L’Europe peut-elle survivre sans gaz russe ?

L'Europe devra trouver des approvisionnements alternatifs en gaz naturel pour éviter la crise si l'énergie russe est soumise à des sanctions.

Source : RT, 27 janvier 2022

Traduction : lecridespeuples.fr

Les États-Unis et l'Union européenne menacent la Russie de sanctions radicales en cas de conflit militaire avec l'Ukraine. Celles-ci pourraient inclure les exportations russes de pétrole, de gaz naturel et de matières premières. Cependant, les experts préviennent que de telles mesures se retourneraient contre l'Europe, privant le continent des approvisionnements russes en gaz naturel et autres matières premières. Avec des prix du gaz déjà exorbitants, des stockages au plus bas sur plusieurs années et la chaleur printanière qui ne viendra pas avant des semaines, les Européens pourraient devoir chercher d'autres fournisseurs pour chauffer et éclairer leurs maisons.

1. Qu'est-ce qui pourrait stopper l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe ?

Washington a menacé les entreprises et sociétés énergétiques russes, et même le Président Vladimir Poutine personnellement de sanctions si la Russie entreprenait une action offensive contre son voisin. L'administration Biden a également fait pression sur les partenaires de l'UE pour qu'ils bloquent la certification du gazoduc Nord Stream 2 nouvellement construit, qui aurait pu remédier le marché européen du gaz famélique avec ses 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Moscou n'a fait aucune déclaration concernant la fermeture des robinets sur l'Europe, et le principal exportateur d'énergie Gazprom a pompé du gaz conformément aux contrats existants. Les flux de gaz russe ont diminué ces derniers mois, ce qui a incité certains analystes occidentaux à affirmer que la Russie pourrait utiliser son gaz comme levier en réponse aux sanctions.

2. La Russie couperait-elle l'approvisionnement en gaz de l'Europe ?

Cela est hautement improbable, à moins que de nouvelles sanctions ne visent la capacité de la Russie à être payée pour ses exportations. L'Europe reste le marché le plus rentable pour le gaz russe. En 2020, la Russie a livré 175 milliards de mètres cubes de gaz au continent, bien plus qu'à son deuxième marché, l'Asie-Pacifique. La Russie ne mettrait pas en péril sa principale source de revenus. Les flux de gaz de la Russie vers l'Europe n'ont pas été interrompus, même au plus fort de la guerre froide. En fait, historiquement, les approvisionnements en énergie ne se sont arrêtés qu'une seule fois – lors de l'invasion de l'Union soviétique par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les approvisionnements pourraient être arrêtés par les sanctions occidentales elles-mêmes – par exemple, si la Russie est coupée du système de paiement SWIFT.

3. Pourquoi SWIFT est-il si important ?

SWIFT est le principal fournisseur mondial de paiements sécurisés et de virements bancaires. Considérez-le comme une carte de crédit pour les particuliers et les pays. Sans SWIFT, la plupart des pays qui utilisent ce réseau de paiement ne pourraient pas payer les approvisionnements énergétiques russes, et la Russie n'aurait aucun moyen de recevoir les fonds. Puisque nous parlons de transactions de plusieurs milliards de dollars et qu'il est hors de question de payer par des conteneurs d'argent liquide, il est très difficile de trouver une autre façon de faire des affaires. Les banques occidentales devraient envoyer de l'argent aux voisins de la Russie, puis les fonds devraient être transférés en Russie via le système de paiement russe SPFS. Cela porterait un coup dur à l'ensemble de l'économie mondiale et rendrait les transactions importantes avec la Russie pratiquement impossibles à réaliser. Cependant, déconnecter Moscou de SWIFT nuirait non seulement à la Russie, mais aussi à l'Europe et à d'autres pays, car cela couperait effectivement l'Occident de l'approvisionnement énergétique russe.

4. Dans quelle mesure la Russie a-t-elle besoin du marché européen ?

Bien que, comme indiqué précédemment, l'Europe soit une source essentielle de revenus, le pays pourrait survivre sans elle. La Russie pourrait trouver d'autres prétendants pour son gaz en Asie. En novembre 2021, les expéditions via le gazoduc russe vers la Chine « Force de Sibérie » dépassaient 13 milliards de mètres cubes, soit plus de trois fois leur volume en 2020. Le Japon et la Corée du Sud achètent également des quantités importantes de gaz naturel liquéfié russe (GNL) de l'Arctique. À l'avenir, l'Inde pourrait devenir un marché potentiellement énorme pour le gaz russe.

