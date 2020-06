L’Europe fait un geste pour aider la Grèce

L'EUROPE FAIT UN GESTE POUR AIDER LA GRECE

La Grèce est-elle le dernier rempart de notre civilisation contre la barbarie de ceux qui veulent la détruire ?

Lorsqu’on parle de l’éducation qui est la base de tout, l’oubli du grec, fondement de la civilisation européenne, n’est pas un détail.

Non, la langue grecque n’est pas une langue morte !!!

La tentative d’assassinat entreprise depuis plusieurs décennies par les gouvernements grecs de gauche comme de droite, les académiciens et autres apparatchiks du système, n’a pas réussi à effacer les racines homériques du parler quotidien ni à tarir la créativité de son génie inépuisable.

Et pendant que les médias nous parlent du covid19, du racisme, de la haine, des abus dans tous les niveaux, des dérapages, des menaces de guerre illégales, des lois criminelles et liberticides, on ne voit même pas ce qui se passe en Grèce, pas plus qu’au Liban.

Un énorme dérapage des temps modernes a eu lieu lorsque la civilisation européenne a sombré dans la barbarie la plus monstrueuse de l’histoire. Cette fois ci, la barbarie ne venait pas de l’extérieur. Le pays de Bach, de Beethoven, de Schubert, de Goethe, de Mozart et de Nietzsche, a fait du nazisme l’idéal d’une « race supérieure » destructrice… d’elle même.

La langue grecque pleine de sens et de nuances, après quatre siècles de domination ottomane (1453-1821), la catastrophe des deux guerres mondiales, une guerre civile et une dictature imposée par l’empire américain est toujours celle pour qui le monde se dit « cosmos », c’est à dire beauté !

Cela n’est pas une simple figure de logos, mais le constat d’un art de vivre qui a traversé les temps depuis les époques pré-diluviennes jusqu’à nos jours avec la même fraicheur. (La Mythologie grecque compte trois déluges)

Selon Platon, le prêtre égyptien disait à Solon, le grand législateur grec « « Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες αεί παίδες εστέ, γέρων δε Έλλην ουκ έστιν » : O Solon, Solon, vous êtes toujours des enfants vous les Grecs, un Grec vieux n’existe pas. Il voulait dire que les grecs sont curieux et joueurs comme les enfants, c’est cela qui leur permet de traverser le temps sans se laisser gagner par la vieillesse.

Le tragique de la Grèce est sa position géographique qui est un point géostratégique entre l’Europe et l’Asie. C’est cela qui a toujours été convoité par les « éléphants » (Perses, Romains, Européens, Américains et c).

« Quand deux éléphants se battent l'herbe en souffre », dit un proverbe populaire. Quel peuple écoute encore la sagesse des proverbes lorsque l’homme pris dans le courant de la masse n’entend que des slogans et les haut-parleurs (les médias aux ordres) ?

Que l’on me pardonne le ton ironique qui conviendrait seulement à un arrière petit enfant de Socrate, sachant que cette ironie a coûté la vie à Socrate, il ne faut pas l’oublier.

Sur l’échiquier géopolitique les très gros « éléphants » de nos jours : la Chine, les États Unis, la Russie l’Union Européenne - qui n’a rien à voir avec l’Europe sauf l’étendue géographique - et l’Empire Ottoman renaissant (la Turquie), la Grèce, une fois de plus, est livrée à elle même.

« Frontex » qui est censé défendre les frontières, aide les trafiquants des âmes humaines, les passeurs, à violer illégalement les frontières en transportant de pauvres victimes abandonnées au désarroi par les présidents de leur pays d’origine, corrompus par les « éléphants » qui convoitent leurs richesses minières et autres avantages matériels sans soucis aucun pour les peuples autochtones sacrifiés et réduits à la déchéance.

L’« Union Européenne », enfant idéologique du IIIème Reich, naitra des cendres de son effondrement.

Parmi ses fondateurs, Coudenhove-Kalergi, proposera un sinistre projet pour en finir soi-disant avec ces guerres meurtrières qui minent l’Europe depuis toujours.

Ce fondateur de l’Union Européenne est mort avant de voir les résultats catastrophiques de son « idée pacifique »… L’enfer est toujours pavé des bonnes intentions…

Pourquoi parler de ce personnage macabre une fois qu’il a quitté ce monde ?

