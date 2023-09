L’évangile selon St Zelenski, ou on se moque de nous :

Mais non la presse ne se moque pas de nous. Si depuis dix-huit mois de guerre chaque promesse faite à grand renfort de propagande tarde à se matérialiser, c’est juste nous qui sommes ignorant. Sauf que… Voila un petit rapport d’opération de la presse Ukrainienne et il raconte une histoire subtilement différente.

Ah, au fait, il parait dans l’évangile selon St Zelenski que les Russes envoient leurs troupes à l'assaut par vague. C’est un sujet de dogme dont il est par chez nous interdit de douter.

Voilà une opération décrite par the Kiv Independant :

New brigade bears heavy brunt of Russia’s onslaught in Kharkiv Oblast

Publié le 13 Septembre 2023.

Nous sommes donc sur un journal ukrainien, et sur des données fraiches, pas sur une information russe susceptible d’avoir été manipulée.

Que disent-il ?

Ihor, a former lawyer, recalls that day at the start of August when the Russians attacked the cratered ruins of Novoselivka in Kharkiv Oblast, which his 1st company was defending.

Le monsieur, juriste, a combattu en août en position défensive dans l’oblast de Kharkov. Sa compagnie a subi un assaut russe. Nous sommes donc dans le cas indiqué par Zelenski. Que nous raconte le monsieur ?

The attack was well-prepared. The Russian troops scouted out the position with their seemingly limitless drones.

Tiens, mais où est la vague d'infanterie façon bataillon pénal ?

Que nous déclarait France Info le 7 août ?

Les Russes peuvent envoyer 1 000 soldats se faire tuer un jour, et le lendemain en renvoyer 2 000 autres. Pour nous, c'est hors de question : chaque vie est précieuse."

C’est drôle car le Kiev Independant nous raconte une autre histoire.

Au contraire, le soldat ukrainien insiste sur la qualité de la préparation des soldats russes (On verra plus tard pour le coté ukrainien). Une reconnaissance par des drones et pour lui les Russes sont bien équipés dans ce domaine. Mince alors !

Et maintenant, voici l’artillerie qui entre en scène, vous savez celle détruite par la contrebatterie ukrainienne.

When they struck, their mortars zeroed in on what cover remained. A shell dropped into the living room of the house Ihor and a fellow soldier were occupying. They survived because they happened to be in the hall.

Voulez-vous bien prévenir les Russes ? Selon nos informations leur artillerie n'est pas précise et ses tubes sont usés. Franchement, ces russes, même pas à la page de l’information occidentale. Et oui, dommage, les mortiers sont tombés pile sur la position.

Mais heureusement notre soldat a eu une super formation :

This left Ihor's unit, with their three weeks of NATO basic training and two months' deployment in Kharkiv Oblast,

While it’s doing its duty defending Russia’s push in Kharkiv Oblast, lack of experience and the limits of training and equipment made for a harrowing first two months in the field.

Tiens, mais alors le manque d'entrainement ça serait du coté ukrainien ? Je vous rappelle qu’il parait que chaque vie ukrainienne est précieuse dixit France Info le 7 Août, mais on semble les jeter sur le front non pas comme des objet précieux à préserver, mais comme de la viande pour remplir les positions. Et lui fait partie d’une des brigades bénéficiaires de la fameuse formation OTAN. Imaginez la situation des mobilisés envoyés dans les brigades territoriales.

Eh oui, avec trois semaines de formation de base, vous n'allez pas loin.

Cela dit, le garçon ne semble pas particulièrement reconnaissant :

However, the same soldiers who spoke to the Kyiv Independent didn't hide their scorn about how the training prepared them for a war that doesn't exist in Ukraine. They said the NATO officers don't understand the reality on the ground.

Là aussi sans commentaire, j'ai suffisamment critiqué l'OTAN, j'en remets un coup par amour du détail.

Zgurets said that the instructors in Germany put a lot of emphasis on teaching urban combat. But the skills of how to smoke an enemy out from a trench, how to build an assault group, and coordinate it with artillery and drone support were lacking.

Mince alors, la formation n’est pas adaptée aux besoins, c’est étonnant pourtant, l’OTAN est omnisciente et fournit les meilleures armes. (Pardonnez mon humour noir, cette information n’est pas sourcée.)

Et avec ça, on doit faire des formations de combat, vous savez les brigades d’élite prévues pour briser le front russe et arrivées au Kremlin appelleraient Zelenski. Celui-ci leur aurait alors dit que l’ordre avait été d’aller en Crimé et non au Kremlin (cette plaisanterie faisait beaucoup rire avant la contre offensive, moins maintenant). Bien on comprend pourquoi au final ils ont été à Robotnye.

Before January, the 32nd didn't exist, and the vast majority of its soldiers were civilians who had never shot anyone. Many did not want to be in the army.

Bon ne soyons pas cruel, mais vous noterez l’absence d'enthousiasme (Beaucoup ne voulaient pas être dans l’armée) n'incite pas à s'engager et prendre des risques. Où est l’élan d’enthousiasme censé habiter le people ukrainien ? Entre nous, je les comprends, mais moi, je pense mal ! Et on continue la valse à mille morts :

The infantrymen talk about being outmatched by the competent and seemingly fearless Russian troops they saw on this axis of attack.

Bien mince alors, les Russes ignoreraient-ils qu'ils sont soulés d'alcool envoyés n'importe comment à l'assaut ? Il faudrait les informer qu’ils sont un troupeau. Là, pour l’ukrainien, les Russes sont compétents, bien formés et surs d’eux. Il a du manqué le programme dans les médias français.

On avait d’ailleurs sur d’autres chaines, des images de chars sur le front sud où l’équipage a avancé hors des lignes russes, sans couverture pour tendre une embuscade aux russes.

Sinon, je vous mets pour la bonne bouche, un article de France info :

(REPORTAGE. "Il y a les chars, les mortiers, ça ne s'arrête jamais" : la lente avancée des troupes ukrainiennes dans le sud du pays (francetvinfo.fr))

Des soldats de notre brigade ont récemment repris une position aux parachutistes russes. Au lieu de se rendre, les deux derniers soldats ont préféré se suicider

Encore une fois, les Russes semblent ignorer la présence des bataillons d’arrêts dans leur dos et se battent sérieusement.

Il faut dire ils ont peut-être des raisons, les multiples évocations de mauvais traitements menés sur des prisonniers russes semblent être crédibles pour ces soldats.

Revenons à nos moutons et au Kiv Independant car sinon, multiplier les sources ça devient cruel pour nos médias :

Like most units, the 32nd is starved for vehicles and artillery ammo.

Sans commentaire non ? Manque de munition et de véhicules. Oui, même la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar a déclaré que les Russes tiraient 400 000 obus par semaine et les ukrainiens un huitième. On ne gagne pas une guerre avec une telle différence ! En tout cas, le terrain et la haute hiérarchie sont d’accord, mais selon l’ISW les russes manquent de munitions. Il va falloir que l’on m’explique la dissonance cognitive. Je présume que l’ISW a oublié d’informer les Ukrainiens.

Et pour la bonne bouche selon notre soldat :

The feeling of constantly being watched and targeted is hugely demoralizing for the Ukrainian troops.

Mais heureusement, les Russes ne vont pas bien et leurs pertes sont très largement supérieures ! On est prié d’y croire, comme au père noël !