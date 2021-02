« L’évitisme » : entre lévitation et évitement, issus d’une nomenklatura censureuse, au village global

Dans « l’évitisme » il y a « isme ».



Tous les chemins mènent à la syn...

Comment la Prêtrise exercée par l’homme commençât-elle ? Quelle est l’origine du sacerdoce ? Quelles furent les premières phases de son évolution ?

L’histoire réelle nous montre que les premiers hommes investis de ces fonctions, dans l’antique Théogonie, sont des officiants mis au service de la Déesse et qui portaient le nom de « Prêtres domestiques ».

Renan,dans Le Peuple d’Israël, dit (p. 149) : « Le clergé est d’origine égyptienne. Les Israélites eurent probablement de ces sortes de ministres que chaque famille nourrissait pour les services qu’ils rendaient ; c’est ce qu’on appelait un adhérent, un aubain, un adjoint à la tribu ».

Et il explique que le mot ministre (en latin minister) veut dire serviteur ; il vient de minor (moindre), et c’est de là qu’est venu le nom minime donné à des ordres religieux.

Dans la Bible (Juges, 17, 9), nous voyons Milca dire à un jeune homme lévite (passage interpolé puisqu’il n’y a pas de lévites du temps des Juges et masculinisé puisque de Milca on fait un homme) :

- D’où viens-tu ?

- Je suis lévite et je voyage pour chercher une demeure.

- Reste avec moi, tu me serviras de Prêtre et je te donnerai dix sicles d’argent par année et des vêtements pour ton entretien.

Et Milca consacra le lévite.

Mais les Prêtres ne se contentèrent pas de ce salaire et de cette position dépendante, ils voulurent prendre près de la Déesse une situation de plus en plus prépondérante et c’est ce qui amena la discorde.

D’abord la Déesse et le prêtre ne s’excluaient pas, ils se confondaient en une sorte de couple, tel Hermès et Aphrodite dont on fera le mot « hermaphrodite ».

Aux Indes, le Brahmane apparaît à côté de la Brahmine.

En Perse, le Mage s’élève à côté de la Magicienne ; le Druide à côté de la Druidesse qui régnait chez les Celtes depuis une haute antiquité et qui avait fondé partout des centres d’enseignement qu’on appelait « Collèges de Druidesses ».

Le Druide ne fut pas longtemps un collaborateur utile, puisqu’on le compare au gui, plante parasite, pour indiquer qu’il vit aux dépens des autres.

Le Prêtre est un homme mis en dehors du régime familial, un homme qui a quitté le domaine de sa Mère, qui est sorti de sa tribu, c’est pour cela que l’ordre lévitique chez les Israélites est appelé « Gerson » (étranger en tous lieux).

Qui est le « Lévite » ?

C’est après le « schisme de Juda » que nous voyons, dans le royaume de Juda, se constituer une religion nouvelle, c’est-à-dire que nous voyons des hommes prendre des fonctions sacerdotales. Dans la religion des Israélites, le Lévite était une sorte de sacristain ne s’occupant que des choses matérielles du culte ; il était un serviteur du Temple ou de la « Maison de Hevah ». C’était la prophétesse, la Mysta, la Sibylle qui enseignaient. Mais peu à peu des hommes voulurent prendre, à côté des femmes, une place trop grande et une lutte s’ensuivit. C’est alors que la prophétesse (Nabi) s’élève contre le prêtre (Kohen).

Les deux royaumes, Juda et Israël, furent sans cesse troublés par la lutte des Lévites et des Prophétesses, ou la lutte des Prêtres entre eux.

Ce furent, ces disputes pour le sacerdoce qui affaiblirent le pays, qui provoquèrent le schisme et furent cause de la chute du royaume d’Israël (en 721) et de la destruction de celui de Juda (en 587).

Cependant, les Prêtres s’efforcent d’imiter les Prophétesses, mais leur nature masculine les trahit ; ce sont les choses matérielles du culte qui les occupent surtout.

Les Lévites ne deviendront la caste sacerdotale que lorsqu’ils auront triomphé dans leur lutte contre les Prophétesses.

Cette trahison du « Prêtre » donne lieu à la fondation d’un nouveau grade dans les « Mystères » ; il est intitulé le Secrétaire intime et montre le rôle du traître qui écoute aux portes.

Ce traître, c’est le Lévite ; il a surpris les secrets du Temple par ses trahisons, ses ruses, ses fourberies.

Ce grade démasquait l’espionnage et le flétrissait.

Le véritable chef de la religion, dans le sens de Souverain Pontife, c’est la Soffet ; c’est Elle qui juge et sanctionne. Les prêtres n’étaient, d’abord, que des officiants dépendants d’Elle.

Ainsi, nous voyons la reine Daud (aujourd’hui « roi David »), en robe sacerdotale, amener l’Arche à Jérusalem, offrir des actions de grâce et bénir le peuple au nom de Hevah. Salomon voulut imiter sa Mère, il prit la direction d’un temple, nomma les prêtres, les destitua ; il joua le rôle de Pontife suprême, brûlant en personne l’encens devant Hevah.

Ce n’est qu’après la construction du second Temple, c’est-à-dire en pleine réaction masculine, que le Grand-Prêtre s’éleva au pouvoir suprême. La littérature, masculine, qui surgit alors pour défendre l’usurpation de l’homme, l’exalta et fit remonter le sacerdoce à Aaron pour lui donner plus de prestige. Les Lévites ont écrit l’histoire pour se défendre comme les Prêtres de toutes les religions.

Les Juifs représentent le temps des « Juges » comme une époque d’anarchie et de trouble. En échange ils se glorifiaient eux-mêmes, disant : « Maintenant je sais que, Dieu me fera du bien, puisque j’ai chez moi un prêtre de la race de Lévi » (Juges, XVIII).

A cela les femmes, les Prophétesses, répondent par des explosions de colère, des malédictions, des anathèmes, des haines féroces contre le Goï (qu’on traduit par étranger). Les membres de l’ordre Lévitique furent appelés Gerson (étranger en tous lieux).

Les modernes, qui ne comprennent pas la nature de ces sentiments féminins, en font une sorte de patriotisme juif, la haine de l’étranger, alors que c’était l’indignation de celle qui est dépouillée de ses droits et de ses fonctions contre son usurpateur.

Le rôle du Prêtre fut double : il fut le destructeur de la première Religion, la vraie, et le créateur des faux dieux. Car les Divinités qu’il va instaurer, ce sont les types masculins qui avaient été considérés comme personnifiant le principe du mal, ceux que les Femmes combattaient et appelaient « les dieux étrangers ».

Aujourd’hui, tous les fourbes qui dirigent le monde se servent de tout leur pouvoir et de toute leur puissance pour que cette histoire, détruite matériellement ou altérée, ne soit retrouver au fonds de « notre mémoire la plus abyssalement immémoriale » comme le disait Jean Parvulesco, pour « (L)’ÉVITER » absolument.