Dans une déclaration dont les caractéristiques et les dimensions complètes n’ont pas encore été clarifiées, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou est prêt à discuter des moyens de résoudre la crise des relations avec l’Union européenne si les Européens initient de véritables efforts indépendants visant à garantir les intérêts des citoyens européens à l’écart de l’adhésion constante au diktat américain.

A première vue, cette idée peut sembler être une tentative de la Russie d’enfoncer un coin entre les alliés de l’OTAN, c’est-à-dire entre Washington et ses alliés européens, qui paient le prix le plus lourd, le plus sensible et le plus influent dans la crise ukrainienne.

Un examen plus attentif peut toutefois révéler, entre autres, que les États-Unis ne font pas obstacle à la recherche d’une solution politique à la crise.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a exhorté le président ukrainien Zelensky à exprimer une position reflétant une volonté de mettre fin au conflit de manière diplomatique afin de conserver le soutien des alliés européens, ont rapporté les médias américains.

Il ne fait aucun doute que les canaux de communication entre les États-Unis et la Russie n’ont pas été interrompus tout au long de la période précédente, malgré l’escalade du conflit en Ukraine. Les rapports stratégiques américains considèrent toujours la Chine, et non la Russie, comme le principal adversaire stratégique.

Par conséquent, on peut s’attendre à ce que Washington soit enclin à refroidir la crise ukrainienne dans une certaine mesure et à ouvrir la porte au Kremlin s’il veut mettre fin à la guerre, à condition qu’une formule satisfaisante pour la partie ukrainienne soit trouvée.

Les Européens peuvent également être proches ou s’identifier à la position américaine, notamment en ce qui concerne les conséquences de la crise énergétique et la pression croissante de l’opinion publique en faveur du dialogue avec la Russie.

Ainsi, l’obstacle américain à l’acceptation par l’Europe d’un dialogue avec la Russie n’existe pas vraiment, et ce que Washington veut a été en grande partie réalisé, notamment en ce qui concerne l’exposition des limites des capacités militaires russes et l’effondrement de l’armée russe d’une manière qui rendrait difficile pour elle de répéter une intervention en Ukraine pendant de nombreuses années.

De nombreux analystes estiment que l’objectif de Washington, en incitant la partie ukrainienne à exprimer sa volonté de négocier, est de gagner le soutien d’autres pays et de maintenir le soutien européen existant.

Le refus du président ukrainien Vladimir Zelensky de négocier avec son homologue russe Vladimir Poutine suscite la colère de la plupart des pays du monde, dont les économies souffrent de la poursuite de la guerre. En un sens, la position américaine ici est une manœuvre trompeuse pour gagner des points diplomatiques.

Cependant, je pense que cette position doit être considérée sous plusieurs angles, le principal étant que la question de l’acceptation des négociations est une question évidente qui renforce la position de l’une ou l’autre partie.

Outre cette acceptation et sa finalité, je crois que Washington anticipe pleinement le refus du Congrès de continuer à soutenir l’Ukraine, et Washington craint déjà des fissures dans les rangs européens en raison du refus de l’Ukraine de négocier avec le Kremlin de quelque manière que ce soit.

Il y a clairement une tendance à discuter de la fin de cette guerre, surtout après qu’elle ait atteint plusieurs de ses objectifs stratégiques pour les États-Unis et leurs alliés.

Il est intéressant de noter que les événements se sont développés après que le président ukrainien a signé un décret le 4 octobre déclarant que toute négociation avec le président Poutine était devenue « impossible » ; les négociations avec la Russie n’étaient possibles que si un nouveau président arrivait au pouvoir. Cela nous place devant des possibilités qui sont liées les unes aux autres.

La principale est que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a jeté la balle dans le camp des Européens non seulement pour provoquer une rupture dans les relations transatlantiques.

Mais aussi pour les inciter à poursuivre la résolution de la crise avec la Russie et à se tenir à l’écart de l’intransigeance du président ukrainien ou à faire pression sur lui pour qu’il abandonne sa position.

Dans le même temps, la position américaine peut également être comprise à la lumière de l’inquiétude de Washington concernant la poursuite de la guerre et la saignée des ressources et équipements militaires américains qu’elle entraîne, ainsi que la position illogique du président ukrainien, qui refuse totalement de négocier avec son homologue russe.

En résumé, on peut dire que les positions russe et américaine, en particulier, montrent une sorte de rapprochement implicite, bien que distant, qui ne s’est pas encore cristallisé. Mais tous ces signes ne conduiront certainement pas à une rupture des relations entre les alliés transatlantiques.

Il existe déjà une profonde crise de confiance qui persistera pendant un certain temps entre la Russie et les pays européens après l’opération militaire russe en Ukraine. En outre, l’Europe doit maintenir une relation alliée forte avec les États-Unis afin que ce qui s’est passé en Ukraine ne se répète pas pour les autres pays de l’UE.

Par conséquent, il est difficile d’attendre de l’Europe qu’elle tourne le dos à son allié américain dans les réalités et les circonstances actuelles. Il est également difficile d’entamer un dialogue avec la Russie sans l’approbation de Washington.

Par conséquent, le discours russe sur la nécessité pour l’Europe de s’éloigner de la « soumission au diktat américain » a peu de chances d’atteindre son objectif. La Russie n’a pas fait un seul geste de bonne volonté qui pourrait polariser la position européenne ou même l’alléger.

Sa confiance dans les protestations populaires croissantes dans certains pays européens exigeant un dialogue avec la Russie n’est pas garantie, et son succès nécessitera l’initiation de véritables mesures positives russes qui embarrasseront les gouvernements européens devant leurs peuples et les pousseront à rechercher une solution politique à la crise ukrainienne.

Ce qui est important dans ces signes est qu’il y a une ouverture mutuelle, même au niveau des mots plutôt que des actes, à l’idée de chercher une solution politique à la crise ukrainienne. Il est définitivement trop tôt pour chercher un moyen de sortir de cette guerre. Mais être ouvert à cette idée est une bonne chose, même si cela peut prendre beaucoup de temps, de pression, d’escalade, etc.