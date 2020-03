L’Europe et les invasions

Pendant son existence, la civilisation européenne a subi plusieurs invasions étrangères. Au 13ème siècle, les Mongols ont dévasté les principautés russes, puis ils ont envahi l'Europe Centrale. L'invasion de la Hongrie a eu lieu sur fond de rivalité entre le Saint Empire Romain dirigé par Frédéric II et la Papauté représentée par Grégoire XI. C'est pourquoi le Roi Béla IV de Hongrie n'a reçu aucune aide de la part de ces deux états. Après que la citadelle d'Esztergom a résisté aux envahisseurs, les souverains européens ont compris l'importance de construire des forteresses et c'est ainsi que les Mongols n'ont pas pu répéter leur succès de 1241.

En 1529, la ville de Vienne a éprouvé le danger mortel d’être assiégée par les Turcs de Soliman le Magnifique. Ces derniers avaient déjà connu des succès lors de leur campagne militaire en Hongrie. Mais Vienne a tenu bon et les Turcs se sont repliés. Cet événement a amené un certain rapprochement entre l'Empereur du Saint Empire Romain Charles V et le Pape Clément VII.

Lors du second siège de Vienne par les Turcs en 1683, c'est le moine capucin Marco d'Aviano qui a fait des démarches diplomatiques auprès de plusieurs souverains européens catholiques pour les persuader de faire front commun contre l'invasion. Il y avait donc une bonne compréhension mutuelle entre le pouvoir royal (incarné par l’Empereur Léopold Ier) et le pouvoir spirituel (détenu par le Pape Innocent XI) au sujet de la nécessité de sauver l’Europe de la menace ottomane. La victoire de 1683 a laissé le cappuccino comme trace dans la gastronomie. Son nom (choisi pour honorer Marco d’Aviano) est dû d’une part au fait que les vainqueurs ont trouvé du café dans le bagage abandonné d'un pacha turc et de l’autre que la couleur de cette boisson ressemble à celle des habits des moines capucins. Quant aux croissants de Vienne, leur forme symbolise la victoire contre les envahisseurs musulmans.

Aujourd'hui, la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan, héritière de l'Empire ottoman, menace l'Europe (d’après les propres paroles de son président) par une vague massive d'immigrants. On les a déjà vus à la télé jeter des cocktails Molotov sur les gardes-frontière grecs. S'ils sont capables d'exprimer de cette façon leur indignation de ne pas être autorisé à franchir la frontière grecque, on peut facilement les imaginer faire la même chose envers la police du pays européen qui les accueillera au cas où leurs espérances suivantes ne sont pas satisfaites.

S’agissant de sa réaction face à la crise migratoire, le Pape François ne semble pas avoir compris les leçons du passé. Il a toujours appelé à la générosité envers les migrants et il a accueilli trois familles musulmanes de réfugiés syriens (au total 12 personnes) au Vatican. On ne se souvient pas d'un tel geste de sa part envers les chrétiens d'Orient qui sont régulièrement la cible d'attentats perpétrés par les islamistes. Fin 2018, il a pris une position en faveur du Pacte de Marrakech. Il ne semble pas être conscient que l'accueil massif de réfugiés musulmans en Europe ne peut qu’être néfaste pour le vieux continent et pour sa société.

Dans ce sens, il faut se rappeler que le principe chrétien “que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas” s’applique au domaine des rapports personnels mais ne va pas jusqu’à préconiser le partage du territoire national. En effet, il convient de se rappeler qu’un des livres de l’Ancien Testament, celui de Josué, raconte la conquête de la terre promise par les Israéliens. Derrière le territoire national il y a toute l'histoire d'un peuple, ses sacrifices, ses victimes et ses valeurs.

Aujourd'hui, la masse migratoire est devenue si importante qu’on ne peut plus raisonner en termes de migrants pris individuellement mais en termes d’une population représentant l’équivalent de celle de plusieurs grandes villes qui s’apprête à se déverser sur l’Europe. En l'acceptant, les Européens ont tout à perdre. Alors que leur société laïque s'est construite dans la continuité des valeurs chrétiennes ils auront face à eux des gens qui, en moyenne, sont bien plus pratiquants envers leur religion et dont une grande proportion ne s’intègrera pas. Les organisations non gouvernementales (dans lesquelles les idées politiques de la gauche sont bien ancrées) aideront les nouveaux arrivés à effectuer toutes les démarches juridiques pour qu'ils ne puissent pas être expulsés en tant que migrants économiques. Car il faut dire explicitement que si on juge par leurs motivations, les migrations sont non seulement politiques mais aussi économiques. Les migrants savent que les conditions de vie que l'UE peut leur proposer sont bien meilleures que celles qu'ils peuvent trouver ailleurs.

Si on n’arrête pas cette vague migratoire, inévitablement se développeront en Europe deux sociétés rivales dont une laïque en déclin et l’autre musulmane en expansion. Il est dommage que la Papauté, située au cœur de Rome, contribue à ce que se répète ce qui est arrivé à Rome à la fin du cinquième siècle...