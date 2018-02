L’étrange concubinage des Verts et de la Gauche

L’ETRANGE CONCUBINAGE DES VERTS ET DE LA GAUCHE

L’un des phénomènes les plus surprenants, pour quiconque a un minimum de culture politique est le copinage observé un peu partout entre les partis « Verts » et ce qui reste des partis « rouges » ou « « roses » ;

Je ne sais plus quelle chaine publique avait réalisé en 2017 un reportage rétrospectif sur Giscard d’Estaing où la parole lui était largement donnée sur les évènements marquants de sa carrière. Je ne sais non plus à quelle occasion, évoquant l’écologie, il affirma qu’elle était de « droite » car elle reposait sur la peur. Affirmation un peu déroutante quand tout le monde est habitué, en France, en Allemagne ou ailleurs au concubinage des Verts et de la gauche !

Mais Giscard avait raison : Emmanuel Grenier a fait une remarquable analyse de l’idéologie verte dans cet article dont je conseille la lecture.

http://www.larecherchedubonheur.com/article-27817961.html

L’idéologie écologiste n’est pas seulement de droite, elle est même largement inspirée par les différents courants de l’Extrême droite.

Le père spirituel de l’écologie est sans doute le bon pasteur Malthus qui, dans le banquet, dénonce cette propension des hommes à se multiplier quand les ressources qu’offre la Nature sont limitées

« Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, si sa famille n’a pas le moyen de le nourrir, ou si la société n’a pas besoin de son travail, cet homme, dis-je, n’a pas le moindre droit à réclamer une portion quelconque de nourriture : il est réellement de trop sur la terre. Au grand banquet de la nature il n’y a point de couvert mis pour lui. La nature lui commande de s’en aller, et ne tardera pas à mettre elle-même cet ordre à exécution. »

Ecoutons 200 ans plus tard ce que dit le bienaimé commandant Cousteau à la revue de l’UNESCO en novembre 1991

« L'élimination des virus relève d'une idée noble, mais elle pose à son tour d'énormes problèmes. Entre l'an 1 et l'an 1400, la population n'a pratiquement pas changé. A travers les épidémies, la nature compensait les abus de la natalité par les abus de la mortalité. (...) Nous voulons éliminer les souffrances et les maladies ? L'idée est belle, mais elle n'est pas tout à fait bénéfique sur le long terme. Il est à craindre que l'on ne compromette ainsi l'avenir de notre espèce. C'est terrible à dire. Il faut que la population mondiale se stabilise et pour cela, il faudrait éliminer 350.000 personnes par jour. C'est si horrible à dire qu'il ne faudrait même pas le dire. Mais c'est l'ensemble de la situation dans laquelle nous sommes engagés qui est lamentable. »

Grenier montre très bien les liens entre le nazisme et l’idéologie verte. Le prince Bernard de Hollande, premier président du WWF est un ancien officier nazi. Hitler est végétarien et impose la « Tierschutzgesetz », loi de protection des animaux qui punit en Allemagne le braconnage de prison, de mort en Pologne (il faut quand même un traitement plus sévères pour les Untermenschen ». Le nazisme s’inspire des thèses sur la sélection naturelle développées au 19 eme : la race aryenne est supérieure dans une échelle qui inclut l’animal ! Car si l’animal n’est pas pris en compte, le nazisme est encore un humanisme qui tiendra le juif pour supérieur au porc ! On trouve bien d’autres traits communs entre le nazisme et les thèses écologistes comme l’amour de la nature, de la forêt , opposé à la pernicieuse culture qui permet aux prétentieux humains de s’élever au dessus de la loi naturelle.

Beaucoup plus près de nous, on est frappé par la proximité idéologique entre un De Villiers, représentant du traditionalisme pur et dur hérité de Joseph de Maistre et les Verts. De Villiers se demandait récemment pourquoi la droite ne s’était pas saisie de l’écologie. Dans Atlantico récemment, on pouvait lire un article de Verhaeghe, faisant le parallèle entre les zadistes de Notre Dame des Landes et les Vendéens de la révolution : même culte de la terre sacrée, même refus du progrès ! Il existe un ordre établi par Dieu et, à l’instar des révolutionnaires régicides, les constructeurs d’aéroport viennent offenser cet ordre. Le traditionalisme invoque la loi de Dieu quand le nazisme invoque la loi de la Nature. On pourrait même croire à leur irréductible opposition tant le nazisme fait prévaloir l’ordre naturel sur celui voulu par Dieu, mais tous deux se mettent d’accord pour empêcher que Prométhée ne vienne jouer les perturbateurs.

J’imagine les cris d’orfraie de certains, outrés de voir le brave Mr Hulot envoyé en vacances comme GO dans un camp de concentration ! Mais de même que pour l’Eglise il y a, d’un côté, ceux qui fixent les règles et disent la messe et d’un autre côté les fidèles qui pèchent tous les jours de la semaine, il ne faut pas confondre l’idéologie qui sous tend la pensée écologiste avec les fidèles idiots utiles qui pensent que les gigots poussent au cœur des gentianes dans la ferme de José Bové, ni avec les marchands du temple comme Hulot ou Gore qui se remplissent les poches grâce à la noble cause. Mais de même qu’au Moyen-âge et plus tard, l’Eglise parasite l’économie et le peuple obligé d’entretenir des hordes de fainéants en charge du salut de son âme, c’est bien l’idéologie, qui au nom du respect de la nature sabote l’économie !

