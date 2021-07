L’étrange Histoire de « l’état islamique »

Janvier 2016, Donald Trump, candidat à la présidence des États-Unis, fait une déclaration tonitruante lors d'un meeting : « Hillary Clinton a créé ISIS avec Obama ». ISIS, c'est-à-dire « l'Etat Islamique » aussi appelé DAECH.

Aussitôt, la « grande » presse critique les propos du candidat, et donne sa version concernant l'émergence de l'organisation. CNN explique [1] : « Clinton a quitté le Département d'état en janvier 2013, alors que DAECH n'a été fondé que 3 mois plus tard ». Le journaliste concède que, peut-être, la décision d'Obama de retirer les troupes US d'Irak en 2011 était prématurée, mais attribue le succès foudroyant de l'organisation terroriste à quatre facteurs principaux :

La répression « brutale » des « manifestations pacifiques » en Syrie par Bashar al-Assad en 2011, et les conséquences qui suivront, a savoir la « guerre civile » dans le pays.

La décision malheureuse de G.W. Bush de dissoudre l'armée irakienne en 2003, qui jettera beaucoup des anciens officiers irakiens dans les bras de DAECH.

L'incompétence du Premier ministre irakien d'alors, Nuri al-Maliki, dans la gestion du pays.

L'incompétence des forces de sécurité irakiennes, incapables de contenir le groupe terroriste.

L'article se conclut par un commentaire méprisant sur le candidat et ses déclarations « infondées », l'invitant plutôt à formuler un programme politique concret pour résoudre les crises qui touchent la Syrie et l'Irak. Il est bien entendu inconcevable pour un média qui « se respecte » d'agréer une « théorie du complot » telle que celle énoncée par Trump. Comme il est certain, pour ces médias, que les E-U ne cherchent qu'a « résoudre les crises », dont la responsabilité incombe principalement aux acteurs régionaux, Assad et Maliki, et marginalement, à quelques décisions, hâtives et malheureuses, des Américains.

Les explications de CNN sont un peu courtes, tandis que Trump n'a jamais développé son assertion. La question de la responsabilité US dans la formation de DAECH demeure complexe. Si de nombreux articles de presse alternative ont affirmé trouver des confessions ou des aveux dans les propos d'officiels américains, y compris H. Clinton, il ne s'agit généralement que d'allusions interprétées. Une telle opération relèverait de l'action clandestine, il est donc illusoire de s'attendre à trouver un document ou une déclaration officiel et public révélant l'affaire. Cependant, l'analyse des faits et de leur chronologie, des documents crédibles (de sources officielles) permet d'établir une hypothèse avec un certain degré de probabilité.

Le sujet a déjà été maintes fois abordé [2], bien avant la déclaration de Trump, mais généralement, l'argumentation se limite une description des grandes lignes de la politique américaine au moyen-orient, à savoir, le démembrement des états qualifiés de « voyous », le morcellement de la région sur des lignes ethniques et/ou confessionnelles, par l’exacerbation des tensions internes et la destruction des administrations étatiques. Autre point mis en avant, l'antériorité d'une telle opération de la part des Américains, avec le recrutement, la formation et l'armement des « moudjahidin » durant la guerre d'Afghanistan contre les soviétiques, dans les années 1980.

Mais ces analyses restent « stratosphériques ». Si elles avancent une hypothèse rationnelle concernant le « pourquoi » d'une telle opération, peu de travail de fond a été entrepris pour appuyer l'hypothèse de la parenté américaine de « l'Etat islamique ». D'autre part, comme c'est toujours le cas dans le système médiatique, « l'information » diffusée au public reste extrêmement superficielle et sensationnaliste, l'histoire, la nature et la forme de DAECH restent pour le moins « brumeuses » dans les esprits. Bien que cette organisation ait fortement influencé les politiques intérieures et extérieures des états du monde entier. Lois sécuritaires attentant aux libertés publiques, budgets colossaux, opérations militaires massives...

