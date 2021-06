L’Europe juridique se mord la queue

Deux articles sont parus dans la presse à la suite d’une décision de la Cour de Karlsruhe, procès contre la Cour de Justice européenne concernant le droit des peuples européens à se gouverner eux-mêmes, procès qui soulève non seulement des questions sur une affaire singulière, mais plus encore sur l’architecture des Institutions juridiques des 27 Etats et de l’Union européenne.

On était en droit de penser que les principes, les règles et les usages étaient acceptés par l’ensemble des magistrats de l’Union, or cet article met en avant un fait qui le dément : la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe provoque en duel (c’est une expérience de pensée juridique) la Cour de Justice européenne en mettant en cause la primauté du droit européen sur le droit allemand. Déni d’autorité affirmé devant toutes les Cours constitutionnelles des Etats de l’Union, qui n’est certes pas le premier du genre, mais qui attire particulièrement l’attention par le motif de l’accusation, qui peut paraître le comble de l’argutie juridique aux non-initiés, à savoir que la Cour de Justice européenne a excédé les compétences que lui ont accordées par les Etats sur le programme de rachat de titres de dettes d’Etat par la BCE. La Cour de Karlsruhe s’implique ainsi largement dans les affaires de l’Europe, car elle condamne un Programme européen (le PSPP), et non pas une affaire interne à l’Allemagne – qui la concerne certes, mais comme l’ensemble des 27 Etats.

On ne peut réduire cette affaire à des luttes d’egos entre magistrats des différentes Institutions – tout entité étatique, fût-elle juridique, agit naturellement pour étendre son champ d’action –, car ce sont le Parlement, la Commission et le Conseil qui sont mis devant le fait accompli (ainsi que la Chancelière et son gouvernement), et doivent prendre des décisions ayant une portée politique tout en respectant l’indépendance de la Justice ; le Conseil restant garant in fine des Traités, tout en respectant bien évidemment l’indépendance de la Justice. Il n’y a pas une main invisible pour arranger les choses : on n’est pas au Vatican, et le Pape ne peut être appelé dans l’affaire comme Juge de dernier recours !

L’impact est de loin plus important que les conflits de compétences inévitables dans l’Union qui en font parfois le sel, et qui restent dans le domaine des débats démocratiques. Là on est dans autre chose : la Cour de Karlsruhe est indépendante et juge en droit en interprétant la Constitution allemande, comme la cour de Justice européenne qui juge en droit sans toutefois interpréter une Constitution de l’Union qui n’existe pas. Le Président Giscard d’Estaing aurait sans doute apprécié cet épisode européen qui lui donne raison d’avoir tenté de rédiger une Constitution européenne sous le terme moins contraignant de « Traité Constitutionnel » – probablement poussé dans ce retranchement par les Britanniques qui se passent d’une Constitution écrite pour leurs affaires intérieures. Le Brexit a peut-être une de ses origines dans cette tentative avortée, le Traité, Lisbonne leur ayant apporté l’article 50, pour un mal (4 ans de négociations), contre un bien (le droit de quitter l’UE).

Les magistrats des diverses institutions vont s’adresser des amabilités dont ils ont le secret, Karlsruhe considérant le jugement de la Cour européenne comme « objectivement arbitraire », « violant des principes fondamentaux du droit européen » – rien de moins ! ; les juristes de la Commission dénoncent une « violation des principes fondamentaux du Droit de l’UE… ». Le terme de « conflit de compétence » semble bien faible : il s’agit plutôt d’une crise sur l’architecture même de l’UE, mettant en cause les transferts de souveraineté des Etats vers l’Union, et de tous les mécanismes qui en découlent (subsidiarité etc.) ; c’est-à-dire de son existence même, au-delà des débats byzantins sur le fédéralisme qui reste la toile de fond sur laquelle ses problèmes font des ombre, comme la réalité des choses dans la caverne de Platon ; le Juridique étant in fine la clé de voute de l’ensemble.

Toutefois, la Cour de Karlsruhe, en dépassant les bornes de sa compétence, ne fait que répondre au dépassement des siennes par la Cour de Justice Européenne qui montre beaucoup d’allant pour intervenir dans des affaires que l’on est en droit de considérer comme relevant des juridictions des Etats. Les exemples sont nombreux ; et il n’y a aucun relâchement des magistrats européens qui, ne dépendant de personne, peuvent déplacer eux-mêmes les bornes sans se fixer de limites. En France le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel, qui de plus en plus lancent des oukases sur les sujets les divers, méritent aussi de telles critiques ; en Iran c’est le Juge suprême qui a le dernier mot… N’est-on pas dans le même schéma ? Au Vatican, c'est le Pape : même question. Ne serait-on pas en droit de demander à ces magistrats si jaloux de leur indépendance : Qui t’a fait Juge ? (Jadis et naguère la question était : qui t'a fait Roi ?, question qu'aurait été embastillé celui qui se serait risqué à la poser à Louis le quatorzième qui était convaincu, comme ceux de sa lignée, à penser que c'était Dieu !).

Cette réponse de la Cour allemande est favorablement ressentie par certains hommes politiques, notamment à l’Est : la Pologne par exemple voudrait en profiter pour renverser la table et reprendre le grand large comme les Britanniques, tout en restant membre à part entière de l’Union.

Les magistrats de Karlsruhe doivent-ils perdre la face pour que la Commission et le Conseil imposent la prévalence du droit européen sur le droit des Etats ?, telle est la question. Le Juge suprême restant la Cour de Justice Européenne – qui est donc juge et partie – c’est donc aux politiques de faire le « sale boulot » ! Il y a cependant un élément favorable pour la Commission et le Conseil pour sortir de cette situation par le haut : les Britanniques ne sont plus là !

L’UE n’est-elle pas une création politique originale pour gérer des contradictions irréductibles ? Peut-être… Donc, « à suivre », pour celui qui malgré toutes les contradictions non résolues reste attaché à l’UE .