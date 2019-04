Je vous propose ici de comprendre en 2 minutes l'essentiel de la philosophie d'Henri Bergson, sans façonner. Pour ce faire, j'ai choisi le titre « L'Évolution (mé)créatrice » pour pouvoir instiller partout la bivalence : mé/créatrice, c'est-à-dire charriant avec elle (l'évolution) une création qui se sustente de la mécréation, pour ne pas dire de la destruction. Car mécréer, ainsi que je l'entends, ça souligne le défaire, la décomposition volontaire de ce que porte l'homme. Vous me l'accorderez, je présume, que c'est une distinction de premier ordre.

Henri Bergson (1859-1941)

En fait, il y a des espèces qui s’arrêtent, il en est qui rebroussent chemin. L’évolution n’est pas seulement un mouvement en avant ; dans beaucoup de cas on observe un piétinement sur place, et plus souvent encore une déviation ou un retour en arrière. – Bergson

Je m'en vais vous expliquer ça comme suit : la liberté de l'individu est nécessaire au mouvement de l'évolution, pour la raison que, sans liberté, tout le monde ferait mouche. Or, ça reviendrait à dire qu'il n'y a en définitive aucune Porte Étroite et que ce qu'on pressentait avec les 144 000 justes n'était qu'un bon délire. Néanmoins il faut bien expliquer le caillou, par exemple, qui fait un effort pour rester en place grâce à quelque chose qu'on a du mal à décrire. Soit, alors le caillou reste en place ainsi qu'une concrétisation d'une multitude de grains durs. Bergson n'intuitionne rien d'autre que le malaise de l'évolution en matière d'effort, c'est-à-dire de sacrifice. Le caillou, par sa simplicité, a en grande partie une jolie sente devant lui, tandis que l'humanité, au regard de sa complexité neuronale inhérente (du moins je la suppose), a des efforts à faire quant à l'effort à faire pour avoir une vie dite « authentique », ce que la nommée école d'existentialisme désigne tel. Par conséquent, il y a un effort spécial dont l'humanité doit faire son point de mire. Le sacrifice, c'est cet effort que pointe la religion, du mythe et des historiettes grecs jusque dans la plus divine passion des saints. Mais Bergson n'explique pas pourquoi il y a quelque chose qui s'insère entre l'intelligence et l'instinct, savoir donc cette intuition, et ce qu'elle contient en sacrifice pour que l'intelligence rechigne à admettre ses informations. Pourquoi la routine en sorte de parade ? Pourquoi le statisme ? En fait, les données de l'intuition qu'extrait l'intelligence disent clairement que l'intelligence est nécessaire à l'intuition, et que le dynamisme a besoin du statisme et le statisme du dynamisme, ce qui fait qu'en fin de compte le Réel se complexifie toujours davantage au grand dam des simplificateurs. Le vrai dynamisme comprend en son sein l'erreur, d'où vient l'élan cette fois-ci stylistique bergsonien : une joie s'épand du texte d'avoir saisi le complexe du Réel comme le spécifique de l'intuition, ce à un tel point que Bergson en arrive à la prescience de la felix culpa, c'est à savoir l'apophtegme trismégiste « as above, so below ».

Par là nous pénétrerons sans doute aussi dans les plus obscures régions de la métaphysique. Mais, comme les deux directions que nous avons à suivre se trouvent marquées dans l’intelligence d’une part, dans l’instinct et l’intuition de l’autre, nous ne craignons pas de nous égarer. Le spectacle de l’évolution de la vie nous suggère une certaine conception de la connaissance et aussi une certaine métaphysique qui s’impliquent réciproquement. Une fois dégagées, cette métaphysique et cette critique pourront jeter quelque lumière, à leur tour, sur l’ensemble de l’évolution. – Bergson

L'intuition, l'aiguille, se pointe dans le lit de Maman Intelligence et de Papa Instinct, entre les deux, comme s'il fallait absolument créer cette dualité : qualitatif/quantitatif. Il a fallu que les choses se compliquent, autrement dit qu'on ne laisse pas l'instinct doté de l'intelligence ainsi qu'un outil qu'on utilise à loisir. Non : le fanal de l'intelligence implique de saisir en substance les êtres in fieri, et en conséquence de semer ses utilisateurs. L'intelligence réclame l'intuition et l'intuition l'intelligence. De sorte qu'il ne faut pas méjuger de la doctrine bergsonienne, d'y établir une manière de combat où intelligence et intuition s'aheurtent l'une contre l'autre. Cette vision réductrice, on l'a retrouve dans le cas de l'incendie de Notre-Dame d'en faire, par exemple, quelque chose d'horrible (ce que l'incendie est, mais justement) en oubliant que ce qui choque d'abord dans la destruction partielle de la Cathédrale, c'est avant tout le fait que les choses se détruisent, soit qu'elles soient comme elles sont et pas autrement et que la conscience doit subir ça. Moyennant quoi la vraie vision, entendons la vision juste, de l'affaire de Notre-Dame tient au premier chef que nous sommes incapables de voir le Réel dans son entière complexité. Or, le qualitatif et le quantitatif marchent de conserve, main dans la main. Quiconque se soustrait à cette vision pénible au profit de la simplification va à rebours de l'effort philosophique, par quoi se met-il en dehors du jeu de l'intuition. Ne ratez pas le coche ! Voilà l'occasion, le kairos. Alors, sommes-nous en droit d'interpréter l'évolution ainsi qu'il appert ? Pour Bergson, l'évolution est surtout un mariage, le beau mariage de l'intuition et de l'intelligence, et la découverte d'un fil rouge auquel se tenir. Aussi peut-on continuer comme ça pendant longtemps : le coche de l'évolution, c'est apparemment de comprendre Bergson. À quel titre nous sommes en effet pleinement libres de le faire ou de ne pas le faire, quittes à se priver du salut. En tout cas, on est majestueusement pris dans les rets de cette puissante vérité implacable, aveuglante même. Tout y tend chez nous, sans que ce soit du finalisme, puisque nous sommes libres de varier autour voire de la refuser – mais jamais de l'ignorer.