Un beau jour de 2013, le grand public a fait connaissance avec « l'Etat islamique », surgit des sables du désert irakien, avec à sa tête un « super-méchant » autoproclamé « Calife », remplaçant opportunément son prédécesseur dans le rôle, Oussama ben Laden, officiellement ravi à l'affection de ses proches en 2011. C'est l'archétype de l'organisation malfaisante, façon « spectre » dans James Bond, revendiquant tout crime commis par un arabo-musulman sur terre, et médiatisant de manière hollywoodienne [3] ses exactions.

Si l'on veut bien admettre que la politique US dans la région est de semer le chaos, force est de constater que DAECH aura été pour eux un allié utile. Mais au-delà de ça, l'organisation a aussi été très utile sur le plan idéologique.

Je rappelle qu'en 2001, après le fameux « 11 septembre », les déclarations de G.W. Bush sur la « guerre contre le terrorisme » avaient été, en Europe au moins, accueillies avec un certain scepticisme. Le terrorisme étant un moyen, faire la guerre à un moyen paraissait à juste titre absurde, d'autant que c'est à l'aide d'armées régulières qu'il devait être « vaincu », et non plus par des moyens de police. 20 ans plus tard, plus personne n'émet d'objection sur le bien-fondé de ces concepts, tous les états-majors occidentaux ont inscrit la « lutte contre le terrorisme » dans leurs missions. DAECH a finalement donné corps au concept. Tout comme au très contestable concept de « choc des civilisations » que j'ai abordé dans un précédent article.

Revenons à l'Histoire. En 2003, sous les deux prétextes fallacieux des « armes de destruction massives » et de la complicité de Saddam Hussein avec al-Qaida, c'est-à-dire les perpétrateurs supposés des attentats de New York, une vaste opération militaire est lancée contre l'Irak. Pour y apporter la « démocratie ». La victoire contre l'armée du pays, sous embargo depuis 10 ans, est rapidement acquise.

Si les premiers temps de l'occupation sont relativement calmes, la situation glisse doucement vers le désordre. Non seulement les Américains ont détruit de nombreuses infrastructures, mais ont également dissous la plupart des administrations du défunt régime baasiste. Les fonctionnaires et officiers irakiens sont renvoyés chez eux, tandis que les habitants sont laissés sans eau courante, sans électricité, sans police. Les pillages et trafics en tout genre se multiplient, y compris le trafic d'armes. En effet, « négligence » funeste des forces d'occupations, ceux-ci ont laissé de nombreux arsenaux sans surveillance. Outre les armes légères, des centaines de tonnes d'explosif disparaissent mystérieusement, en quelques jours, des dépôts de l'armée [4]. Chose d'autant plus curieuse que les dépôts étaient connus, inspectés et répertoriés par les inspecteurs de l'ONU avant la guerre, et figuraient parmi les objectifs de l'opération d'invasion. Sans parler de la logistique délirante qu'il a fallu mettre en œuvre pour déplacer 340 tonnes d'explosifs [5] en seulement quelques jours...

S'agissait-il réellement de négligence de la part des Américains ? C'est l'explication facile, qu'ils donnèrent et donne toujours dans pareille situation, à laquelle je ne souscris pas. « On a fait des erreurs », « on ne savait pas », « on n'avait pas compris » etc. Propos repris avec enthousiasme par les opposants à la petite semaine, trop contents de pouvoir asséner « les Américains sont des cons ». Malheureusement, dans leur joie de critiquer facilement la politique US, ils avalent le chameau. Il y a échec dès lors qu'on admet que leur intention réelle était la stabilisation de l'Irak. Si au contraire, on veux penser qu'ils cherchaient la déstabilisation à long terme, l'opération a été un succès formidable.



C'est aussi bien mal connaître l'organisation militaire américaine. Elle est la principale pourvoyeuse de bourses pour les étudiants, et commande des milliers d'études académiques sur tous les sujets, en particulier sur les cultures orientales, presque toujours d'une qualité remarquable. Il ne faut pas se laisser leurrer par les frasques d'un bouffon comme G.W. Bush. Un exemple typique, la fracture sunnite-chiite en Irak. Nos braves journalistes français nous ont assénés que « les Américains n'avait pas anticipé, pas compris les tensions latentes dans la société irakienne » se gaussant devant la bêtise et l'inculture de Bush. Cependant, une interview de son proche collaborateur Dick Cheney, datant de 1994 [6], nous montre au contraire qu'il connaissait parfaitement la situation intérieure irakienne, et ses tensions confessionnelles potentiellement explosives.



