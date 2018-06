« L’Etre et le Vivant » : le Cogito 3D

La trinité régit l'Univers entier. Elle gouverne non seulement la matière mais aussi les formes de l'esprit. Le Trois nous constitue et nous conduit. C'est pourquoi je dis que le cogito cartésien est à trois dimensions. L'Homme est une res cogitans, une chose pensante, mais l'esprit de l'homme ne connaît pas que cette unique dimension. Quelles sont les deux autres dimensions ? C'est ce que nous allons aborder.

Le trois, idéal de l'esprit

La trinité a créé les premiers émerveillements de l'esprit qui ont donné la philosophie et les sciences. Que l'on se souvienne de ce que les esprits de Thalès et de Pythagore ont tiré du triangle, le triangle étant la forme parfaite de la force du Trois ! Dans l'art et les religions, avant même la Sainte-Trinité, il y eut les Trois Grâces, les Neuf Muses...

La force du trois a toujours fasciné l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'esprit lui-même obéit à la force de la trinité, il est géré par elle. Il se voit donc dans ces projections en triangle. Le souci, c'est que l'on n'a pas encore trouvé le moyen de montrer comment la Trinité agit sur l'esprit et le formate.

L'Homme de Vitruve représente les dimensions parfaites, idéales, du corps humain. Mais l'être humain n'est pas qu'un corps, il est aussi un esprit. N'est-il pas imaginable de penser qu'un schéma de représentation des dimensions mentales et spirituelles existe ?

Si un tel schéma existe, ne peut-il pas s'élaborer aussi à partir des mêmes principes que ceux qui président au dessin de Vitruve, à savoir la force de la symétrie au sein d'un cercle. La symétrie est fille de la trinité. C'est la force du Trois qui la crée. C'est la confrontation entre deux forces qui crée la force symétrique dans la nature. Mais, puisque l'on parle de cercle, c'est aussi le chiffre 3 qui inaugure la longue suite des décimales du nombre Pi qui sert à calculer les cercles. Ce trois, seule valeur placée devant la virgule, exprime mathématiquement l'idée de symétrie par la trinité.

Avant de passer aux développements métaphysiques, nous allons observer une dernière chose mathématique, il s'agit de la table de multiplication par 9. Les résultats de cette table sont les suivants :

Une fois neuf égal neuf, etc. Pour les première opérations, cela donne ceci :

09 18 27 36 45

De l'autre côté, nous avons six fois neuf font 54, etc. Mais si nous raisonnons en symétrie, nous présentons les résultats en commençant par la droite (9 fois 10 puis 9 fois 9, etc.), ce qui donne ceci :

90 81 72 63 54

Comme nous pouvons le voir immédiatement la trinité, qui est la base de la table de 9, montre une parfaite symétrie inversée autour du milieu, à savoir que 90 est le reflet de 09, 81 le reflet de 18 et ainsi de suite jusqu'au milieu qui est composé du palindrome 4554.

Pourquoi avoir montré cela ? Pour dire que la trinité est force de symétrie de l'Univers et la base de trois un solide repère de réflexion pour toute chose. La trinité dans la table de 9 est exprimée doublement, c'est la symétrie des choses (l'Univers ne compte que jusqu'à trois, les valeurs suivantes ne font que découler des trois premières) exposée à la force du Trois : c'est la double trinité.

Appliquons donc cette idée au cogito.

Commençons par cette constatation d'évidence, René Descartes a exprimé son idée en forme de trinité, par trois mots : cogito, ergo, sum. Rien ne plaît tant à l'esprit humain qu'une démonstration en trois parties. C'est là une esthétique intellectuelle qui provient du fait que la loi de la trinité le régit comme elle régit tout l'Univers. La preuve en est que le trois est aussi un nombre divin dans la religion catholique. Parce que le trois fascine l'esprit.

Le cogito a trois dimensions

L'être est au sein d'une dimension pensante, comme l'a démontré Descartes. Mais l'Etre n'est pas que pensant, il est aussi vivant. Il est même avant tout vivant. L'étape du cogito n'est autre que la phase ultime de l'expression de la force de la trinité. Il existe donc deux stades préalables, quels sont-ils ?

Voici ma proposition :

1 - Je perçois (et suis perçu) donc j'existe

2 - J'échange donc je vis

3 - "Je pense donc je suis"

Mais tout ce qui est perçu ne vit pas, tout ce qui vit ne pense pas. Il convient donc d'énoncer différemment les règles. Le "je" de l'être pensant" ne s'applique qu'au niveau trois, celui du cogito cartésien.

1 - Cela est perçu donc cela existe.

2 - Cela échange donc cela vit.

3 - "Je pense donc je suis"

Au premier niveau est l'Existant. Ce qui est perçu existe. Ce qui est perçu par le monde, autrement dit objectivement et pas par un individu seul. Un caillou est perçu et donc un caillou existe. Mais il ne vit pas, il est agi.

Au deuxième niveau est le Vivant. Ce qui échange vit. Ce qui insuffle la vie, c'est l'échange de l'être avec son environnement. C'est l'anima. Cela commence avec la cellule qui respire (échange d'air avec son environnement) qui se nourrit et rejette (échanges physiques cette fois). Plus la vie se rend complexe et plus les échanges sont nombreux. L'Eros est un vecteur d'échange. L'échange le plus élaboré est l'échange de long terme, celui qui mise sur l'écoulement du temps, qui fait du temps un allié : la transmission génétique et l'éducation sont ces échanges.

Au troisième et dernier niveau est la pensée. Ce qui pense est ou, mieux dit : "je pense, je suis". Un caillou existe mais n'échange pas. Une plante existe et vit mais ne pense pas.

La trinité ou force du Trois gère le mental et l'Univers. Elle génère de la symétrie partout. La ligne de fuite est sa complice : le temps ou la perspective en art. La ligne de fuite du temps met les choses en perspective et ce faisant crée nécessairement de la symétrie. Si vous cherchez le juste, observez d'abord ce qui est symétrique.

Picasso a cassé la symétrie mais il n'a pas pour autant détruit la force de la trinité. Il peut représenter des visages cassés et morcelés mais la trinité continue de s'exprimer, de créer de la symétrie dans les visages humains. En cassant la symétrie, le peintre ne fait que s'attaquer au résultat visuel de la force de la trinité. Fondamentalement, celle-ci résiste puisqu'elle est l'origine et le but de l'Univers et de la Vie.