On se demande dès lors que viennent faire les socialistes et ce qui reste des communistes dans cette galère. Les socialistes ont la pensée molle mais… les marxistes purs et durs ?

Car il est clair que Marx aurait condamné ces élucubrations vertes comme pièges de la bourgeoisie pour enfumer le peuple. Le marxisme, à l’instar du libéralisme, n’en déplaise à certains est productiviste et prométhéen : C’est le développement de la production et la libération des forces productives qui permettra le communisme « A chacun selon ses besoins » et pour cela, comme Prométhée, l’humanité doit arracher aux Dieux le feu, c’est-à-dire le progrès technologique condition de la croissance ! On est aux antipodes du paradigme vert qui considère l’Homme comme un dangereux incendiaire.

Or, si on n’a pas besoin d’énumérer les galipettes de la rose socialiste avec les Verts, on remarque, aussi, à l’extrême gauche un certain manque de retenue. Voyons Mélenchon dont les forces ne sont pas encore contenues dans une cabine téléphonique : le voila qui se convertit au quinoa, en prévision sans doute du jour, où à l’exemple de son ami Maduro, il devra payer le SMIC en kilos de cette délicieuse nourriture. Et si on fait les poubelles du parti communiste, on trouve de même une adhésion sans faille aux discours dominants et obligatoires sur le réchauffement climatique. Oh oui, un peu de réserves sur la condamnation du nucléaire mais parce que les centrales n’émettent pas de CO2 !!

J’ai déjà décrit la contribution particulièrement nocive des chrétiens de gauche au déclin du courant socialiste. Orphelins de Dieu mort sans envoyer de faire-part, il leur restait la culpabilité et le besoin de repentance liés à 2000 ans de culture chrétienne. Le prolétariat étant ingrat et préférant le foot et Fort Boyard aux discours moralisateurs d’Arte ils en ont trouvé un nouveau, digne de leur compassion : le Tiers monde et ses affamés, puis les immigrés et les femmes battues, Gaia enfin dont la robe est souillée par des pécheurs impénitents !

Rien à voir avec l’extrême gauche d’inspiration marxiste dont quelques rescapés trainent ici sur le radeau de leur Méduse ! L’attirance pour les thèses écologistes, c’est encore plus bête et, de fait, à la hauteur de leur bêtise !

Il faut remonter au début des années 70 et aux travaux du Club de Rome et du MIT.

A cette époque, tout le monde commence à se rendre compte que le rêve de Lénine s’est embourbé dans le Goulag. Il y a bien quelques maoïstes excités pour rappeler que le grand timonier a pris la relève mais la bonne nouvelle fera long feu. Pour beaucoup d’ardents révolutionnaires de salon, les thèmes de la croissance zéro, la critique de la société de consommation, on un effet contraire à celui qu’il aurait du avoir ! Et si tout cela permettait d’avoir la peau du capitalisme que Lénine a ratée.

Le raisonnement relève d’une équation d’une bêtise abyssale : puisqu’on s’attaque à la croissance, on s’attaque par la même au système capitaliste : empêcher Total ou Standard Oil de polluer c’est s’attaquer à ses profits et s’attaquer aux profits, c’est donc s’attaquer au capitalisme que l’on va étouffer faute d’avoir pu le décapiter.

Car, en plus, ne pas souscrire au discours écolo naissant et défendre la croissance implique aussi, qu’implicitement on soutienne le capitalisme, le seul qui a réussi à la produire !

C’était évidemment stupide ! Le capitalisme se fout de savoir ce qu’il vent pourvu qu’il vende. A côté de chez moi, un type est devenu, en quelques années un des plus riches de la région en traitant… les déchets ! Et tout cela, aux frais du contribuable et du consommateur ! Bonjour la révolution ! Si le discours de Trump passe si mal auprès de grandes entreprises américaines c’est que dans le sillage du discours du GIEC, elles ont fait des investissements verts qu’il faut bien rentabiliser ! On ne va pas empêcher les capitalistes de vous faire payer l’électricité deux fois plus cher ! Merci les Cocos !

Evidemment, dans la grande débandade idéologique que connait la gauche, on ne renie pas tout : ainsi ce texte tiré d’une revue, confidentielle même dans le 9.3, dite des Progressistes qui est un poème

« Et également cette forme d’obscurantisme, si présente parmi les forces sociales, qui récuse le progrès des sciences au motif qu’il pervertirait la nature humaine, qu’il « multiplie nos égarements [et] accélère […] nos malheurs », comme l’écrivait Rousseau. Climato-scepticisme, demandes de sortie du nucléaire, décroissance en sont les manifestations contemporaines les plus répandues. »

Comment peut on , à moins d’avoir un grave désordre cervical mettre dans le même sac les climato-sceptiques et les partisans de la décroissance alors même que les premiers dénoncent dans la farce climatique organisée par le GIEC, un coup monté par les « décroissants » et que l’article de Grenier susmentionné évoque clairement cette filiation !!!

Décidément, l’avant-garde éclairée du prolétariat est alimentée par des éoliennes !!!

Mais il est vrai que, mélangez du vert et du rouge… ça donne du brun !