On pourra objecter, concernant la diffusion volontaire d'armes et d'explosifs en Irak, que ceux-ci ont visé des troupes américaines, causant un certain nombre de morts. Certes, mais cela n'a pas eu de conséquence politique. Il faut comprendre qu'une opération militaire sous nos régimes « démocratiques » n'est menacée que par l'hostilité de l'opinion publique, pour cela les Américains ont l'expérience de la guerre du Viêtnam. Il y a un seuil de pertes admissibles, au-delà duquel il devient politiquement impossible de poursuivre un conflit. Or, la réélection de Bush et l'absence d'un mouvement anti-guerre de masse aux E-U ont montré que ce seuil n'a jamais été atteint. Les conséquences, y compris en terme de morts de soldats américains, d'un chaos organisé en Irak n'ont en rien entravées la poursuite de la politique. Enfin, il faut remarquer que les armes ont surtout alimenté la guerre civile entre irakiens.

Dès la fin de l'année 2003, on constate l'émergence de nombreux groupuscules armés qui cherchent à s'organiser. On a dit de la guerre du Viêtnam qu'elle était la première guerre télévisée, la guerre d'Irak sera la première guerre de l'ère Internet. Un phénomène intéressant se produit : les groupuscules en formation commencent à diffuser des vidéos, sous forme de fichiers qu'on trouve via peer-to-peer (Emule à l'époque, principalement). Elles contiennent des messages de propagande invitant à la résistance contre l'occupant, et des enregistrements d'opérations contre les patrouilles et les bases américaines, essentiellement des attaques à la bombe placées sur le bord des routes (les « IED » ou « road side bombs »), des tirs de snipers [7] ou des tirs de roquettes d'artillerie. Ce sera une source d'information irremplaçable sur la situation intérieure et son évolution. D'autant plus que les médias occidentaux ne diffusent que très peu, voir pas d'images du conflit intérieur en cours, et qu'analyses et commentaires restent très superficiels.

ATTENTION, CONTENU VIOLENT.

Compilation de vidéos de divers groupes armés irakiens, des années 2007-2009. Vous n'avez jamais vu ces images dans les médias occidentaux. Outre la bande son particulièrement entrainante, on peut apprécier la diversité des organisations représentées, chacune « signant » ses vidéos de son logo propre.

Des forums spécialisés se mettent en place, répertorient et analysent le contenu de ces vidéos, dont je serai un visiteur assidu. J'en ai tiré plusieurs constats. D'abord, l'évolution sur la période 2003-2005 de l'idéologie affichée de ces groupes. Au départ, ceux-ci ne font que des références secondaires à la culture islamique. Ils se revendiquent plutôt du nationalisme irakien, du baasisme, et appellent les « hommes libres du monde entier » à soutenir leur combat pour la souveraineté du pays contre l'envahisseur. Certains renouvellent leur allégeance à Saddam Hussein. Le glissement vers un discours « islamiste » sera progressif, peut être pour profiter de la notoriété faite à ben Laden et Al-Qaida dans le système médiatique occidental. Il deviendra omniprésent autour de 2005. L'écrasante majorité de ces organisations se réclament du sunnisme. D'abord très simples et de qualité médiocre, ces vidéos donneront lieu à une véritable compétition entre groupes, avec des montages et des bandes son de plus en plus travaillés.



Autre constat, la facilité avec laquelle les groupes se ravitaillent en munitions. À deux occasions, j'ai même pu, grâce aux premiers logiciels d'imagerie satellitaire (Keyhole à l'époque), et en exploitant les indices géographiques présents dans les vidéos, localiser précisément l'emplacement de dépôts d'armes, en particulier un stock d'obus de mortier lourd, dissimulé dans un bosquet au nord de Bagdad, qui sera de nombreuses fois exploité par les insurgés. Chose étrange que les professionnels du renseignement américain n'aient pas réussi à faire de même...

