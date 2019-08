L’été pour profiter des bienfaits de la lumière du soleil...

Bonsoir, Alexis42

Je regarde très rarement des reportages sur ce sujet, je l’avoue bien volontiers. Ce que je sais en revanche, c’est que la plupart des personnes que je connais en Bretagne ne restent pas plus longtemps que nécessaire à la trempette et à un bain de soleil raisonnable sans se rhabiller un minimum ou quitter la plage pour aller se balader sur un sentier côtier. Quant à marcher les pieds dans l’eau, ce que je fais très souvent, c’est en short et en t-shirt !

« il fallait qu’il donne une fois de plus son avis, dont on n’a évidemment rien à secouer »

Uniquement pour pour vous permettre de donner le vôtre sur le mien — — car j’aurais parié que vous rappliqueriez très vite dans ce but. Vous êtes si prévisible dans vos détestations ! Rassurez-vous, en ce qui me concerne, je vous aime : j’ai toujours apprécié les bouffons !!!