ? La vie humaine peut-elle donc être évaluée en dollars, en dinar, en euro ou en toute autre devise tout comme celle d’un animal en fonction de sa taille, son âge, sa corpulence ? Comment est-ce possible qu’en Libye, un Etat membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Union Africaine (UA) un tel commerce peut exister et être pratiqué en toute impunité ?

Pourquoi des hommes sont-ils vendus au marché comme du bétail ? Ces esclavagistes ont pour seul justificatif le fait que les hommes qu’ils vendent sont de peau noire. Comment au XXIème siècle peut-on avoir de telles mentalités rétrogrades datant du XVIème siècle ? Dans tous les livres d’histoire il est dit que l’esclavage a été aboli en 1848 et comment se fait-il qu’en 2017 cette pratique existe encore ? Comment un homme, un être humain doué de conscience peut-il vendre son prochain tout comme il vendrait une bête ? Peut-on qualifier d’être humain un homme capable de vendre son prochain en esclave ? Non ! Et de surcroît c’est que d’autres hommes achètent leur prochain tout comme on achète une bête au marché. Ces êtres ne sont pas humains. Ce sont des êtres que je qualifierais d’abominables, affreux, atroces, barbares, bestiaux, cruels, diaboliques, épouvantables, immondes, impitoyables, indifférents, insensibles, lucifériens, maupiteux, mauvais, méchant, monstrueux mais je pense qu’aucun de ces termes ne définit le degré de cruauté de ces êtres sans-cœur.

Dans son œuvre « Discours sur le colonialisme », Aimé Césaire disait : « Je parle de millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme. » et aujourd’hui moi, je parle des milliers d’hommes noirs vendus aux enchères en Lybie ainsi séparés de leur espoir qui était de traverser la méditerranée car si de nombreux migrants subsahariens vont en Libye, ce n’est pas pour y rester mais plutôt afin de traverser la méditerranée qui les sépare de l’Europe se retrouvant extorqués et vendus par des personnes mal intentionnées.

Pourquoi ce destin tragique est-il toujours réservé à l’homme noir ? Peut-être qu’Aimé Césaire dans son œuvre intitulée « la tragédie du roi Christophe » répond à cette question en disant : « S’il y a une chose qui m’irrite, c’est d’entendre nos philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu’il n’y a ni Blancs ni Noirs. C’est penser à son aise, et hors du monde. Tous les hommes ont les mêmes droits. J’y souscris. Mais du commun lot, il y en a qui ont plus de devoirs que d’autres. Là est l’inégalité. A qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, ont connu la déportation, la traite, l’esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu plaqué sur le corps, au visage, l’omni-niant crachat ! Nous seuls, Madame, vous m’entendez, nous seuls, les nègres ! ». Que fait la Libye de l’article premier de la déclaration des droits de l’homme de l’ONU disant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, qu’ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ? Comment dans un monde dit civilisé de tels crimes peuvent-ils être perpétrés impunément. Les hommes sans foi ni loi coupables de ce crime qui est un crime contre l’humanité méritent d’être jugés et condamnes à la peine maximale.

Mouhamad Modibo A. BANI

Ouagadougou, Burkina Faso