Autre point saillant, les vidéos ne montrent, pour ainsi dire, jamais les conflits entre factions irakiennes, qui sont pourtant la majorité des actions armés perpétrés. J'avais noté également que le nombre de groupes avait tendance à se réduire pour se consolider en une poignée d'organisations majeures après 2005. Avant cette période, le « rebranding » permanent sévissait, et ne permettait guère de suivre l'évolution d'un groupe particulier.



C'est justement dans le cadre de la formation de ces groupes d'insurgés que nous rencontrons pour la première fois Abou Bakr al-Baghdadi, de son vrai nom Ibrahim al-Badri, futur super-vilain, Calife de « l'état islamique ». Quand bien même la presse occidentale nous l'a souvent présenté comme un « personnage mystérieux », sa biographie et sa personnalité sont relativement bien connues.

Le futur « Calife », photographié en 2003 par les Américains



Né en 1971 en Irak, il est décrit comme un élève médiocre qui redouble régulièrement. [8] Il poursuit des études supérieures en théologie islamique, pas par vocation, mais parce qu'il est recalé de la faculté de droit, et ne peut intégrer l'armée à cause de sa myopie. A cette époque ou le socialisme laïque baasiste est encore au pouvoir, les études religieuses sont une voie de garage pour les cancres. On ne peut alors peut faire carrière en Irak que dans les institutions étatiques, et le degré de promotion qu'un individu peut y espérer correspond directement à son ascendance, à son appartenance tribale. Si l'armée ou les grandes administrations offrent des opportunités de promotion (grades d'officiers etc), ce n'est pas le cas avec le « waqf », c'est-à-dire l'administration des Dotations islamiques, seul débouché des études religieuses. La carrière de notre futur « Calife » n'est pas handicapée par son ascendance, il appartient à une tribu « sûre », mais bien par ses capacités intellectuelles...



Wikipédia [9] nous rapporte ce témoignage à son propos :

Selon le chercheur irakien Hicham al-Hachimi qui l'a rencontré à la fin des années 1990, il n'avait alors « pas le charisme d'un chef [...] il était très timide et parlait peu ». Il se consacrait aux enseignements religieux et n'avait pas d'autre ambition que d'« obtenir un poste dans le gouvernement au sein des Dotations islamiques »

Lors de l'invasion américaine de 2003, il occupe un modeste poste dans une mosquée de Samarra. La suite son parcours est plus obscure. Comme nous le verrons, il y a une tendance remarquable dans la presse occidentale à chercher à magnifier les qualités du personnage. Wikipédia affirme qu'il avait fondé un groupe armé fin 2003 « Jaych Ahl al-Sunnah oua al-Jama'a », chose qui ne trouve aucune corroboration dans son dossier pénitencier américain, déclassifié partiellement dans les années 2015 [10]. Il a en effet été arrêté par ceux-ci au début de 2004, mais vraisemblablement par hasard, ou plutôt par erreur, lors d'une opération qui visait une autre personne. Son dossier le classe comme « détenu civil », excluant qu'il fut identifié comme membre d'un groupe armé, exerçant un emploi de secrétaire. Il faut noter que jusqu’à la publication du dossier par les Américains, de nombreuses dates de libération circulaient dans les médias, certaines aussi tardives que 2009.

Extrait du dossier de camp Bucca

Il est interné seulement quelques mois au camp Bucca, avant d'être relâché. C'est là qu'il rencontre ceux qui deviendront plus tard les cadres de « l'Etat islamique », tous anciens potentats du régime de Saddam Hussein, contrairement à lui, qui est un fonctionnaire de troisième zone. Il est admis que les autorités américaines lui ont accordé un rôle de médiateur entre les prisonniers. C'est là que magnification du personnage que j'évoquais plus haut commence.



