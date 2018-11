L’establishment se frotte les mains

pour pratiquer les deux pays je suis aussi sidéré que l’auteur par cette montée du « flicage » de plus en plus patent ... et maintenant avec en plus l’aval des citoyens !!!

lorsque l’on sait qu’en Suisse ce sont surtout les couches les mieux favorisés qui se déplacent pour voter, cela en dit long sur l’Ultra-conservatisme ambiant !!

c’est dommage que partout ce soient les forces les moins progressistes qui s’approprient le pouvoir .... mais cela en dit long aussi sur l’état des gauches en général et le fossé se creuse de plus en plus entre les possédants et les possédés ... jusqu’où et quand va -t-on arriver au point de rupture !!!