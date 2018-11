L’essai est marqué ! Transformons-le

Voilà la manifestation qui devait être la plus importante, la plus grande, qui se voulait plus mobilisatrice que la lutte que mènent chaque jour les organisations syndicales représentatives (selon les grands moyens d’informations) s’est déroulée.

Soutenue par l’extrême droite, et autres organisations poujadiste voire patronales, sans oublier la propagande faite par la grande presse écrite et télévisée, cette journée qui se voulait historique n’a malheureusement pas fait changer d’avis ce gouvernement capitalo-bourgeois.

Cette manifestation confirme le mal-être de la France laborieuse qui sans arrêt mène un combat au quotidien pour attirer l’attention des grands médias et faire aboutir les revendications.

Comme toutes les tentatives de révoltes spontanées celle-ci ne doit pas rejoindre « nuit debout » qui déjà sous Hollande, s’élevait contre les inégalités et les difficultés économiques.

Les taxes, les bas salaires, les fins de mois difficiles, l’aggravation des conditions de travail, le grand bradage de la fonction publique, l’élitisme de plus en plus évident dans l’éducation nationale, la misère parmi les retraités qui pour certains n’arrivent même plus à se nourrir quand ils ont payé leur loyer et leurs charges, sont à l’origine de cette colère. Le peuple à compris que Macron et son équipe déblatèrent, mentent, et ne défendent que les intérêts des multinationales, des banques et des spéculateurs

Pour que cette colère ne soit pas un coup d’épée dans l’eau, il faut transformer cet essai en une grande victoire.

Toutes les forces progressistes qui mènent la lutte doivent se rassembler et soutenir les revendications de ce peuple qui veut une vraie politique sociale.

Même si à l’horizon se profile les élections européennes, même si parmi les manifestants se cachent des intérêts corporatifs, il faut donner priorité et obtenir des réponses sur les revendications.

Ce n’est pas seulement une question de prix de carburant, mais aussi une question de pouvoir d’achat. Il faut changer les priorités, arrêter les cadeaux somptueux fait à l’Europe, la dette ce n’est pas la nôtre mais celle des péculateurs qui s’enrichissent sur le dos des salariés. Il faut faire payer ceux qui font des bénéfices scandaleux et pour changer, les redistribuer à ceux qui souffrent de cette situation.

Ce gouvernement obtus dit nous entendre mais ne changera pas de cap, il entend bien continuer sa politique, autrement dit soutenir les gens du capital au détriment du peuple.

A ce niveau ce n’est plus de l’ignorance, mais de la provocation. Attention aux tentatives de dévoiement de la lutte, toutes les forces de droite qui vont tenter de récupérer ce grand mouvement visent des intérêts électoraux.

Pour les gens en lutte ce sont la satisfaction des revendications : La hausse du pouvoir d’achat, la baisse du coût des carburants, du gaz et de l’électricité, la baisse des taxes et des impôts, une vraie politique de l’emploi en interdisant les suppressions de postes qui aggravent les conditions de vie et de travail tant dans la fonction publique que dans le privé.

Le peuple veut des changements, il le montre. Alors les syndicats, les partis politiques, les députés, etc., qui défendent l’intérêt des travailleurs doivent maintenant, forts de ce soutien, intervenir à toutes les instances de la nation pour faire aboutir les revendications du peuple. Il y a urgence !!!

19/11/2018