Le journaliste et historien britannique Gwynne Dyer, dans son ouvrage « ISIS, Terror and Today’s Middle East » nous explique que c'est à cette occasion que notre futur Calife a « répandu son idéologie » grâce a son exceptionnel « charisme » auprès d'un public de radicaux motivés. Il serait le fondateur de l'idéologie particulière de DAECH. Selon les dires de la journaliste franco-marocaine Sofia Amara, rapporté par BFM TV [12], « Là, peu à peu, tout le monde s'est rendu compte que ce type timide était un fin stratège ». Sauf apparemment les Américains, qui le libèrent fin 2004 de camp Bucca, car « jugé peu dangereux », camp qui héritera du sobriquet « université du Djihad ». Le cancre était-il finalement un « Sun Tzu » arabe ?



Cette soudaine métamorphose est contredite par une de ses fréquentations ultérieures. En effet, juste après sa libération, il se rapproche d'abord d'une organisation armée islamiste, « Jaysh al-Mujahideen ». Ce groupe d'inspiration salafiste est doté d'une branche religieuse, sous la direction d'Abu Abdullah Muhammad al-Mansour, chargé de la définition de la doctrine religieuse, et en charge d'un séminaire. C'est dans ce séminaire que le futur « Calife » sera intégré. Al-Mansour, a l'occasion de la proclamation du califat de « l'état islamique » en 2014, a livré un témoignage sur notre cancre, qu'il qualifie alors « d'imposteur » [13] :

Il était d'une intelligence limitée, lent à comprendre, pâle dans sa compréhension intuitive.

Il était en dessous des étudiants moyens en science islamique, et même des étudiants de son cursus [dans les universités baasistes], dont le niveau était pourtant déjà misérable.

Il n'est pas parmi ceux [du groupe] qui combattaient, ni n'a jamais fait de missions spéciales.

Après mon arrestation [mi 2015], on m'a rapporté qu'il a commencé à se plaindre et à semer la zizanie autour de lui.

Je certifie qu'il n'a jamais fait de progrès dans le savoir [islamique], qu'il ne maîtrisait pas même un seul texte canonique.



On peut bien sûr rester sceptique sur ce témoignage particulier, mais force est de constater qu'il est bien plus cohérent que les explications des mondains occidentaux, sur la personnalité du cancre notoire al-Baghdadi. Quoi qu'il en soit, il quittera le groupe fin 2005, pour, dit-on, rejoindre « al Qaïda en Irak ». Il est officiellement réputé mort peu après [14], à l'occasion d'une frappe aérienne américaine. L'année suivante, il se dissocie de l'organisation pour intégrer enfin la première forme de « l'état islamique », alors désigné « état islamique d'Irak », nouvelle organisation issue d'une dissidence d'al Qaïda. Contrairement aux dires de CNN, comme de Trump, la fondation de ce groupe est bien antérieure au mandat d'Obama.

Dès 2007 [15], l'organisation se dote de multiples « ministères », dont les sièges sont distribués à d'anciens cadres du régime de Saddam Hussein, à la seule exception du « ministère de la guerre », confié à l'égyptien Abu Hamza al-Muhajir. La plupart sont d'anciens détenus de camp Bucca. Bien sûr, il s'agit dans un premier temps de « ministères de papier », mais cela témoigne de l'orientation technocratique de l'organisation, qui cherche à se professionnaliser, dans un contexte de concurrence désordonnée entre factions. Un document interne de cette époque [16] évoque l'objectif poursuivi : « Atteindre un niveau satisfaisant d'organisation, au plan militaire, économique et médiatique ». Le tout est assorti de justifications d'ordre théologique et historique concernant la forme « étatique » choisie.



Concrètement, il s'agit d'un duplicata des structures administratives de l'état irakien baasiste défunt, et cela le restera, y compris plus tard, lorsque l'organisation régnera sur de larges portions de l'Irak et de la Syrie.



Les premières années sont difficiles. La période 2007-2009 est caractérisée par une intensification de la guerre civile. De nombreux sunnites choisissent de coopérer avec l'état légitime du pays, dans le cadre des organisations dites « Sahwa » [17], milices paramilitaires servant de supplétifs à l'armée nationale en cours de refondation, sous supervision américaine. Si le développement de « l'Etat islamique » est quelque peu ralenti par le gouvernement central, cela ne l'empêche pas de prospérer, comme en témoigne son « remaniement ministériel » en 2009 [18]. Durant toute cette période, l'organisation effectue des opérations militaires, et trouve son financement dans le racket (des « impôts » et « taxes » prélevés sur les commerçants) et la contrebande [19].



