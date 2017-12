L’évacuation par la force de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : opération à très très gros risques (syndrome la mort de Rémi Fraisse) !

Par chez moi on vit une situation presque similaire.

Dans mon quartier - déjà très construit -, il y a un terrain (le dernier de la commune) utilisé par les habitants des deux villes pour toute sorte d’activités (se promener, promener les chiens, jouer au foot ou autre, etc.).

Le maire et son équipe a décidé de mettre le grappin dessus pour une question de gros sous et conformément à leur politique utilitariste. Les habitants n’ont pas été consultés - le projet en question amenant prochainement beaucoup de voitures, de monde, de bruit et d’activités nuisibles pour le quartier - et à la place on a été conviés à une « réunion d’information » à laquelle on nous a joué du pipeau en disant que tout est formidable.

On nous a dit que « c’était une grande prairie » inutile, qu’on aurait la place de mettre trois gros immeubles et un centre médical et qu’en plus il y aurait la place pour « des jardins familiaux » - alors qu’en fait le terrain est en longueur et pas du tout profond et que les habitants vont subir, en plus d’un vis-à-vis insupportable, des nuisances sonores et un flux très important de personnes toutes la journée. Ah oui aussi les deux ans de travaux qu’on va se taper...

Il a même osé nous mentir comme un arracheur de dents en nous affirmant six mois plus tôt que « rien n’y serait construit » avant de retourner sa veste cette semaine.

Plus absurde, on nous a glissé que « le projet participerait à l’équilibre écologique de la ville » bien qu’en réalité on détruise purement et simplement le dernier espace non construit et naturel de la ville, un endroit où les gens pouvaient souffler sans voir d’immeuble.

Mais hélas, impossible d’arrêter le maire et l’entreprise qui a déjà pas mal avancé ses plans. La voix du citoyen, une fois les élus désignés, ne pèse rien et lesdits élus font leur petite loi sans se soucier de quoi que ce soit.