L’Europe pourra-t-elle remplacer le gaz russe par le GNL américain ?

@jocelyne

Qui a financé le gazoduc Nord-Steam 2 ?

.https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/les-six-chiffres-fous-du-gazoduc-nord-stream-2-1345189

« Le projet du gazoduc, dont le coût total est de 9,5 milliards d’euros, a été financé à moitié par Gazprom. L’autre moitié est financée par cinq groupes énergétiques européens : le français Engie, les allemands Uniper et Wintershall, l’autrichien OMV et l’anglo-néerlandais Shell. Chaque groupe européen a financé la construction du gazoduc à hauteur de 950 millions d’euros, mais l’actionnariat du pipeline est 100% russe. »

la mise en service du Nord-Stream 2 aurait fait durablement baisser les côuts de l’énergie en Europe.

Les Américains ont tout fait pour s’opposer à la construction de ce gazoduc.

Achevé depuis octobre 2021, Nord-Stream 2 n’attendait plus, pour sa mise en service, que le feu vert, très très long à venir, du régulateur Allemand de l’énergie.

Les hostilités avec l’Ukraine sont, opportunément arrivées « juste à temps » pour empêcher la mise en service de ce gazoduc.

L’un des gâchis les plus formidables de tous les temps. Les dirigeants Européens, et Français, qui se sont rendus complices de ce qu’il faut bien appeler un sabordage, ont des motivations bien obscures pour avoir agi ainsi, en tous cas dans un sens qui est contraire aux intérêts des Européens et en particulier des Français.