Officiellement, en 2010, le chef de l’organisation est tué, Abu Omar al-Baghdadi (à ne pas confondre avec Abu Bakr al-Baghdadi, notre cancre). Cependant, nous entrons une nouvelle fois dans les « zones marécageuses » de l'information avec cette annonce. En effet, dès 2007, le personnage, déjà « célèbre », avait été qualifié de « fictif » par un officier américain, le brigadier général Kevin Bergner [20]. Tandis que le gouvernement irakien avait annoncé sa capture en 2009... « Information » démentie par « l'état islamique », qui continuera à diffuser ses messages jusqu'en 2010.

Quand bien même on admettrait l'existence du personnage, le choix d'en faire le chef de « l'état islamique » est pour le moins surprenant. Sa biographie « supposée » [21] le désigne comme ancien agent de police, renvoyé en 1993 pour militantisme islamiste. Il aurait poursuivi sa carrière dans une boutique de dépannage de matériel électronique, avant de rejoindre la « nébuleuse » des insurgés en 2003. Parcours atypique pour un chef, tout comme celui de son successeur, quand on sait que la majorité des cadres de l'organisation sont des ex-officiers supérieurs du renseignement militaire irakien...

Quoi qu'il en soit, Abu Bakr al-Baghdadi est désigné, en cette année 2010, chef de « l'Etat islamique » par un comité interne. Les années 2010 et 2011 marquent un tournant important dans le paysage du pays. En effet, depuis l'élection d'Obama, la décision a été prise de retirer les troupes américaines d'Irak, ce retrait commence à entrer en application en 2010. La nouvelle stratégie américaine est de déverser encore plus d'armes dans le pays pour permettre au gouvernement et aux milices paramilitaires loyalistes de se maintenir au pouvoir, pour compenser le départ des unités combattantes américaines.



C'est généralement la « ligne de repli » des commentateurs occidentaux, dans le sujet qui nous intéresse. Lors de l’émergence au grand jour de « l'état islamique », les Américains étaient partis depuis plusieurs années. Ce qui est leur principal argument de disculpation dans l'affaire. Or, ceci est inexact. Le retrait a concerné les unités combattantes, mais ne signifie pas la fin de la présence américaine. Les différents services de renseignement ne sont jamais partis.



Si on ne dispose pas de chiffres précis concernant leurs effectifs, nous avons quelques indications. En 2011, le sénateur McCain avait confirmé, qu'en accord avec Obama, un effectif d'une dizaine de milliers d'hommes resterait en Irak, « spécifiquement pour les capacités de renseignement » [22]. Il s'agit, à priori, exclusivement de l'effectif des membre du renseignement militaire, qui ne comprend pas les autres agences, en particulier NSA et CIA. Le Wall Street journal avait confirmé que « La CIA renforce son rôle en Irak » [23]

Dans une série de décisions secrètes prises entre 2011 et fin 2012, la Maison Blanche a ordonné à la CIA de fournir un soutien au service antiterroriste irakien, ou CTS, une force qui dépend directement du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki, ont indiqué des responsables.

Il convient ici de remonter dans le temps, pour apprécier le rôle et l'ampleur du renseignement dans l'opération en Irak. Ceci est le point principal de mon argumentation. Dès avant l'invasion, les planificateurs américains ont donné une priorité maximale aux trois branches du renseignement : humain (HUMINT), électronique (SIGINT) et satellitaire (GEOINT). Dans un premier temps, leur mission a consisté à faciliter la victoire militaire contre l'armée irakienne. Mais sitôt la victoire acquise, ils se sont consacrés à la mise sous surveillance généralisée de l'Irak.

