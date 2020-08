L’existence telle qu’elle est là...

Voici l’odeur de ces parages empoisonnés où sont sommes tombés d’accord à rendre l’âme en compagnie de notre décor où notre séjour s’étiole sans tempérament en provenance d’un catalogue imprimé à plusieurs millions d’exemplaires : Le visuel y est trivial et grotesque, vulgaire même, aux couleurs démangées d’exagération prédigérées pour la civilisation moderne qui passe sous les fourches caudines à faire ses mises à jour bêtement au service d’arriérations idiotes avec lesquelles on attend le temps passer à l’arrêt de bus ou au devant d’un comptoir parlant d’une administration ou absolument tout y est vidé de sens où on se retrouve muet et vaincu face à tant d’antiquité spirituelle, là où l’hâtive vacuité d’exister face à tant d’ombre se règle toujours en chiffres souriants face à l’absolu et l’imperturbable agrandissement du précipice qu’on est obligé d’assurer à défaut de s’y perdre afin de se retirer dans un découragement essentiel, condition imbriquée à l’âme humaine, condition nécessaire à devoir accepter cette époque de solvabilités… Là nous y sommes, une étendue d’excréments aux teintures pourrissantes, là où le temps ne semble jamais pouvoir s’arrêter avec ces bruits criards sans dehors, là ici, un endroit dominé de superficies commerciales avec son herbe artificielle abreuvé de son mortier mais peut importe… Voici ce que je voulais dire d’autre : Il m’arrive à penser, assis ici au bord de cette fenêtre, attristé face à ce vieillissement prématuré de toutes ces pièces détachées accommodées à l’hallucination collective et je me suis demandé qui se souviendra encore de tout cela, considéré comme notre héritage direct et ce qui vendu sur les cartes postales démoli à l’éternelle jeunesse, lissée au perfectionnement matinal et son air pur mais aujourd’hui on a tendance à oublier l’immense défaut incessablement renouvelé sur des voies express étouffé sous le stock grandissant de la pourriture aérienne ou le réseau mondialisé ou tout change au service somnolant d’un bonheur vidé d’exactitude et où tout semble insignifiant, indigne d’être raconté à quiconque. Ce sont des expériences me semble-t-il, vécues au seul gré de la quantité produite par année, chiffrable au détriment de relations saines sans le joug abyssal de la pornographie industrielle exerçant à tout jamais un désespoir sans issue (j’ai entendu quelque part qu’une très partie du trafic global sur Internet est dû à cette condition de ne penser à strictement rien et de goûter le fruit de la perfection marchande légué à l’usage du corps humain), etc

Voici ce que j’ai pensé d’autre par cette matinée déplorable à contempler leurs nouvelles statistiques aux élans de désespoir des nouveaux records battus des carcinomes malins : D’instinct je me condamne à penser à strictement rien par dessus la pollution urbaine dans laquelle des millions ne se souviendront plus d’avoir vécu dans leur anonymat douloureux à n’être rien, d’être intégralement perdu dans la pendaison sociale, de se réunir sous le joug commun de la vie pressée en l’observant derrière d’obscures pensées qu’on hâte à voir disparaître assis derrière un écran à contempler la perte de sa personnalité, mais peu importe…

Il y a ce à quoi nous aspirons, il y a autrefois et la réalité atrabilaire souhaitée comme contexte justifiant notre vie industrielle : nos films et séries télévisées représentent de tout ce qui peut être débarrassé d’un sens quelconque à poursuivre ce que nous faisons quotidiennement, etc… Je voudrais, me suis-je dis, me concentrer sur l’exécrable puanteur des habitudes quotidiennes qui définissent notre vie sur terre à divaguer dans ce cocon débectant à crédit en sillonnant les venelles à circonlocutions… Il me semble que ce chaos ultime, sans retour possible, s’enroule autour des gorges de nous tous et la domination économique aura finalement ce qu’elle aura voulu depuis le début : un épilogue aveugle.

Je suis de retour au bureau. Les chimères me font la bise, m’embrassent après le congé de maladie d’une spectaculaire longue durée ; aux sourires béats, se consumant sous la publicité pernicieuse qu’ils encodent d’une joie aux longs corridors à l’air empoisonné satisfaisant et sans entraves de cet open-space (il faut rechercher à améliorer les visages) et puis m’est arrivé une invention toxique, une sorte d’effondrement métaphysique de je ne sais quel syndrome funeste faisant son petit parcours de recherche en faisant perpétuer cet avenir à moeurs figé calculé aux horoscopes ou cancers ou statistiques (au choix). Voici ce que j’ai pensé de ce crime qu’est d’être entre les mains de l’autorité : il y avait une existence universelle sans uniforme qui ne démembrait pas la biologie et qui n’a pas encore connu les embouteillages annoncés à la radio pendant qu’on y ait, ou l’électricité nucléaire ou le confort désabusé qu’est d’avoir les vitrines électriques dans son automobile aux quatre roues motrices ou ces journées entières à passer dans un bureau aux multiples pulsions, conséquences de l’enfermement permanent (pendant qu’on y est, on peut y compléter sa police d’assurance), consenti… Une existence universelle à traverser des nuits glauques, décorés d’urines dessous des crépuscules reposées, hors de son pavillon ou rien ne semble fichu d’avance, une existence scrupuleuse, un dehors, peut être une vie sur une plage ou sur les flancs d’une montagne aux promesses ordinaires, là à déambuler sans but, sans clause, sans mélangé d’hydrocarbures, sans devis psychiatrique, sans notre présente obligation à vivre cette vie industrieuse imposant sa pornographie et ses analyses ; une existence à se bombarder d’un bonheur sans vindicte, sans salle d’attente ou d’aéroport avec ses vestibules et ses casiers avec des objets de valeur à l’intérieur, une existence à s’offrir un présent aux étendues sans chimie de synthèse ou à devoir abréger la souffrance de celui qui reste encore à convaincre, des femmes et hommes en plan fixe alimentés à l’élevage absurde et superflu de leur stérile servitude à l’état moderne des choses, confort abruti, en l’air, impitoyablement nul, substance pourrissante de ce qui reste encore à expédier en orbite urbaine, à tourner en rond et à définir fou sans en comprendre le sens des gestes, une existence sans cimetière soumis aux plans d’aménagements, sans ascenseurs qui parlent, qui vont vite afin d’y pas perdre trop de temps, sans soues où tout crève d’emblée, sans ces milliers de kilomètres à faire sur une autoroute afin de faire gémir la progéniture en déperdition, en famille où l’on réjouit de ces petites choses que les milliardaires névrotiques ont fabriqués pour eux, sans cauchemars uniformisés ; un équipage qui coule, sombrant sous la cloche en verre du marché mondial, où tout s’accumule, sans sortie, sans issue, seulement le travail, vicissitude invasive, bucolique façon pour verrouiller des portes de l’extérieur et d’y exécuter à l’intérieur toutes sortes de dégueulasseries salvatrices ; s’y adonner aux oiseuses tendances à être l’inemployable inutilité telle qu’elle est inscrite dans les codes de conduite, une existence qui régit tout ; l’atroce se réveille au même son au même moment, etc… Je retourne m’assoir.