Si l’homme est mort, son ombre éclaire si j’ose dire, cette créature destructrice des peuples qu’est l’« Union Européenne ». Pour preuve : Madame Merkel a reçu le prix « Coudenhove-Kalergi » en 2013.

Plaque commémorative sur l’avenue d’Iena, Paris 16ème

Au nom de la « paix » au sein de l’Europe, elle verse des milliards chaque année à la Turquie et à la Grèce. À la Turquie pour l’invasion des flux des migrants venus du monde entier et à la Grèce pour collaborer gentiment dans cette funeste entreprise.

Cet argent est devenu une manne pour les ONG qui sont censés gérer le flux des migrants. En fait, il s’agit de trafiquants. Ces ONG sont en grande partie entre les mains des dirigeants de deux pays (la Grèce et la Turquie) qui distribuent ces fonds avec largesse à leur famille sans vergogne ni scrupule.

Le « philanthrope milliardaire » George Soros, contribue généreusement avec son « Fondation of Open Society » à cette sinistre orchestration en bernant d’illusion des millions d’être humains qui rêvent de conquérir l’Europe en tournant le dos à leur pays d’origine et en détruisant le tissu social d’un vieux pays comme la Grèce, riche d’une histoire multimillénaire et d’une tradition d’hospitalité indéfectible respectée depuis la nuit des temps.

Il existe un « Ζεύς Ξένιος », Zeus protecteur de l’étranger. L’étranger chez les grecs est celui qui vient de loin et qui n’est pas un barbare parce qu’il parle le grec, langue de civilisation fondée sur la liberté et de respect de l’autre, fusse-t-il un esclave. Il n’y a pas de place pour l’envahisseur barbare et la réponse est laconique : « La liberté ou la mort ».

(Il est question actuellement avec le nouveau gouvernement de droite, d’introduire la langue pakistanaise et afghane à l’école…non par respect de l’autre, mais par volonté d’aliénation des populations autochtones)

Les événements se succèdent à une vitesse affolante. L’Union Européenne verse 700 millions à la Grèce pour la résistance contre l’invasion orchestrée par la Turquie. Cet argent va aux réfugiés illégaux via les ONG !!! et aux paradis fiscaux des quelques uns (Nouvelle du 21/4/2020)

Comble de l’horreur, cela se fait pendant le confinement imposé aux grecs pour le bien de leur santé !!!

Cent « eurodéputés » se rangent auprès de la Turquie et accusent les grecs pour leur résistance contre l’invasion illégale par Evros, rivière qui sépare la Grèce de la Turquie. (Nouvelles du 13/5/2020)

Le gouvernement européen de Bruxelles demande aux grecs de laisser libre le flux des migrants à Evros au bénéfice des intérêts Turco-allemands et Turco-italiens. (Nouvelles de 11/3/2020)

L’U.E. verse 500 millions à Erdogan qui achète des armes à l’Allemagne (5/3/2020)

Berlin condamne la Grèce pour les conditions inacceptables accordées aux réfugiés (10/4/2020)

Les hôtels cinq étoiles qui ont accepté de recevoir des réfugiés sous la menace des représailles fiscales ne comptent plus les dégâts matériels.

L’université « Turku » en Finlande accuse la Grèce de « nettoyage ethnique » envers les réfugiés qui s’entretuent (25/4/2020) et l’on doit taire le « génocide arménien » et celui des « grecs de Pontos ».

« Honte à la Grèce qui touche aux ONG » crie Berlin. (Nouvelle de 21/2/2020)

Réponse d’Erdogan envers Merkel lorsqu’elle a osé hypocritement hausser le ton contre la Turquie : « Tu sera punie pour tes offenses, je t’enverrai des milliers de migrants. (Nouvelle de 20/1/2020)

La Grèce enfreint le droit international selon Berlin (20/1/2020). Silence pour Erdogan qui viole tous les traités et piétine systématiquement le droit international.

Les réfugiés pakistanais en Grèce exigent l’ouverture des frontières grecques aux réfugiés. (23/3/2020)

Le président des pakistanais en Grèce est arrêté par Interpol pour trafic de faux papiers dans l’immigration. Le gouvernement grec ferme les yeux, les média aussi.