Un mémo de 2004 par Donald Rumsfeld, regrettant que les agents du renseignement militaire quittent le service au profit de la CIA, par manque d'opportunités de carrière

L'effort d'infiltration et de création d'un réseau d'informateurs a été considérable, aussi bien de la part du renseignement militaire que de la CIA. Dans un rapport du Washington Institute for Near East Policy de 2009 [24], nous apprenons, qu'après un certain délai d'adaptation, le renseignement humain a rapidement porté ses fruits :

Le HUMINT a été particulièrement important pour exploiter les opportunités créées par le réveil sunnite, qui a donné lieu à un torrent d'informations lorsque les citoyens locaux ont commencé à identifier les facilitateurs et les agents d'Al-Qaïda en Irak (AQI) dans leurs communautés.



L'HUMINT s'est considérablement amélioré en Irak, et bon nombre des leçons apprises sont intégrées à la formation et à la préparation des forces pour les déploiements futurs.

Mais plus intéressant encore fut le rôle de la NSA, spécialisée dans la surveillance des télécommunications. Les infrastructures de communication du pays avaient déjà beaucoup souffert lors de la première « guerre du Golfe » en 1991. L'embargo sévère de la décennie suivante, et les destructions supplémentaires de l'opération de 2003 ont littéralement exterminé l'infrastructure irakienne. Et celle-ci, réseau Internet, téléphone, GSM, a été intégralement reconstruite par les Américains, sous la supervision directe de la NSA...

Le SIGINT était très important au début des hostilités en Irak, mais est devenu moins pertinent après la défaite de l'armée irakienne. Cependant, avec la reconstruction de l'infrastructure de communication irakienne, le SIGINT est réapparu comme une source précieuse d'informations.

Les documents partiellement déclassifiés de l'agence en 2016 [25] regroupés sous l’appellation « WARgrams », nous ont appris que c'est l'opération en Irak qui a été le prototype de la mise en place de la surveillance de masse mondiale qu'Edward Snowden a révélé plus tard. Ajoutons qu'en ces années, les problématiques de sécurité informatique ne commençaient qu'à émerger timidement en occident, sans parler de l'Irak... Tandis que les insurgés, comme vu plus haut, utilisaient déjà largement le réseau Internet irakien... Réseau entièrement supervisé par la NSA...

La rhétorique disculpatrice, très répendue aujourd'hui, de l'utilisation de systèmes chiffrés (Tor, Telegram etc.) par DAECH ignore le fait que ces systèmes sont récents (et certainement dotés de « back-door », par ailleurs) et que toute la construction de l'organisation a été réalisée avant leur émergeance.

Je dois réitérer les propos que j'ai tenus plus haut. À l'objection, « s'ils surveillaient tout, comme ont-ils échoué ? », je répète qu'il n'y a « échec » que si on avale que leur intention était la fondation d'un Irak « stable et démocratique ».



Objectivement, DAECH a eu trois rôles : maintenir le chaos en Irak, l'étendre en Syrie, et refonder une « organisation » mondiale donnant corps au concept de « guerre contre le terrorisme » après la relégation d'al-Qaïda au second rang. L'avantage d'une « organisation repoussoir » telle que DAECH, dans le contexte syrien est simple : leur faire faire le « sale boulot » en Syrie, détruire l'état syrien, pour ensuite les liquider, avec toute la légitimité possible, puisque personne n'aurait pas pu tolérer qu'une telle monstruosité puisse devenir pérenne et reconnue comme véritable état. La longue persistance de l'organisation « état islamique » en Syrie a donc été voulue par les occidentaux, et là aussi, de nombreux éléments nous permettent de l'affirmer.

Ouvrons le dossier Syrien. Je reviendrai brièvement sur les origines de la guerre en 2011, « révolte spontanée » dans le cadre du « printemps arabe » pour les médias « sérieux », « révolution de couleur » téléguidée de l'étranger pour les « complotistes ». On notera cependant que le pays était dans le colimateur américain depuis 2001, et a connu des difficultés avec l'afflux massif de réfugiés irakien après 2003. L'étau s'est resserré avec l'affaire de l'assassinat de Rafiq Hariri en 2005, obligeant l'armée syrienne à quitter le Liban, puis de la guerre en 2006 contre son allié libanais, le Hezbollah, menée par l'entité sioniste.

