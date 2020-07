L’Europe face au néo-ottomanisme turc / Chypre, France, Syrie, Irak, Libye, Grèce…

Depuis quarante-six longues années, l’habitude de rappeler l’invasion et l’occupation turques du nord de Chypre existe.

Quarante-six longues années et le tunnel est toujours étroit et noir…

Cependant, le rappel de cette année a encore plus le goût amer de l’injustice, le goût amer de l’impuissance face aux agressions continues de la Turquie.

Ce pays est devenu ces dernières années encore plus agressif et violent, tant au niveau international qu’au niveau interne.

Les Chypriotes se posent toujours les mêmes questions existentielles, quand il s’agit des relations avec la Turquie :

- Comment un pays, dirigé actuellement par les national-islamistes et violant continuellement les droits de l’homme de ses propres citoyens pour satisfaire la mégalomanie et l’égo surdimensionné de son président autocrate, comment ce pays peut-il avoir un comportement différent par rapport à ses voisins ? Ou encore, que peut-on attendre d’un tel pays au niveau du respect du droit international ?

La réponse est claire : rien !

Plus encore ! La Turquie envahit de nouveau Chypre et viole encore sa souveraineté. Il s’agit cette fois de la violation de la zone économique exclusive de Chypre par la Turquie avec l’envoi de navires de guerre et des plateformes de forage dans les eaux chypriotes, en violation du droit international ; de véritables actes de piraterie.

Aussi, faut-il rappeler que le territoire nord de Chypre, occupé par la Turquie depuis 1974, fait partie intégrante de l’Union européenne ; des fois on peut se demander où elle est, cette Europe tant vantée pour ses valeurs…

Enfin, cette année la date de l’invasion turque de Chypre coïncide avec un autre événement de première importance qui montre, s’il en était encore besoin, l’agressivité de la Turquie néo-ottomane d’Erdogan : le président turc vient de décider de transformer la basilique de Sainte-Sophie en mosquée. Encore un acte symbolique, illustrant les velléités expansionnistes et islamistes du président turc, qui n’hésite pas à mettre en cause le traité de Lausanne (il fixait au début du 20e siècle les frontières gréco-turques) et qui agresse systématiquement tous les pays voisins, afin d’asseoir sa domination sur l’espace anciennement ottoman…

Mais, il n’y a pas que Chypre qui souffre du comportement turc. L’expansionnisme néo-ottoman du président turc, qui s’est habillé des habits du Calife et du Sultan, mène à d’autres agressions et occupations : en Syrie, en Irak et en Libye.

Et ce n’est pas fini ! Le président français a essuyé les insultes et l’ire du leadership turc lorsqu’il a osé critiquer le caractère criminel de l’invasion turque en Libye et la frégate française Courbet a été prise pour cible par la flotte de guerre turque quand, agissant dans le cadre d’une mission de l’OTAN commanditée par l’ONU, afin de surveiller l’embargo des armes pour la Libye, elle a voulu contrôler un navire somalien suspect, accompagné par les navires militaires turcs.

Cet incident a été porté devant les instances de l’OTAN, mais la France n’a pas eu le soutien escompté…même les pays européens ne l’ont pas soutenue !

Je ne sais plus qui disait que si Erdogan était fort c’est parce que l’Europe est absente (ou quelque chose comme ça) ; il avait raison !