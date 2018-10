L’être humain est une confrontation de deux négations

Dans un article paru sur agoravox, un post m’a été adressé, il dit : « Vous écrivez : Vous croyez exister mais vous n’existez pas et je dis ceci, c’est évident, je le dis dans l’ « absolu. »

C’est cela le néant ! Considérer qu’en absolu, tout se vaut, que le sens de l’existence ne mène nulle part. Que la vie est donc vaine en absolu.

Or, si c’est évident comme vous l’écrivez si justement, en dehors de cet absolu, c’est à dire à l’intérieur de cet existant et parce que cet existant ne peut être supprimé, même et surtout EN ABSOLU, alors, on peut postuler le sens inverse, autrement dit, exister en donnant sens à l’existant.

Et de fait, pratiquement toutes les religions partent de ce point, qui consiste à dire que le Dieu créateur (on restera sur le monothéisme) crée la vie pour sortir de l’absolu où l’existence, la sienne donc, n’a pas de sens en elle-même, car elle est dans le même instant, cause et conséquence ; C’est le domaine absolue de l’imaginaire, où par le fait que tout soit possible, il n’y a pas de causalité qui tienne. Rien n’existe en particulier. Que cet absolu a pour conséquence de confiner cet être suprême dans la solitude la plus totale et qu’il ne peut en sortir qu’à la condition de la réalité physique où il n’est pas maître, mais soumis aux conditions d’existence de la réalité physique. Soumission volontaire dirons nous, mais condition pour que la vie existe en dehors de l’imaginaire, c’est à dire, avec des êtres soumis aux mêmes lois. » (1)

Que ce que dit l’auteur sur le néant peut se concevoir. Mais, en réalité, l’être humain est le contraire du non-être, donc la négation du non-être. Non-être peut s’assimiler au néant, un vide d’existence, ou simplement néant comme le terme en exprime le sens.

Donc l’homme, par son être, est en fait une négation du non-être, et son existence peut s’assimiler à un combat en et pour l’existence, donc une confrontation de deux négations. La première est ce non-être, en tant que première négation, ou néant, et ce être qu’il est en tant que « négation de cette négation ». Et cette négation d’être ne peut s’affirmer qu’en se confrontant à sa première négation qui est de ne pas être.

Et c’est pourquoi l’existence, et on dit souvent, qu’elle n’est pas une sinécure. Et beaucoup disent comme d’ailleurs cela m’arrive, nous n’existons pas dans l’absolu, puisque nous dépendons de ce dualisme d’être et de ne pas être. Donc une soumission non pas volontaire mais plutôt involontaire.

Pour comprendre concrètement, prenez, par exemple, un oppresseur et un opprimé. Les deux sont des négations. Le premier use de sa force pour opprimer, c’est une négation. Le sait-il l’oppresseur ? Non, il ne le sait pas. Il poursuit son instinct ou ce que dise les « bons penseurs », la « volonté de puissance ». Alors qu’en réalité, c’est une négation. De même l’opprimé qui se fait opprimer, c’est aussi une négation. En effet, c’est sa situation d’être faible face à l’extériorité qui opprime. Donc c’est une négation vécue par l’état d’infériorité dans lequel il se trouve. Là aussi, il ne sait pas son état qu’il n’a pas choisi. Il ne le sait que lorsqu’il se trouve confronté à l’oppresseur.

On peut même aller plus loin. Prenez une femme qui marche seule dans une rue, la nuit. Elle est attaquée par un prédateur pour abuser d’elle ou même pour la tuer. Et l’humanité en recèle des situations pareilles et au sein de toutes les sociétés humaines. Le problème pour le prédateur qui est un homme déviant, un esprit malade, est-il conscient de son passage à l’acte ? A-t-il une moralité ? Ne poursuit-il que son instinct de bête humaine ? Il est incapable de distinguer la réalité de ses fantasmes morbides. N’est-il pas une négation pour le sens de l’humain ? Il est certain que c’est un être foncièrement négatif. Mais le sait-il ? Il ne le sait pas. Les experts psychiatres diront qu’il est malade, il est dérangé. Précisément, ce dérangement, cette maladie est une négation. Donc, en plus qu’il est déjà une négation de son non-être, il est encore une négation de son être. Là, encore est-il responsable de ce qu’il fait ? La réponse se trouve dans la réponse des hommes pour juger et le juger s’il vient à être pris.

De même, la femme, si elle n’a pas pris ses précautions ou si elle a pris ses précautions, mais dans les deux cas, elle s’est trouvée agressée, violée voire tuée. Sa situation n’a-t-elle pas été une situation de négation, Est-ce sa faute ? C’est comme l’opprimé. Elle a subi une oppression.

Evidemment, au-dessus de tout ça, il y a l’Essence du monde qui ne chôme pas, elle n’est pas du tout solitaire, elle est simplement en nous, et elle a ses raisons que l’homme ne connaît pas.

Et c’est cela que l’homme doit comprendre pour se comprendre. Un dramaturge autrichien du XIXe siècle, Franz Grillparzer, écrit : « Les chaînes de la servitude n’attachent que les mains ; c’est l’esprit qui fait l’homme libre ou l’esclave. » Et cette phrase résume à elle seule le sens de l’homme. La seule remarque que l’on peut lui faire, l’homme est-il responsable de son esprit ?

Medjdoub Hamed

Auteur et chercheur spécialisé en Economie mondiale,

Relations internationales et Prospective

www.sens-du-monde.com

Notes :

1. « Le sens de l’existence de l’homme entre son libre arbitre et la puissance de la Providence divine » par Medjdoub hamed. Le 25 septembre 2018

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sens-de-l-existence-de-l-homme-207930