Une anecdote au passage. Lorsque les troupes américaines envahissent l'Irak, les sous-officiers américains désignent [26] ceux qui résistent comme étant « des Syriens ». Chose étrange, étant donné que les deux pays étaient depuis toujours « en froid », et leurs frontières n'étaient pas ouvertes. Il est vraisemblable que lors des briefings des officiers US, le fait que les Irakiens les attendaient ardemment pour se libérer du dictateur Saddam impliquait qu'un acte de résistance à leur encontre ne pouvait provenir que d'étrangers. Indiquant aussi par là, qui serait le prochain ennemi ...

On ne peut pas nier qu'une opposition forte au régime existait à l'intérieur du pays, depuis d'ailleurs très longtemps. Cependant, on ne peut pas nier aussi qu'il bénéficiait d'un soutien populaire réel. Devant l'exemple du voisin irakien plongé dans le chaos, toute la population n'était pas réceptive aux « bonnes intentions démocratiques » soutenues par l'occident. Le meilleur témoignage de ce soutien populaire est que jusqu’à aujourd'hui, les institutions du régime n'ont pas sombré. Malgré les tentations de désertion, des cadres aussi bien que des petits fonctionnaires, aucune institution ou administration majeure du pays n'a été ébranlée. En premier lieu l'armée. Peu d’officiers et d'hommes de troupe ont rejoint la « révolution », pas suffisamment pour altérer ses capacités opérationnelles.



Il est remarquable que les révoltes ont été presque entièrement étouffées lors de la première année du conflit. En effet, mi-2012, si des embuscades, assassinats et attentats contre la police et l'armée se poursuivent, le territoire reste sous contrôle du gouvernement. Pourtant, la situation va considérablement changer à partir de cette date. Et nous allons voir que l'hypothèse de la « révolte interne spontanée », au vu de l'évolution du contrôle du terrain, est très difficile à soutenir.

Légende :

Rouge, territoire sous contrôle du régime

Vert, territoire sous contrôle des opposants « modérés »

Noir, territoire sous contrôle de DAECH

La chose remarquable que ces cartes montrent, c'est que l'opposition se propage à partir des frontières extérieures du pays : Turquie (membre de l'OTAN) au Nord, Irak (sous supervision américaine) à l'Est, Jordanie (allié de l'occident) au Sud et Liban à l'Ouest. À partir de mi-2012, le soutien actif de l'occident en faveur des rebelles devient de plus en plus affiché, y compris via la fourniture d'armes. Les médias sont saturés de déclarations des dirigeants du monde libre, dont la teneur est toujours la même : « Bashar doit dégager » (Laurent Fabius).

La « malédiction » frappant ceux qui ont prononcé « Assad doit partir ».

La situation du régime va s'aggraver progressivement jusqu'en 2015, jusqu’à l'intervention Russe en soutient à la République arabe. Cependant, avant l'intervention, le régime est fermement retranché dans ses zones de contrôle. Les Russes ont permis la reconquête du territoire, mais il est exagéré de dire qu'ils ont empêché la destruction imminente du régime. D'autant que son allié, le Hezbollah libanais, a commencé des opérations militaires de grande ampleur en Syrie, soulageant aussi beaucoup l'armée loyaliste. Il faut saluer à ce propos la qualité de ses troupes et de son commandement, certaines opérations, notamment la prise de la ville d'al-Qusair [27], témoignant du haut degré de professionnalisme de l'organisation, sur le plan stratégique autant que tactique.



Sur le terrain, la situation est très similaire à celle que l'Irak a connue à partir de 2005. L'opposition est constituée d'une constellation de groupes armés plus ou moins solidaires, revendiquant systématiquement une idéologie « islamiste ». Leurs effectifs sont difficiles à évaluer, mais la présence de mercenaires étrangers (ni syriens ni irakiens) est notoire, dans une proportion d'au moins 25%. La France se fera remarquer dans ce domaine, exportant de nombreux « djihadistes ». La rumeur disant que la DGSE a beaucoup facilité leur transit est tout à fait plausible, étant donné les objectifs affichés par la diplomatie « française ».

Mercenaire « djihadiste » équipé d'un système anti-char français APILAS. Systèmes anti-char français APILAS capturés par l'armée syrienne.