L’escroquerie du Covid-19, Bitcoin et Immmigration

Politique étrangère

Résistance

À Copenhague, le gouvernement social-démocrate du Premier ministre Mette Frederiksen mène actuellement une des politiques migratoires les plus restrictives d’Europe. Leur objectif ? Zéro réfugié. Une initiative qui semble saine compte tenu de résultats alarmants de ses autres voisins ouest européens en termes de politique migratoire. Le Gouvernement a adopté une loi qui permettrait de faire patienter les demandeurs d’asile dans des centres qui sont hors de l’Europe comme l’Égypte, le Rwanda, ou encore l’Éthiopie, le temps d’analyser leur dossier.

Covidgate : Breaking News

Faucigate

Le chef vaccinateur américain Anthony Fauci déclare dans des mails toute l’escroquerie du Covid-19.

En quoi cela nous regarde ? Dans les destinataires de ces mails, s’y trouve un certain Jean François Delfraissy, le fameux dirigeant du conseil scientifique français. Il est à savoir que le « conseil scientifique » est au cœur atomique des prises de décision du pouvoir profond, qui emploie Emmanuel Macron. Qu’y apprend-on ? Sortez les lunettes de soudure, ça va briller.

Fauci a lutté pour discréditer la provenance du virus depuis le laboratoire de Wuhan.

Fauci affirme que le port du masque ne sert à rien même vacciné (alors qu’il déclarait publiquement le contraire).

Dans un mail, Fauci reçoit une note stipulant que le virus est le produit d’un programme d’armement biologique.

Mark Zukerberg en date de février 2020 (donc avant le premier confinement) écrit à Fauci

pour mettre en place une stratégie de vaccination de masse.

Delfraissy explique à Fauci qu'il lutte pour résister à la pression de l'opinion publique quant à la délivrance de l'hydroxychloroquine.

Les médias de masse français font tout pour étouffer cette affaire. Faites relayer cette information.

Société

Gardons le maquis

Une infirmière est soupçonnée d’avoir établi de faux certificats de vaccination à l’hôpital St-Anne à Paris en échange d’une rétribution monétaire. Évidemment, nous ne pouvons soutenir de telles initiatives et vous invitons à ne pas rechercher ce genre de solutions pour échapper aux vaccins !

Détresse psychologique

25% des policiers français ont des pensées morbides et 40% sont en détresse psychologique, un constat tragique que dénonce une enquête de la Mutuelle des forces de la sécurité. En moyenne depuis 25 ans, ce sont 44 policiers qui se donnent la mort chaque année, soit 50% de plus que partout ailleurs. Peut-être faudrait-il que les manifestations resurgissent, ainsi notre police pourrait-elle enfin se détendre à éborgner du gilet jaune et peut-être se décontracter, le baromètre serait-il peut être à la hausse.



Économie

Le Bitcoin est salvateur

Le Salvador est officiellement le pays le plus proche du système monétaire à venir en acceptant le Bitcoin comme monnaie légale. C’est une première mondiale. Le congrès du Salvador a approuvé une loi qui permet de convertir la cryptomonnaie reine le « Bitcoin » en devise légale. Une entreprise purement libérale appuyée par le président Nayib Bukele qui a pour but, la croissance économique du pays. Dans ce pays, le travail non déclaré est « monnaie courante » et 70 % de la population n’a pas de compte bancaire, la technologie de transaction de la blockchain et l’internationalisation des échanges, sont, en aucun doute, un allié puissant au développement économique du pays. De plus, dans tous ces pays « du sud », la confiance liée à leur monnaie d’État dite ‘fiduciaire’ est somme toute relative, et il ne fait aucun doute que la liste des pays émergeants acceptant la cryptomonnaie risque encore de s’étendre. Affaire à suivre !

Revue Cryptomonnaie & Blockchain