5. Pourquoi l'Europe a-t-elle besoin de gaz russe ?

Plus de la moitié des besoins énergétiques de l'UE (61%) sont satisfaits par les importations, selon l'agence européenne des statistiques. La Russie est le principal fournisseur de gaz naturel de l'UE, représentant plus de 46 % des importations de gaz au premier semestre 2021. La majeure partie du gaz provient du gazoduc Yamal-Europe, qui relie l'UE aux champs gaziers russes via le territoire ukrainien. Si la Russie ferme les robinets en raison de sanctions, ou si le flux de gaz est interrompu en raison de dommages aux infrastructures résultant d'un conflit hypothétique en Ukraine, l'Europe perdrait l'essentiel de ses approvisionnements en gaz – qui sont difficiles, voire impossibles, à remplacer à court terme. Cela propulserait les prix du gaz, qui ont presque doublé l'an dernier, vers de nouveaux records.

Voir Poutine sur la « crise des missiles » en Ukraine : face à l’OTAN, la Russie ne peut plus reculer

6. De quels autres fournisseurs de gaz l'Europe dispose-t-elle ?

Selon Eurostat, outre la Russie, l'UE s'approvisionne en gaz auprès de la Norvège (20,5%), de l'Algérie (11,6%), des États-Unis (6,3%) et du Qatar (4,3%), ainsi que de certains autres États dont la part combinée est de un peu plus de 10 %. Cependant, la Norvège n'a pas été en mesure de répondre à la demande tout au long de 2021, les champs de la mer du Nord subissant une maintenance lourde après des retards induits par la pandémie, tandis que d'autres fournisseurs ont une part trop faible sur le marché européen du gaz à leurs volumes actuels pour faire une différence en cas de une perturbation du flux.

7. D'autres fournisseurs peuvent-ils couvrir le déficit d'approvisionnement en gaz russe ?

L'administration américaine aurait été en pourparlers avec le Qatar sur la possibilité d'augmenter les expéditions de GNL vers l'Europe, mais jusqu'à présent en vain. Les experts cités par Bloomberg affirment que le Qatar produit déjà à pleine capacité et que la plupart de ses cargaisons sont envoyées en Asie dans le cadre de contrats à long terme, qu'il peut difficilement rompre de peur de perdre le précieux marché. Même si les États-Unis trouvaient un moyen d'augmenter les livraisons de GNL vers l'Europe, les prix de l'énergie augmenteraient néanmoins, car le GNL américain est plus cher que le gaz naturel russe. L'Algérie pourrait disposer d'une capacité de production et de pipeline inutilisée pour augmenter l'approvisionnement vers l'Europe si elle est sollicitée, a déclaré mardi une source gouvernementale, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, à S&P Global Platts. Celle-ci pourrait être livrée sous forme de GNL ou via les pipelines directs de l'Algérie vers l'Espagne et l'Italie, a indiqué la source. Cependant, aucun rapport officiel à ce sujet n'a été publié, alors que le principal oléoduc algérien le reliant à l'Europe via le Maroc a été fermé l'année dernière.

8. Quelles sont les alternatives européennes au gaz comme source d'énergie ?

L'Europe dispose d'un certain nombre de sources d'énergie alternatives, mais aucune d'entre elles ne pourrait être appelée à se substituer au gaz naturel. La décision de l'UE de se tourner vers des sources d'énergie dépendantes des conditions météorologiques, telles que l'énergie éolienne et solaire, plutôt que des combustibles fossiles « sales », a déjà, au moins en partie, conduit à la crise énergétique actuelle. Le prix du charbon a également grimpé en flèche, alors que l'Europe, la Chine et d'autres ont cherché des alternatives au gaz au milieu de la crise pandémique mondiale ces derniers mois. Enfin, l'Europe (à l'exclusion de la France) a fermé une autre source d'énergie cruciale – les centrales nucléaires – dans le cadre de ses efforts pour éliminer progressivement l'énergie atomique après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Les centrales peuvent encore être récupérées si le projet récemment proposé projet de loi pour étiqueter l'énergie nucléaire comme « verte » aboutit, mais tant le projet de loi que la relance des centrales fermées, ainsi que la construction de nouvelles, prendront du temps, ce que l'Europe n'a pas.