28 hot spots construits sur le continent grec pour accueillir les réfugiés du monde entier (25/3/2020)

Les réfugiés volent des églises et les propriétés de grecs à Kastoria (nouvelle 8/4/2020)

Ils refusent le test pour le covid19 à Ritsona (nouvelle du 2/4/2020)

Les hôtels n’ont le droit d’ouvrir pendant le confinement que pour recevoir les réfugiés (2/5/2020)

Un port est destiné à l’accueil des réfugiés provenants de Libye ( 29/3/2020)

30.000 réfugiés sont installés à Épire du nord, près de la frontière albanaise sur demande d’Erdogan. (22/3/2020)

Durant le confinement les réfugiés sont dispatchés à plusieurs endroits par milliers. 23/3/2020

Pullman transportant des refugiés par milliers

La presse est silencieuse, seuls les réseaux sociaux accusés d’incitation à la haine et menacés de poursuites judiciaires informent ceux qui résistent au « lavage de cerveau ». (5/3/2020

« Fake news » dans Spiegel et Belligkat avec un réfugié mort (17/5/2020)

Une ONG à Lesbos met en scène des noyades de réfugiés (3/6/2020)

Tout cela coïncide avec la vision néolibérale d’un monde sans frontière sans patrie sans attaches et sans mémoire du passé : Une masse d’individus isolés, déracinés, désabusés et corvéables à merci : L’« UBERISATION EN MARCHE » !!!

Qui se souvient encore un tout petit peu de la Grèce de Pythagore et de Socrate, de ceux pour qui la philosophie était un art de vivre, qui voyaient la nature « φύσις » avec les yeux d’un enfant, en admirant « θαυμάζειν » sa mystérieuse beauté et en se mettant à l’écoute de ses messages ?

Dans le monde moderne, l’homme se comporte comme un enfant aussi, mais en tant que « pervers polymorphe » selon Freud. Il somme la nature de répondre à tous ses caprices et se plier sans résistance, même lorsqu’il s’agit de sa propre nature humaine en tant qu’être doué de logique. « Sa logique » devient ainsi celle du « virus » qui est programmé pour vivre au dépens de l’organisme vivant. Il finira par sa propre mort avec celle du tissu social qui l’a reçu. C’est ainsi que la mort douce : l’« euthanasie » se propose comme happy-end de la civilisation tout entière.

Pour que le robot ne soit pas une menace pour l’homme il faut que l’homme devienne docile et malléable comme un robot.

Si la Grèce et son idéal diachronique de Liberté est brisé, le reste du monde tombera sans résistance.

C’est le défi du « Nouvel Ordre Mondial ». Oups !!! Ce N.O.M. risque d’être plutôt jaune.

Est-ce que l’esprit de la Liberté Grecque viendra sauver le monde du péril jaune : le « SOCIALISME LIBÉRAL » comme il l’a fait avec l’« Humanisme » de la Renaissance qui est venu chasser les ténèbres du féodalisme moyenâgeux ??? (Voir sur « Arte » : « Demain l’Europe sera sous dictature numérique avec caméra de reconnaissance et crédit social ! »)

Ces « nouvelles » sont accueillies sur des sites grecs d’internet sous occupation allemande en 2020. Elles sont autorisées tant que ces réflexions n’influencent pas l’intention de vote de la majorité choisie par le système. Le premier ministre précédent a trahi le référendum de son peuple au sujet de la dette illégale et a cédé le nom de « Macédoine » (ancien rêve d’Hitler) à une petite province de l’ex-Yougoslavie sous le nom de « Vardaska ») sans police ni armée, si ce n’est la plus grande base de l’OTAN installée dans les Balkans.

Le premier ministre actuel bien qu’opposé avant les élections à cette politique, une fois élu confirme les décisions de son prédécesseur et va encore plus loin en envoyant les mats (les CRS grecs) à Lesbos pour écraser le soulèvement des habitants contre les agressions qu’ils subissent constamment par les réfugiés. (Destruction des églises, saccage des propriétés, vol des biens etc) Il continue la même politique que son prédécesseur en collaborant avec la Turquie pour ce qui est de l’immigration, des frontières maritimes, AOZ etc.

LE MONDE NE SERA PAS DÉTRUIT PAR CEUX QUI FONT LE MAL,

MAIS PAR CEUX QUI REGARDENT SANS RIEN FAIRE. ALBERT EINSTEIN