L’Espagne a-t-elle intérêt à envenimer ses relations avec le Maroc ?

Le conflit qui oppose actuellement le Maroc à l’Espagne perdure et prend chaque jour un nouveau tournant. Pendant que Rabat prend tout son temps avant toute nouvelle décision ou déclaration, les dirigeants espagnols font preuve d’une certaine fébrilité et ne semblent pas savoir exactement ce qu’ils veulent réellement. Passant souvent par des attitudes conciliantes allant dans le sens d’un rétablissement de relations normales avec le Maroc, on les voit, quelques jours après, durcir leur langage et faire des sorties souvent agressives, lesquelles, au lieu d’apaiser la situation, ne font que l’aggraver. Ces tergiversations et détours de langage sont illustrés par certaines déclarations maladroites de la ministre des Affaires étrangères, madame Aracha Gonsalez Laya, optant pour l’escalade plutôt que pour la recherche d’une solution des problèmes existants.

La position de Maroc est beaucoup plus claire et précise. Pour Rabat l’accès de quelques immigrés à Ceuta ou l’entrée clandestine de Brahim Ghali en Espagne, ne constituent que l’arbre qui cache la forêt. Le véritable problème qui paralyse la normalisation des relations entre le Maroc et l’Espagne n’est autre que la question du Sahara occidental que le Maroc considère comme étant une partie intégrante de son territoire. Pour la ministre espagnole des A.E, cette affaire n’est pas une question de gouvernement mais une affaire d’Etat.

C’est d’ailleurs l’attitude de la plupart des pays de l’Union Européenne qui se remettent aux résolutions du Conseil de Sécurité et au règlement définitif de ce problème au niveau des Nations Unies. Bien. Le Maroc n’a jamais été contre cette position, laquelle est celle d’un certain nombre de pays à travers le monde. Mais ce que le royaume chérifien n’admet pas et n’admettra jamais est le fait que l’Espagne, un Etat voisin avec lequel il est attaché par des liens étroits en matière économique et sécuritaire, adopte un double jeu et entretient des relations équivoques et hostiles à ses intérêts avec le Polisario et l’Algérie, ses principaux ennemis dans la question de son intégrité territoriale. A signaler également que le Maroc a été surpris par l’incompréhensible intervention de Madrid auprès des USA pour l’annulation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara décidée par le président américain sortant.

Le Maroc ne veut plus rester les mains liées devant ces agissements inacceptables des autorités espagnoles. Pour cela :

Il a fait savoir à son voisin du Nord qu’il n’est pas obligé, à l’avenir, de faire le gendarme de l’Europe pour la lutte contre l’immigration clandestine, aussi bien pour l’accès au royaume ibérique qu’ aux Iles Canaries. De plus, les autorités marocaines ont décidé de cesser toute collaboration en matière de sécurité.

Le Maroc a choisi d’autres voies et d’autres pays pour le retour pendant l’été, des travailleurs marocains à l’Etranger, ce qui va occasionner pour l’Espagne, une perte de plusieurs centaines de milliards d’euros chaque année.

Dans ce même contexte le Maroc pense résilier à l’avenir l’accord de pêche signé avec l’Union Européenne et qui profite pour plus 70 % à l’Espagne. Une telle résiliation portera le coup de grâce à son économie, sachant que des milliers d’ouvriers espagnols travaillent dans ce secteur.

L’Espagne aura donc à l’avenir, le choix entre : ou une stricte neutralité dans cette affaire du Sahara ou une prise de position franchement et ouvertement hostile. Aujourd’hui le Maroc n’accepte plus de situations équivoques ni de double jeu de la part de pays censés être ses amis et ses partenaires. Le ministre marocain des Affaires Etrangères Nasser Bourita l’a bien dit ‘’ Le Maroc d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier et désormais, tout pays qui s’affiche contre notre intégrité territoriale, est considéré comme étant ennemi et nous devons agir en conséquence’’.

Cela est valable en particulier pour les alliés traditionnels du Maroc. Il est en effet, inconcevable que Rabat continue à avoir des relations normales avec un pays voisin qui complote et entretient des intelligences avec ses ennemis. Les Etats de l’Union Européenne comprendront avec le temps que le royaume chérifien est et restera un allié indispensable de l’Europe et de l’occident d’une manière générale.